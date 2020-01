* Filiz Aker\'in yeğeni Gürbüz Acar,

\"Bana, her yerde onu gördüğünü ve onu çok sevdiğini söylerdi\"

Beşiktaş\'ta iki gün önce Conrad Otel\'de ünlü sunucu Vatan Şaşmaz\'ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Filiz Aker\'in Yalova\'nın Çınarcık İlçesi\'nde yaşayan yeğeni ses sanatçısı 40 yaşındaki Gürbüz Acar, olayın ardından DHA\'ya konuştu.

ACAR \" BANA, HER YERDE ONU GÖRÜYORUM DERDİ\"

Olayı televizyondan öğrendiğini belirten Gürbüz Acar, \"Çok acı bir olay yaşadık. Haberi televizyondan öğrendim. Duyunca şok geçirdim. Ben tanışmışlıklarını bilmiyorum. Teyzem, Polat Towers\'taki evinde bana \'her yerde onu görüyorum\" dedi. O ara kimseyle de görüşmüyordu. Amerika\'dan döndüğünde beni çağırmıştı. Ben de gittim. Bir hafta sonra bana kendini dökmeye başladı. \'Ben çok sevdim\' dedi. \'Her yerde onu görüyorum, bu evi satacağım\' dedi bana. \'Ya Akmerkez\'e yada Amerika\'ya gideceğim\' dedi. Bir hafta sonra da Akmerkez\'e taşındı\" dedi.

\"BEN ONA ÇOK ÖMÜR VERDİM, SIRTIMDAN YARALANDIM\"

İki yıl önce teyzesinin evinde görüştüğünü belirten Acar, \" Her iki tarafında başı sağ olsun. Keşke hiç böyle bir şey olmasaydı. Biz teyzemle iki yıl önce Trabzon\'a gittik. Benim yılbaşı sahnem vardı. Üç gün sonra Akmerkez\'deki evinde bana açıldı. Sabaha karşı ağlamaya başladı. \'Ben ona çok ömür verdim, üç milyon dolar gibi bir param da yok oldu ama para önemli değil, sırtımdan yaralandım ben\' dedi. Herhalde ilk evliliğinden haberi oluyor. Bu haber teyzeme çok etkiliyor anladığım kadarıyla. Teyzemin bana anlattığı her şey buydu\" dedi. Teyzesinin saplantılı biri olmadığını söyleyen Acar, \"Ben öleceğim, ben yapacağım asla. Benim teyzem bir erkeğe \'eşinden ayrıl bana gel\' diyebilecek bir kadın asla değildi\" dedi.

\"TERK EDİLDİĞİ ZAMAN İNSANLARIN YAŞAYAMAYACAĞI ŞEYLER YOK\"

Gürbüz Acar, teyzesinin yaklaşık bir buçuk senedir kendisinde olmadığını ifade ederek, \"Sevilen sayılan biriydi. Ben Vatan Şaşmaz\'ı hiç görmemiştim. Teyzem onu sevdiğini bana anlatmıştı. Bir şeyler kaybolduğu zaman, terk edildiği zaman insanların yaşamayacağı şeyler yok. Teyzem gibi maddi manevi uç noktada yaşayan bir kadın oynar, zıplar ama yaklaşık bir buçuk senedir kendisinde değildi. Teyzemle biten bitti, kalanlarla yaşa diye konuşmuştum. Anlamadı, bana da küstü. Bir buçuk senedir benimle görüşmüyordu\" dedi.

Teyzesinin kendisini korumak için silah bulundurduğunu anlatan Acar,\" Parası olan bir insan, kadın başına yaşayan bir insandı. Yola çıkan bir insandı. Biri önünü kesse... Zamanında kaçırıldı da. Üstü açık arabası varken adamın biri üzerine atlayıp, boğazına bıçak dayıyor. Kendini yana atıyor. Bunun korkusunu geçmişte yaşayan bir kadın silah alamaz mı?\" dedi.

\"ONUN KOKUSUNU SIKIYORDUM ARTIK SIKAMAM\"

Teyzesinin güçlü bir kadın olduğunu söyleyen Gürbüz Acar, \"O gün aralarında ne konuştular bilemiyorum ama kalkıp ta \'sen benimle evleneceksin\' diyeceğini sanmıyorum. Öyle bir kadın değildi. Dik bir kadındı teyzem. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Genç insanlar gitti. Vatan bey için de canım yanıyor. Haberi duyduğumda yerlere düştüm, vücudumda morluklar oluştu. Ben teyzemi çok severdim. Çok asil birisiydi. Onun kokusunu sıkıyordum artık sıkamam\" dedi.

