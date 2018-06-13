DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi Yaşlı Bakımve Huzurevi\'nin açılış törenine katılacak. (Hürriyet Mahallesi, Reyhan Sokak, No: 42, Kartal)

14.30

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engellilere yönelik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek(Botanik Park, Bakırköy)

13.00

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte Cebeci Taşocakları İyileştirme Projesi Tanıtım törenine katılacak. (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Merkez Camii Meydanı, Sultagazi)

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BEYOĞLU\'NDA POLİS OPERASYONUNDA HAREKETLİ ANLAR

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda, polisin, narkotik madde satışı ve fuhuşa yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 5\'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ayrıca bir de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bir süre önce yapılan bir ihbarı değerlendiren, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyinağa Mahallesi\'ndeki iki ayrı adresi yakın takibe aldı. Söz konusu adreslerde fiziki takipte de bulunan polis, saat 17.30\'da, eş zamanlı operasyon başlattı.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasal Sokak üzerindeki 5 katlı bir binaya baskın düzenledi. Binadaki dairelerin zillerine basan polis, içeriden açan olmayınca, koçbaşı yardımıyla demir kapıları kırarak içeri girdi. Baskında, iki ayrı dairede, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 4 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonun ardından, fuhuş yaptıkları iddia edilen iki erkek, burada çalışan 5 kadın ve kadınları pazarladığı iddia edilen O. A. gözaltına alındı. O. A. gözaltı aracına götürülürken \"Beni niye alıyorsunuz. Ben Rus muyum\" dedi.

Diğer adreste yapılan baskında ise iki kişi gözaltına alınırken, bir de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis araçlarının operasyona gidişi

-Polisin kahveye ve binaya şok baskın yapması

-Polisin şüpheli kişileri yere yatırması, duvara yaslaması üst araması yapması

-Tost tezgahında arama yapılması

-Binada özel harekat polislerinin kapıyı koç başı ile kırması

-Özel harekat polislerinin odalara girmesi ve şüphelileri yere yatırması

-Narkotik polislerinin odalarda detaylı arama yapması

-Gözaltına kişilerin polis aracına bindirilmesi

-Genel ve yakın detaylar

12.06.2018 - 18.55 Haber Kodu : 180612219

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2- SERVİSÇİLERDEN İBB ÖNÜNDE PLAKA TAHDİT EYLEMİ

-CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU DA EYLEME DESTEK VERDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak eylem yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da belediye önüne gelerek servisçilere destek verdi.

İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Belediye önünde eylem yapan servisçilere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

KAFTANCIOĞLU, KILIÇDAROĞLU\'NUN SERVİSÇİLERE YOLLADIĞI MEKTUBU OKUDU

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, belediye önünde toplanan servisçi esnafına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun bir kaç gün sonra elden sizlere ulaştıracağı mektubunu burada paylaşmak isterim diyerek açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, \"Plaka sınırlaması size ananızın ak sütü gibi helaldir. Bu sözlerimi bir yerlere yazın. Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olur, parlamentoda da millet ittifakı çoğunluğu alırsa, size söz veriyorum servis taşımacıları esnafının sorunlarını en kısa sürede çözecek hakkı teslim edeceğiz. Arkadaşlar sizin hakkınız 2 Nisan 1986\'da Bakanlar kurulu kararıyla aslında teslim edilmiş durumda. Bakın sizler bugün var olan hakkınızı almak için mücadele ediyorsunuz. Peki size söz veriliyor, sözün gereği yapılmıyor. Havadan para kazanacaksınız plakalarınızın değeri artacak siz bunu hak etmiyorsunuz gibi insan onurunu rahatsız eden kıran açıklamalar yapılıyor. Devleti yöneten insanlar hiçbir vatandaşını ötekileştirmemeli. Hele ki alın teri ile çalışıp para kazanan insanların yani sizlerin onurunu kıracak sözlerden kaçınmalılar. Eğer böyle bir söylem içerisine giriyorlarsa bunun demokraside bir yolu vardır, ikinci yolu yoktur. Sen öyle yapıyorsan eğer kusura bakma bende sana sandıkta gereğini yapacağım demek lazım demokraside. Sizler vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılıyorsunuz. Sizler alın teri döküyorsunuz bedavadan para kazanmıyorsunuz. Birikiminiz yok, hükumete borç verip karşılığında faiz almıyorsunuz. Bir aracınız var 7/24 çalışıyorsunuz evinizi ailenizi geçindirmek için. Şu yanımdaki bu güzel kızı bu saatte burada tutmamak için. Biz siyasetçilerin görevi alın teri ile para kazananlara yardım etmektir yani sizlere. Önünüzdeki engelleri kaldırmaktır. Peki neden plaka sınırlaması yani tahdit getirilmeli. Birincisi, insanların ulaşım ihtiyacını karşılamak için tahdit getirilmeli. Her önüne gelen bunları yapmamalı. Çünkü sizlerin bir birikimi var, bir deneyimi var. İkincisi, toplu taşımada güvenliğin sağlanması için tahdit getirilmeli. Güvenlik ise yılların birikimi ile sağlanır. Üçüncüsü, korsan taşımacılığın önüne geçilmesi için tahdit getirilmesi lazım. Sizler bu işi yasal bir şekilde yapıyorsunuz. Eğer bu tahdit sınırlaması getirilmezse araya korsan kişilerin yada taşımacılığın girmesi yada bu işin tek ellerde toplanması kolay olabilir. Dördüncüsü ise ve daha önemlisi, siz şoförlerin haklarının korunması için tahdit getirilmesi gerekir. Çünkü sizlerin yıllar sonra bu tahdit en büyük güvencesi olarak karşısına çıkacaktır diyerek genel başkanımız, 35 ilde tahdit yapıldığından ve bunun yasal düzenlemelerinden söz etti. Son olarak adalet için 450 kilometre yürümüş bir genel başkanımız var arkadaşlar. Adalet için 450 kilometre yürüyen bir genel başkan sizin adaletiniz için sizin hakkınız olanı size teslim edecektir. Ben bu sözü buradan bir kez daha tekrarlayayım\" dedi.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu daha sonra belediye önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Toplanan servisçiler

- Servisçilerin slogan atmaları

- Açıklama yapan Kaftancıoğlu

- Genel ve detaylar

13.06.2018 - 02.51 Haber Kodu : 180613011

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(Havadan Görüntülerle)

3- FATİH CAMİİ\'NDE 10 BİN KİŞİ İFTAR YAPTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Fatih Camii\'nin avlusunda 10 bin kişiye iftar yemeği verildi. İftarda İstanbullular çoluk çocuk cami avlusunu doldurdu.

İftar yemeği için Fatih Camii\'nin avlusu ve çevresi yemek masaları ile donatıldı. İstanbullular\'ın ilgi gösterdiği iftar yemeği için masalar erken saatlerde doldu. Yemeklerin dağıtıldığı kamyonlarda uzun kuyruklar oluşurken ezanın okunmasıyla birlikte 10 bin kişi hep birlikte oruçlarını açtı.

Görüntü Dökümü:

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(Havadan görüntüler)

-İftar masalarından görüntüler

-Cami ve çevresi