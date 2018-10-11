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DHA İSTANBUL-  SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL(DHA) Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun önünde gazetecilerin bekleyişi sürüyor

11 Ekim 2018 14:59

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL(DHA)

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nun önünde gazetecilerin bekleyişi sürüyor.

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Levent\'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na sabah saatlerinde evrak işlemleri için gelen Suudi vatandaşlar, üst araması yapıldıktan sonra binaya alınmaya başlandı. Etrafı polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı basın mensupları yağmura karşı çadır altında bekleyişi sürdürüyor.

 

Görüntü dökümü

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-Suudi vatandaşların başkonsolosluğa girişi ve üst araması

-Basın mensuplarının görüntüsü

-Genel ve detaylar

 

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