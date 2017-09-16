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DHA İSTANBUL- KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 7 GÖZALTI

  Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadale Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kaçak sigara operayonunda piyasa değeri 130 Bin TL olan 12 Bin 577 paket kaçak sigara ele geçirildi

16 Eylül 2017 03:34

 

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadale Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kaçak sigara operayonunda piyasa değeri 130 Bin TL olan 12 Bin 577 paket kaçak sigara ele geçirildi. Küçükçekme\'de bir adrese yapılan operayonda gizli bölmelere saklanmış sigaraların bulunması polis kamerasına yansıdı. Operasyon kapsamında biri Suriye uyruklu 7 şüpheliye adli işlem uygulandı. 

Görüntü dökümü:
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-Polis kamerası
-Polisin sigaraların saklı olduğu yerleri bulması
-Kapıların balyozla kırılması
-sigara paketleri
-Genel ve detaylar

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