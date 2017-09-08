DHA İSTANBUL- SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİ  "BÜYÜKADA SORUŞTURMASI" TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

Haber : Özden ATİK - Kamera : Yaşar KAÇMAZ, İstanbulDHA

Büyükada’da 5 Temmuz\'da bir otelde düzenledikleri toplantı sonrasında gözaltına alınan 8\'i tutuklu 10 aktivist için çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri \"Hak Savunucuları Türkiye\" adı altında bir basın toplantısı düzenledi. Kendisi de Büyükada\'da gözaltına alınan ancak adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Nejat Taştan, süreci anlamlandıramadığını belirterek \"Nasıl bir süreç işledi bilmiyorum, açıkçası anlamlandıramıyorum. Başlangıçta Günal niye içeride, ben niye dışardayımı ben bilmediğim gibi, diyelim ki orayı es geçtik. İlk serbest bırakılan Nalan niye içeride ben niye dışarıdayım bunu da bilmiyorum. Çünkü aynı hakim ifademizi aldı\" dedi.

Beyoğlu\'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, \"Hak Savunucuları Türkiye\" adı altında Yurttaşlık Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Ortak Platformu Koordinasyonu, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği\'nden temsilcilerin yanısıra tutuklu aktivistlerin avukatları ve aileleri katıldı.

\"SORSALARDI SIR TOPLANTI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKARDI\"

İnsan Hakları Ortak Platformu Koordinasyonu\'ndan Feray Salman, Büyükada toplantısı planının İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından Antalya\'a 7-9 Nisan 2017\'de gerçekleştirilen yıllık olağan toplantısında kararlaştırıldığını söyledi. Salman, insan hakları savunucularının korunması ve güvenli alanda insan hakları mücadelesini devam ettirmek için bir dizi eğitim programı yapmaya karar verdiklerini ifade ederek \"Gelip bize sorsalardı böyle anlatırdık, bir sır toplantı falan da olmadığı ortaya çıkardı. Kimin yaptığı da ortaya çıkardı. Dolayısıyla yalan yanlış bilgiler üzerinden bir propaganda yapmaya gerek kalmayabilirdi diye düşündük ama öyle olmadığını biliyoruz hepimiz\" dedi.

\"ARKADAŞLARIMIZI BURAYA İSTİYORUZ\"

Büyükada\'daki toplantı sonrasında gözaltına alınarak 13 günlük gözaltı sonrasında çıkarıldığı mahkemece haftada 2 gün imza verme şartıyla serbest bırakılan Eşit Haklar İçin İzleme Derneği\'nden Nejat Taştan da gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı. Taştan, toplantıda oldukları iki gün boyunca veri koruma ve stresle baş etme yöntemleri üzerine yabancı uzmanlar Ali Gharavi ve Peter Steudtner tarafından bilgi verildiğini, kendilerinin de sorunlarını anlattıklarını söyledi. Taştan, \"Nasıl bir süreç işledi bilmiyorum. Açıkçası anlamlandıramıyorum. Başlangıçta Günal niye içeride, ben niye dışardayım ben bilmediğim gibi, diyelim ki orayı es geçtik. İlk serbest bırakılan Nalan, niye içeride ben niye dışarıdayım bunu da bilmiyorum. Çünkü aynı hakim ifademizi aldı. Yeniden tutuklamaya sevk edildik. Aynı hakime ifade verdik. Şöyle bir değerlendirme hatırlıyorum; hakim bu toplantıya katılan herkes aynı durumda, o nedenle Nalan\'ı ve İlknur\'u da tutukladı. ben de o toplantıya katıldım. Şehmus da katıldı. Aynı durumdaysak biz arkadaşlarımızı buraya istiyoruz. Ve bunun için bu basın toplantısı ve yaptığımız her şeyi gerçekten bugün hiçbir suç ithamıyla bile karşı karşıya olmayan arkadaşlarımızı dışarıya ailelerinin yanına istediğimiz için bu işleri yapıyoruz\" dedi.

AVUKATLAR HUKUKİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPTI

Daha sonra soruşturmada görev alan avukatlar, hukuk süreci hakkında bilgi verdi. İddianameyle ilgili bir gelişme olmadığını ifade eden avukat Meriç Eyüboğlu, tutuklamaya yaptıkları iki itirazın da reddedildiğini belirterek gözaltı süreci hakkında Anayasa Mahkemesi\'ne başvurduklarını belirtti. Toplantı soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Büyükada\'da 5 Temmuz’daki toplantsı sonrasında 10 kişi gözaltına alındı. 18 Temmuz\'da hakimliğe çıkarılan şüphelilerden İdil Eser, Veli Acu, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran ve İsveç vatandaşı Ali Ghravi ile Alman vatandaşı olan Peter Steudtner\'in, \"Silahlı terör örgütüne yardım etmek\" suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verdi. Şüpheliler İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Şeyhmus Özbekli ise yurtdışına çıkış yasağı ve haftada üç gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak 21 Temmuz’da savcı, serbest bırakılan 4 kişinin tutuklanmasını talep etti. 23 Temmuz\'da Nalan Erkem ve İlknur Üstün tutuklanırken; 25 Temmuz\'da gözaltına alınan Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli haftada iki gün adli kontrol şartıyla ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

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-Feryal Salman açıklaması

-Emel Kurma açıklaması

-Nejat Taştan açıklaması

-Meriç Eyüboğlu açıklaması

-Genel ve detaylar

