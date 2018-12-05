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DHA İSTANBUL- (yangından alevli görüntüler) TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (3)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA Tuzla'da deri sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

05 Aralık 2018 15:40

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Tuzla\'da deri sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. 
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi\'nde saat 11.30\'da çıkan yangına Orhanlı, Kartal, Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Ümraniye, Büyükbakkalköy ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri 22 araç, 56 personelle  müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenlerler tedavi altına alındı.
İtfaiyenin çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler (alevli)
-Yaralı
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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