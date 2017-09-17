DHA İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE KUMAŞ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI...

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Sultangazi\'de bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, saat 09.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi 2850 Sokak üzerindeki bir iş merkezinin alt kısmındaki depoda meydana geldi. İşyerinde kimsenin olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve üst katlara sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Deponun kapısını açan itfaiye ekipleri, yangında tutuşan kumaş malzemelerini söndürdü. Durumu öğrenen işyeri çalışanları da olay yerine gelerek, depodaki malzemeleri yangından kurtarmaya çalıştı. Görgü tanıkları, dumanların yükseldiğini ve bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini anlattı. Polisin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi

-Depodaki kumaşlardan görüntüler

-İşyeri çalışanlarının dükkandaki malzemeleri, evrakları çıkarması

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Çevredeki kalabalıktan görüntüler

-Yükselen dumanlar

-Genel ve detaylar

