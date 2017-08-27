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DHA İSTANBUL- SANAYİ SİTESİNİ SİLAH VE SOPALARLA BASAN ŞEHİR EŞKİYALARI YAKALANDI

  Haber: Çağatay KENARLI-İbrahim AKTÜRK İSTANBUL DHA  Başakşehir'de bir sanayi sitesinde dün öğle saatlerinde yaşanan park etme tartışması sonrası, kamyonetle tekrar olay yerine gelerek pompalı tüfek ve sopalarla 3 işyeri ve 6 otomobile zarar veren şüphe

27 Ağustos 2017 22:47

 

Haber: Çağatay KENARLI-İbrahim AKTÜRK İSTANBUL DHA 
Başakşehir\'de bir sanayi sitesinde dün öğle saatlerinde yaşanan park etme tartışması sonrası, kamyonetle tekrar olay yerine gelerek pompalı tüfek ve sopalarla 3 işyeri ve 6 otomobile zarar veren şüpheliler yakalandı. 

9 SALDIRGAN BELİRLENDİ, 6\'SI GÖZALTINA ALINDI
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda işyerlerine ve araçlara zarar veren akraba oldukları öğrenilen E.K., E.K., E.E., M.C., K.T., T.K., E.K., M.K. ve T.H.B. isimli şüphelileri belirledi. Polis ekipleri 6 şüpheliyi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler yaptıkları aramalarda saldırganların sanayi sitesine gittikleri kamyoneti ve olayda kullanılan pompalı tüfeği buldu. Polis ekipleri 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalara devam ediyor. Gözaltına alınan 6 şüpheli Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardın yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. 

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis araçlarının emniyete girmesi
-Şüphelilerin polis merkezine girmesi
-Genel ve detaylar

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:
-Bir zanlının elindeki pompalı tüfek
-Saldırganın işyerine doğru art arda ateş açması
-Bir zanlının elindeki kesici alet
-Çevredeki kalabalık
-Genel görüntüler
AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarından görüntüler
-Zarar gören işyerleri ve arabalar
-Yerdeki boş fişekten görüntü
-Çalışanlarla röportajlar
-Detaylar

26.08.2017 - 15.56 - Haber Kodu : 170826124

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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