T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- SÖZCÜ GAZETESİ SORUŞTURMASINDA TAHLİYE...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 26 Mayıs'ta tutuklanan gazetenin İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun'un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

22 Eylül 2017 23:31

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Sözcü Gazetesi\'ne yönelik soruşturma kapsamında 26 Mayıs\'ta tutuklanan gazetenin İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun\'un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mediha Olgun hakkındaki tutukluluk halinin sonlandırılması ve adli kontrol altına alınması talebiyle mahkemeye başvurdu. Talebi değerlendiren nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği ise, şüpheli Olgun\'un \"sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama, şüphelinin ailevi sorunları, tutuklu kaldığı süre, sağlık durumu dikkate alınarak bu aşamadan sonra tutuklu kalmasının soruşturmaya katkı sağlamayacağı ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olduğunun anlaşıldığı\" gerekçesiyle savcılığın talebini kabul etti. 
Şüpheli Mediha Olgun\'un tahliyesine karar veren mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Mahkeme, şüpheli Olgun\'un ayda bir kez imza atmak şartıyla adli kontrol altına alınmasına da hükmetti. 

26 MAYIS\'TA TUTUKLANMIŞTI
Sözcü Gazetesi\'ne yönelik soruşturma kapsamında, İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve İzmir Muhabiri Gökmen Ulu, \"Örgüte bilerek isteyerek yardım etmek\" suçundan 26 Mayıs\'ta tutuklanmıştı. Gazetenin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli ise, serbest bırakılmıştı. Gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberATİKDHA Sözcü GazetesiMayısSorumlu Haber Müdürü Mediha OlgunCumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma BürosuMediha OlgunTalebiSulh Ceza HakimliğiOlgunMahkemeMAYIS TUTUKLANMIŞTI Sözcü Gazetesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24