DHA İSTANBUL- ÜSKÜDAR SAHİLYOLU GÖLE DÖNDÜ





Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN İstanbul DHA

Meteoroloji müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul\'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı ilçelerinde etkili olan yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar sahil yolu bazı noktaları yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yağmur kazalara da neden oldu. Sahil yolunda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çıktı. Kazada hafif yaralana sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Görüntü dökümü

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-Yağmurdan görüntü

-Bariyerlere çıkan aracın görüntüsü

-Sahilyolundan görüntü

-Göle dönen yerlerde sürücülerin zor ilerlemesi

-Genel ve detay görüntüler



