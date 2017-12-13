DHA İSTANBUL- ŞÜPHELİ MİNİBÜSTE YAKLAŞIK 60 KİLO PATLAYICI BULUNDU 

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Enver ALAS / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de polisin kontrollü patlatma yaptığı minibüste 60 kilo patlayıcının ele geçrilildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK\'nın İstanbul\'da bombalı araçla saldırı yapacağını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 24 saat boyunca yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından kapalı kasa bir minibüste yüklü miktarda patlayıcı madde olduğunu tespit etti.



PKK\'DAN KAYDI OLAN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstihbarat ve TEM ekipleri bomba yüklü minibüsün Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 18. Sokakta park halinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK\'dan kaydı bulunduğu öğrenilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



\'FÜNYE İLE PATLATILDI\'

Ekipler, minibüsün bulunduğu sokağa çıkan bütün yolları trafiğe kapattı. Olay yerine gelen ekipler, durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha uzmanı ekipler özel kıyafetini giyerek minibüste bir süre inceleme yaptıktan sonra araçta fünye ile patlatmalar gerçekleştirdi.



YAKLAŞIK 60 KİLO PATLAYICI MADDE

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, fünye ile patlatılan kapalı kasa minibüsten bazı parçaları dışarı çıkartılarak ilk incelemelerini yaptı. İlk incelemeye göre kapalı kasa minibüste yaklaşık 60 kilo patlayıcı madde buldu.

PATALYICI ALÜMİNYUM TOZU VE RDX\'TEN OLUŞUYOR

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2,5 saat süren incelemenin ardından şüpheli minibüsü çekiciyle olay yerinden kaldırdı. Kapalı kasa minibüste ele geçirilen patlayıcıların cinsinin alüminyum tozu ve

RDX\'ten oluştuğunun belirlendiği öğrenildi.



POLİS, BOMBALI ARACIN \'BAVER\' KOD ADLI TERÖRİST ve İİT ZİRVESİNE YÖNELİK SALDIRI İDDİASI ARAŞTIRIYOR

Polis ekipleri; gözaltına aldığı şüphelinin, 19 Kasım\'da düzenlediği operasyonda sansasyonel bir eylem için İstanbul\'a geldiğini belirlediği terör örgütü PKK üyesi \'Baver\' kod adlı Yunus Sanamalı ile irtibatlı olup olmadığını ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesine yönelik bir saldırı mı planlandığı konusunda çalışmalarını genişleterek, incelemelerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin hareketliliği

-Emniyet şeridi çekilmesi

-Araçtakilerin indirilmesi

-Bomba uzmanını incelemesi

-Aracın olay yerinden görüntülmesi

-Çevre sakinleri ile röp.

-Trafiğe kapatılan cadde

-Olayın yaşandığı yerde polis hareketliliği

-Meraklı vatandaşlar

-Mahalle sakinleriyle röportajlar

-Polisler

-Emniyetin güvenlik şeridi

-Polisin vatandaşları uzaklaştırması

-Şüpheli aracın çekici ile götürülmesi

-Genel ve detaylar