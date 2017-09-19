DHA İSTANBUL- OYUN HAMURLARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Hollanda\'ya yollanacak bir kargo içinde bulunan oyun hamuru kutularına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy\'de bulunan bir kargo firmasıyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri kargo şirketinden Hollanda\'ya yollanacak bir koliyi incelemeye aldı. Ekipler, koliyi açınca 4 hediye paketi çıktı. Polis, hediye paketlerini tek tek açarak kontrol etti. Yapılan incelemede 3 hediye paketinde çeşitli çocuklar çıktı. Ekipler, içinde çeşitli renklerde oyun hamurları bulunan bir kutuda ise 825 gram afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddeyi yurtdışına yollamak isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin oyun hamurlarını bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin koliyi açması

-Ekiplerin poşetleri tek tek açması

-Oyun hamurları içinde afyon sakızların bulunması

-Genel ve detaylar

