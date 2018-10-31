DHA İSTANBUL-  KIRMIZI IŞIKTA GEÇİNCE OTOMOBİL ÇARPTI

- Kaza anı kamerada

İstanbul DHA

Maltepe\'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye bir araç çarptı. Kaza anı trafik kamerası tarafında görüntülendi.

Maltepe Süreyyapaşa sahil yolundaki kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Trafik ışıklarından karşıya geçmek için bekleyen bir kişi yaya butonuna basıp beklemeye başladı. Ancak yayalar için yeşil ışık yanmadan koşarak karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halinde olan bir araç bu kişiye çarptı. Havaya fırlayan kişi yaralandı. Kaza anı trafik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

