DHA İSTANBUL -(ÖZEL HABER) DEREYE DÜŞEN AT İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI   

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta, dereye düşen at itfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Pınar Mahallesi 1299 sokakta saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Alına bilgiye göre, sokakta başıboş gezen at, bilinmeyen bir şekilde dere yatağına düştü. Düşen atı kurtarmaya çalışan mahalleliler, başarmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atın boynuna ip bağlayarak deredeki akıntıya kapılmasına engel oldu. Dere yatağına inen 13 yaşındaki Aşkı Karakuş, atı sakinleştirdi. Ardından, atın gövdesine çekme halatı bağlayan itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla atı olduğu yerden çıkardı. At bir mahalleli tarafından götürüldü.



Görüntü Dökümü

------------------------------

-Dere yatağına düşen at

-İtfaiye ekiplerin kurtarma çalışması

-Aşkın Karakuş deredeki atı sevmesi

-Vinç yardımıyla at bulunduğu yerden kurtarılması

-Atın uzaklaşması

-Genel ve Detaylar