DHA İSTANBUL -(Havadan görüntü ve ek bilgilerle)ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI...(4)

-İBB\'den yangına ilişkin açıklama yapıldı.

Soner HASIRCIOĞLU - Ezgi ÇAPA / İstanbul DHA

Arnavutköy\'de boya fabrikası ve tiner deposu olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen bir nenenle yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangında patlamalar meydana geldi. Yan tarafta bulunan şarap fabrikasına da sirayet eden yangın itfaiyenin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri çatıdan düşerek yaralanırken 1 itfaiye eri de dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. İBB\'den yapılan açıklamada, yangında itfaiyeciler Erkan Kılıç ve Resül Şen\'in yaralanarak tedavi altına alındığı beliritildi.

Bolluca Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde bulunan boya fabrikası ve tiner deposu olarak kullanılan binada 20.40 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangının çıktığı fabrikada patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yan tarafta bulunan şarap fabrikasına da sirayet eden yangın itfaiyenin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimse bulunmadığından dolayı, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri çatıdan düşerek yaralanırken 1 itfaiye eri de dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. Her iki itfaiye eri de ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmaları sürüyor.

İBB\'DEN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yangına ilişkin şu açıklama yapıldı:

Saat 20.41 de alınan ihbarla olay yerine 20.46 da intikal eden Arnavutköy itfaiye grubu takviye ekiplerle yangına müdahale etti. Olay yerine 11 gruptan 30 personel 70 araç ile söndürme çalışması yapıldı. Ekipler, 62 bidon köpük kullandı. Yangında Erkan Kılıç ve Resül Şen yaralanarak tedavi altına alındı. Yangın kontrol altında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına Köpük kulesi, Kocayusuf, ahtspot, dumansavar ile müdahale devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Çevrede toplananlar

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Fabrika içinden görüntüler

-Yan taraftaki fabrikaya sirayet etmesi

-Çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri

-Dumandan etkilenerek baygınlık geçiren itfaiye erine ambulansta müdahale edilmesi

Detaylar

-İtfaiye kamerasından havadan görüntüler

-Yaşanan hareketlilik

-İtfaiyenin müdahalesinin havadan görüntüsü



