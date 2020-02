DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00

-Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ın ev sahipliğinde, Fransa, Almanya ve Rusya\'nın temsilcilerinin katılımıyla Suriye konulu dörtlü zirveye hazırlık toplantısı düzenlenecek.

1 - MAHSUR KALAN ARAÇLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

İstanbul\'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur gece boyunca etkisini sürdürdü. Sabaha karşı etkisini arttıran yağış nedeniyle Başakşehir\'de yolda oluşan su birikintisinde araçlarıyla birlikte mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Sabaha karşı Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi\'nde sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinde birçok araç mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri suda mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları tek tek güvenli yere kadar çekti. Kurtarılan araçlarda vatandaşların beklediği görüldü. Ayrıca su birikintilerini gören bazı araç sürücüleri de yollarını değiştirdi.

2 - İSTANBUL\'DA SAĞANAK YAĞIŞ GECE ETKİLİ OLDU



Haber- Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sağanak yağış etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekiplerin ve İtfaiye ise su baskınlarına karşı tedbir almaya devam ediyor. Beyoğlu\'na Meclis-i Mebusan Caddesi\'nde gerçekleşen su baskınına ekipler anında müdahale ederken caddelerde su birikintileri oluştu. Vatan Caddesi\'nde su basan yollarda tıkanan rögarlar açılarak biriken sular boşaltıldı.

Maltepe de sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Gece saat 01.00 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle bazı yolları su bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler, minibüs yolunda biriken suları tahliye etti, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yağışla ilgili yapılan açıklamada gece saatlerinde özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde etkili olacağı belirtilmişti.

3- BOĞAZ\'A ÇAMUR AKTI

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

İstanbul Boğazı\'na sağanak yağmur sonrası çamur aktı. İstanbul\'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı. Beylerbeyi\'nden yağmurla birlikte gelen çamur, Boğaz\'ı kahverengi yaptı.

4- YAĞMURA VE ŞİMŞEKLERE ALDIRMADAN BALIK TUTTULAR



Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Sarayburnu\'nda ise yağmura ve şimşeklere aldırmadan balık tutanlar oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün uyarılarında bulunduğu İstanbul\'da yağmur beklendiği gibi akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle İstanbul Boğazı\'nı çevreleyen kara bulutların ardından Fatih\'te de yağış görüldü. Sarayburnu Sahili\'nde yağmurla birlikte boğazın üzerinde çakan şimşekler de vardı. Sarayburnu\'nda şiddetli yağmura ve şimşeklere aldırış etmeden balık tutanlar olduğu görüldü.



5 - İSTANBUL\'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ



Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

Sağanak yağış uyarısı yapılan İstanbul\'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji\'nin sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul\'da yer yer yağış başladı. Akşam saatlerinde Avrupa yakasında beliren gökkuşağı İstanbullulara sürpriz yaptı.



6- İSTANBUL\'DA YAĞMUR

Haber- Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

İstanbul\'da beklenen yağış dün akşam saatlerinde başladı. Yağış Sarıyer ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yağışla ilgili yapılan açıklamada gece saatlerinde özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde etkili olacağı belirtilmişti.



7- POLİS VE MİT\'TEN İSTANBUL\'DA \"GAYBUBET EVİ\" OPERASYON: 6 KİŞİ YAKALANDI

* Terör örgütü FETÖ\'nün mahrem imamlarına yönelik geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda 2 gaybubet evinde 1\'i kadın 6 kişi yakalanarak gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri, kapatılan FEM Dershanesi yönetim kurulu üyesi ve örgütün üst düzey yöneticisi olarak aranan Fahrettin Karagöz (48) ile FEM Dershanesi Bilişim Uzmanı Özcan Sünger\'in (44) yasadışı yollardan Yunanistan\'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



ÜMRANİYE\'DEKİ GAYBUBET EVİNE OPERASYON

Ekipler, 6 Eylül\'de örgütün aranan kişilerini saklamakta kullanılan \"Gaybubet evleri\" olarak adlandırılan Ümraniye\'de bulunan eve baskın düzenledi.



KARISININ MESAJLARINDAN KOCASINA ULAŞTILAR

Evde yapılan aramalarda Özcan Sünger yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, Fahrettin Karagöz\'e ulaşmak için eşi Ayşe Karagöz\'ün kaldığı Beşiktaş\'ta ki akrabalarının evine baskın düzenledi. Ayşe Karagöz burada gözaltına aldı.

KOCASI BAŞKA BİR GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri Ayşe Karagöz\'ün cep telefonunda yaptığı inceleme sonrası kocası Fahrettin Karagöz\'ün örgütün Ümraniye\'de bulunan başka bir gaybubet evinde kaldığını tespit etti. Fahrettin Karagöz de yapılan baskında yakalayarak gözaltına aldı.



KARAGÖZ\'ÜN TELEFONU\'NDA KAÇIŞ İŞLEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fahrettin Karagöz\'ün cep telefonunda yaptığı incelemede \"Signal\" isimli bir mesajlaşma programı kullanıldığını belirledi. Ekipler, programda yapılan yazışmaların belli bir süre sonra otomatik olarak silindiğini belirledi. Karagöz\'ün telefonundaki mesajlarda örgütün Karagöz ve eşinin kaçması için bir kişi tarafından 9 bin 300 dolar ayarladığı bilgileri bulunuyordu.

PARAYI POLİS TESLİM ALDI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karagöz\'e parayı teslim edecek kurye ile Esenyurt\'ta bir parkta buluşacağı bilgisi üzerine 8 Eylül\'de teslimat noktasına önceden giderek hazırlık yaptı ve 9 bin 300 dolar parayı getiren Davut Aksoy\'u yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede paraları teslim eden kurye Aksoy\'un da örgüt üyeliği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

KAÇIŞI ORGANİZE EDENLER, GAYBUBET EVİNE GELİNCE POLİSLE KARŞILAŞTI

Ekipler, Karagöz ailesi ve Sünger\'i yurtdışına götürecek kişilerin yakın zamanda gaybubet evine geleceğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri Ümraniye\'de bulunan gaybubet evinde şüphelileri beklemeye başladı. Gaybubet evine gelen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, örgüt üst düzey yöneticilerinden Hasan Subacı ile Mustafa Ali Kurnaz oldukları belirlendi. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinden 600 dolar ve 2 sahte kimlik ele geçirildi.

6 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen 1\'i kadın toplam 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 Eylül\'de sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

8- ZEYTİNBURNU\'NDA AFGANİSTAN UYRUKLU BİR GENÇ BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda gece saatlerinde Afganistan uyruklu bir kişi tartıştığı yine Afganistan uyruklu kişi yada kişilerce boğazından bıçaklandı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken bıçaklanan kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Zeytinburnu, Sümer Mahallesi\'nde gece saat 23:30\'da sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29. Sokak\'ta bulunan İmamı Caferi Sadık Camii yakınında Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Feridun Muhammedi, yine Afganistan uyruklu kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, Muhammedi\'yi boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yığılan Feridun Muhammedi\'yi görenler çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Muhammedi\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kaçan kişi yada kişileri yakalamak çalışma başlattı. Muhammedi\'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.



9-- YAĞMURDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da D-100 Karayolunda sağanak yağmura aldırış etmeden hurda yüklü bir kamyonetin kasasında tehlikli yolculuk yapan üç kişi kameralara yansıdı. Kamyonun aşırı yüklü olduğu ve kasasının arka kapağının açık olması trafikte tehlike saçtı.

Görüntüler dün saat 20.30\'da D-100 Yeni Sahra mevkiinde çekildi. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde hurda malzemelerle dolu bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan üç kişinin şiddetli yağan yağmura aldırış etmedikleri de görülüyor. Kamyonun aşırı yüklü olduğu ve kasasının arka kapağının açık olduğu görüldü.



10 - JAPON PRENSES MİKASA, DEDESİNİN ADINI TAŞIYAN VAKFIN ONURSAL BAŞKANI OLDU

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, DHA

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, dedesi Prens Takahito Mikasa ve babası Prens Tomohito Mikasa\'nın desteğiyle Anadolu arkeolojisi, kültürleri ve tarihi ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaları desteklemek amacıyla kurulan Prens Mikasa Vakfı\'nın Onursal Başkanlığı\'na getirildi. Prenses Akiko, törende yaptığı konuşmada, \"Dedem, babam ve benim olmak üzere, üç nesil Mikasa ailesinin gönül verdiği bu merkezin çalışmasına, sürekli destek verilmesi adına kurulan bu vakıfta, onursal başkanlık görevini üstlenmek, Mikasa ailesinin bir mensubu olarak onur vericidir\" dedi.

Sakıp Sabancı Müzesi\'nde düzenlenen \'Prens Mikasa Vakfı Prenses Akiko\'nun Vakıf Onursal Başkanlığı Kabul Töreni\'ne Prenses Akiko\'nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Japonya\'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Prens Mikasa Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Vakfın destekçilerinden olan iş insanı ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Prens Mikasa Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sachihiro Omura ile Türk ve Japon iş insanları ile davetliler katıldı.

\"TÜRKİYE BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAM İFADE EDİYOR\"

Törende konuşan Japon Prenses Akiko, Prens Mikasa Vakıfı\'nın onursal başkanlık görevi nedeniyle görkemli bir tören düzenlendiğini belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye\'nin kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini kaydeden Prenses Akiko, \"Yurt dışında gittiğim ilk ülke Türkiye idi. Lisenin ikinci sınıfındayken babam ilk defa yurt dışına gitmeme izin verdi. Dedem Prens Mikasa\'nın yıllarını verdiği Kaman Kalehöyük\'ü mutlaka görmek istediğimi babama söyledim. İlk defa ziyaret ettiğim Kaman Kalehöyük\'de on binlerce senenin zaman akışını araştırmak için adeta iğne ile kuyu kazarcasına yapılan çalışmadan derinden etkilendim\" diye konuştu.

\"DEDEM BABAM VE BEN ÜÇ NESİL OLARAK GÖNÜL VERDİK\"

Babası ve dedesinin başlattığı Kalehöyük\'teki arkeolojik kazıların kendisi için çok önem arz ettiğini vurgulayan Prenses, Türkiye\'de bulunma sebebinin de bu ilişkilerin bir uzantısı olduğunu ve bunun için minnettarlık duyduğunu belirtti.

Japon Prenses Mikasa şunları söyledi:

\"Kaman Kalehöyük\'ta yürütülen kazı ve araştırma çalışmasını zenginleştirmek amacıyla Japon Anadolu Arkeoloji Müzesi projesi gündeme gelmiştir. Dedem, babam ve benim olmak üzere üç nesil Mikasa ailesinin gönül verdiği bu merkezin çalışmasına sürekli destek verilmesi adına Türk hükümetinin izniyle 2017\'de Prens Mikasa Vakfı kurulmuştur. Bu vakıfta onursal başkanlık görevini üstlenmek, Mikasa ailesinin bir mensubu olarak onur vericidir. Ancak aynı anda büyük sorumluluğun altında olduğumun da farkındayım.\"

GÜLER SABANCI: TÜRKİYE VE JAPONYA KÜLTÜRLERİNİ YAKINLAŞTIRAN HER ADIM ÇOK DEĞERLİ

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise konuşmasında her alanda Türk ve Japon iş birliğine vurgu yaparken, Türkiye ve Japonya\'nın kültürlerini yakınlaştıran her adımı çok değerli bulduğunu aktardı. Sabancı, \"Merhum Prens Mikasa\'nın desteğiyle 1985 yılında başlayan kazılar, Kaman\'a bir arkeoloji müzesi kazandırdı. Geçtiğimiz yıla kadar Mikasa ailesinin destekleriyle süren kazı çalışmaları, artık Prens Mikasa Vakfı tarafından destekleniyor. Anadolu kültürleri ve arkeolojisi ile ilgili çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Vakıf, Kalehöyük\'ün tarihini aydınlatmayı sürdürüyor. Altes Prenses Akiko\'ya ülkemize ve dünya arkeolojisine verdiği destek için teşekkür ederken; onursal başkanlığını kutluyor, hayırlı olmasını diliyorum. Prens Mikasa Vakfı\'na, Kalehöyük gibi bir değeri gün yüzüne çıkartmalarından dolayı minnettarız\" dedi.

Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy da konuşmasında Ertuğrul Fırkateyni olayı sonrasında her iki ülkenin dostluğunu doğurduğunu ve bundan sonra ilişkilerin çok sıkı olduğunu kaydederken, Prenses Akiko\'nun vakfın onursal başkanlığını kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti vurguladı. Ahmet Çalık ise Anadolu\'nun arkeolojik zenginliğine yönelik çalışmaları nedeniyle Pres Mikasa Vakfı\'na teşekkürlerini sundu.

BÜYÜKELÇİ AKİO: JAPONYA VE TÜRKİYE İKİ AYRI DEVLETTİR AMA TEK YÜREKTİR

Japon Büyükelçi Akio Miyajima ise \"Prens Takahito\'tan \'Anadolu dünya tarihinin merkezi konumundadır\' sözünü duyduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

\"Türkiye\'ye atandığımdan beri Kaman\'daki arkeoloji merkezini birçok kez ziyaret ettim. Kaman\'daki kazı çalışmalarının önemli çıktısı olacağını ve bunu önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Bugün, Anadolu Arkeoloji Enstitüsü\'nün iki ülke arasındaki son derece başarılı çalışmaları var. Japonya ve Türkiye iki ayrı devlettir ama tek yürektir. Japonya ve Türkiye arasındaki ortak çalışmaların gelecekte de devam etmesini temenni ederim.\"

Konuşmaların ardından Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Prenses Akiko Mikasa\'ya günün anısına hediye takdim etti. Aile fotoğrafının ardından tören, verilen kokteyl ile sona erdi. Öte yandan Japon Prenses\'in bu gece İstanbul\'dan ayrılarak ülkesine döneceği öğrenildi.

