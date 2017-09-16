DHA İSTANBUL- KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadale Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kaçak sigara operayonunda piyasa değeri 130 Bin TL olan 12 Bin 577 paket kaçak sigara ele geçirildi. Küçükçekme\'de bir adrese yapılan operayonda gizli bölmelere saklanmış sigaraların bulunması polis kamerasına yansıdı. Operasyon kapsamında biri Suriye uyruklu 7 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Polisin sigaraların saklı olduğu yerleri bulması

-Kapıların balyozla kırılması

-sigara paketleri

-Genel ve detaylar