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DHA İSTANBUL- MAHKEME, BANK ASYA'NIN İFLASINA KARAR VERDİ

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul / DHA  Mahkeme tarafından FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle Bank Asya'nın iflasına karar verildi

17 Kasım 2017 22:08

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul / DHA 
Mahkeme tarafından FETÖ\'ye müzahir olduğu gerekçesiyle Bank Asya\'nın iflasına karar verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü\'ne müzahir olduğu gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu\'nun (TMSF) el koyduğu Bank Asya\'nın iflasına ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından dün yapıldığı öğrenilen karar duruşmasında, iflas başvurusu yapan TMSF\'nin talebi kabul edildi. Mahkeme, iflas tasfiye işleminin TMSF tarafından yapılmasına hükmetti. 
 

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