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DHA muhabiri Emir'in cesedi otel enkazından çıkarıldı VAN (A.A)

12 Kasım 2011 01:34

-DHA muhabiri Emir'in cesedi otel enkazından çıkarıldı VAN (A.A) - 11.11.2011 - Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından çıkarılan cesedin DHA muhabiri Cem Emir'e ait olduğu anlaşıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bayram Oteli'in enkazından saat 22.30 sıralarında çıkartılan cesetin DHA muhabiri Cem Emir'e ait olduğu belirlendi. Cem Emir'i teşhis eden DHA Bölge Müdürü Feyat Erdemir, arkadaşlarının cesedine ulaştıklarını, üzüntülerinin büyük olduğunu söyledi.

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