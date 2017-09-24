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DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi

24 Eylül 2017 21:14

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi\'nde bulunan İdil Kültür Merkezi\'ne düzenlenen operasyona özel harekat ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


OPERASYON POLİS KAMERASINDA
TEM ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin iş makineleri yardımıyla çelik kapıları keserek içeriye girmeleri görüldü. Terör ve İstihbarat polislerinin kültür merkezi içerisinde aramalar yapması ve bazı şüphelileri gözaltına alması görüntülere yansıdı. 
 
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Helikopterin görüntüsü
-Çevre güvenliği alan ekiplerden görüntü
-Polis ekiplerinin kapıyı iş makineleriyle kesmesi
-Ekiplerin içeri girmesi
-İçeride yapılan aramalar
-Gözaltına alınan bazı şüpheliler
-Genel ve detaylar
 

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