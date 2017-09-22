DHA İSTANBUL- SÖZCÜ GAZETESİ SORUŞTURMASINDA TAHLİYE...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Sözcü Gazetesi\'ne yönelik soruşturma kapsamında 26 Mayıs\'ta tutuklanan gazetenin İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun\'un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mediha Olgun hakkındaki tutukluluk halinin sonlandırılması ve adli kontrol altına alınması talebiyle mahkemeye başvurdu. Talebi değerlendiren nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği ise, şüpheli Olgun\'un \"sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama, şüphelinin ailevi sorunları, tutuklu kaldığı süre, sağlık durumu dikkate alınarak bu aşamadan sonra tutuklu kalmasının soruşturmaya katkı sağlamayacağı ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olduğunun anlaşıldığı\" gerekçesiyle savcılığın talebini kabul etti.

Şüpheli Mediha Olgun\'un tahliyesine karar veren mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Mahkeme, şüpheli Olgun\'un ayda bir kez imza atmak şartıyla adli kontrol altına alınmasına da hükmetti.

26 MAYIS\'TA TUTUKLANMIŞTI

Sözcü Gazetesi\'ne yönelik soruşturma kapsamında, İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve İzmir Muhabiri Gökmen Ulu, \"Örgüte bilerek isteyerek yardım etmek\" suçundan 26 Mayıs\'ta tutuklanmıştı. Gazetenin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli ise, serbest bırakılmıştı. Gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

