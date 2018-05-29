DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

13.00/20.34

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi\'nde partisinin aday tanıtım programına katılacak, Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla HaliçKongre Merkezi\'nde düzenlenecek 29 Mayıs İstanbul\'un Fethi Özel Programı\'na katılacak.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 1 YARALI



Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Hafriyat yüklü kamyon Kurtköy\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken TEM Bağlantısı tamamen trafiğe kapandı.

Pendik\'ten aldığı hafriyatı döküm alanına götüren Ömer Erzi\'nin kullandığı 41 YE 591 plakalı kamyon Kurtköy gişelere girerken devrildi. Sabah saat 06:00 sıralarında meydana gelen kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldi. Kazada hafif yaralanan Erzi\'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.



SÜRÜCÜ DEVRİLEN ARAÇTAN ZOR ÇIKARILDI

Kazada hafif yaralanan Erzi, sağlık ekipleri ve polisler tarafından kamyonun devrilmesinden dolayı güçlükle çıkarıldı. Sedye ile ambulansa alınan Erzi hastaneye kaldırıldı.



YOL TAMAMEN TRAFİĞE KAPANDI

Virajda devrilen kamyon nedeniyle Anadolu Otoyolu bağlantısı tamamen kapandı.



Görüntü dökümü:

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-Devrilen kamyon

-Sağlık ekiplerinin sürücüyü kamyonun üzerinden indirmesi

-Sedyeye alınması

-Sürücünün ambulansa bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

29.05.2018 - 07.02 Haber Kodu : 180529011



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2- İÇİNDE CESET OLAN BAVULLARI BÖYLE TAŞIDILAR

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de, dün gece yarısı, iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cesedi bırakan şüphelilerin görüntülerinin, 50 metre uzaklıktaki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdığını tespit edildi. Görüntülerde, iki şüphelinin ellerinde iki bavulla yürürken görülüyor.

Polis görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelilerin ellerinde bavullarla yürümeleri



28.05.2018 - 20.04 Haber Kodu : 180528187

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3- PROF. DR. SEMAVİ EYİCE VEFAT ETTİ

-ERDOĞAN: SEMAVİ EYİCE HOCAMIZIN VEFATINI BÜYÜK BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Semavi Eyice\'nin vefatı dolayısıyla yayınladığı mesajda, \"Sanat tarihi alanında ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kıymetli Hocamıza Allah\'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Semavi Eyice\'nin vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan\'ın mesajı şu şekilde: \"Sanat tarihi alanında ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim.

Hocamız, 96 yıllık ömründe, Bizans ve Osmanlı sanat tarihi başta olmak üzere, ülkemizin kadim mirasının anlaşılmasına ışık tutacak pek çok araştırmaya, çeviriye, makaleye ve kitaba imza atmıştır. Şüphesiz Hocalar, vefat etseler dahi yazdıkları eserleriyle ve yetiştirdikleri öğrencileriyle gönüllerde daima yaşarlar. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamız da birbirinden kıymetli eserleri, Türk kültür ve bilim hayatında ufkumuzu açmaya ve yeni kuşaklara yol göstermeye devam edecektir. Kıymetli Hocamıza Allah\'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum.\"

Görüntü Dökümü:

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-Semavi Eyice\'nin görüntüleri

29.05.2018 - 00.12 Haber Kodu : 180529002

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4 - KÖPRÜDE AZERBAYCAN RENKLERİ

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Azerbaycan\'da 28 Mayıs 1918\'de ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlanıyor. 100. Yıl kutlamaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı.

Azerbaycan\'ın 100. Yılını kutlaması dolayısıyla İstanbul\'da da kutlamalar gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında saat 21.00\'dan itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde Azerbaycan bayrağının renkleri olan Yeşil, Kırmızı ve Mavi renk ile ışıklandırıldı. Işıklandırmayla köprüde görsel şölen oluştu.

Görüntü Dökümü

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-FSM Köprüsünden detay görüntü

-Köprünün ışıklandırılması

-Köprüden genel ve yakın detaylar



28.05.2018 - 21.47 Haber Kodu : 180528198

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5- 6. EKİN YAZIN DOSTLARI TİYATRO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,(DHA)

6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. 2013 yılından bu yana verilen ödüllerde \'Yılın oyunu\' ödülünü Şevket Çoruh\'un geçtiğimiz yıl açtığı Baba Sahne\'de izleyiciye sunulan \"Kanlı Komedya - Caligula\" kazandı.



Ekin Yazın Dostları grubunun 2013 yılından itibaren yıl içinde izlenen ve en çok beğenilen sanatçı ve oyunları onurlandırmak için düzenlediği tiyatro ödüllerinin 6\'ıncısı Akatlar Kültür Merkezi\'nde sahiplerine verildi. Seçici kurulunda hiçbir tiyatrocu bulunmayan jüri tarafından yıl içinde değerlendirilen oyunlara ve oyunculara toplam 20 kategoride ödüller takdim edildi.

Yılın oyunu ödülünü Baba Sahne\'de izleyiciyle buluşan Kanlı Komedya - Caligula, yılın küçük salon oyunu ödülünü ise Sahne 3\'ün sergilediği Özgürlüğün Bedeli oyunu kazandı. Diğer kategorilerde ödül kazananlar ise şöyle;

\"Yılın Komedisi\" Oyun Karıştı (Tatavla Tiyatro),

Ekin Yazın Dostları Tiyatro Grubu Ödülü: Dönüşüm (Altkat Sanat),

Yılın Yönetmeni: Yiğit Sertdemir III. Richard (Altıdan Sonra Tiyatro),

Yılın Oyun Yazarı: Ceren Ercan Seni Seviyorum Türkiye (Bakırköy Belediye Tiyatroları),

Ylın Kadın Oyuncusu: Yeşim Koçak Nora (İBB Şehir Tiyatroları),

Yılın Erkek Oyuncusu: Ersin Umut Güler Kürklü Venüs (Yolcu Tiyatro),

Yılın Küçük Salon Kadın Oyuncuları: Ayşegül Sünetçioğlu Jean-Paul Marat (Praxis Perform), Gülay Say Netoçka Nezvanova (Yabancı Sahne),

Yılın Küçük Salon Erkek Oyuncusu: Muzaffer Yöntem Godot\'yu Beklerkeni Beklerken (Asmalı Sahne),

Yılın Komedi Kadın Oyuncusu: Ayşe Erbulak Damadım Olur musun? (Tiyatro Kedi),

Yılın Komedi Erkek Oyuncusu: Erdem Akakçe İntiharın Genel Provası (Tiyatroadam),

Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu: Ayşegül Uraz He-Go (Altıdan Sonra Tiyatro),

Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu: Serhan Süsler Nehrin Solgun Yüzü (İstanbul Devlet Tiyatrosu),

Yılın Sahne Tasarımı ödülü: Behlüldane Tor Günün Çorbası (İstanbul Devlet Tiyatrosu),

Yılın Giysi Tasarımı ödülü: Nihal Kaplangı Çingeneler Gökyüzünde Yaşar (İBB Şehir Tiyatroları),

Yılın Işık Tasarımı ödülü: Serhat Akın Romeo ve Juliet (İstanbul Devlet Tiyatrosu),

Yılın Özgün Tiyatro Müziği ödülü: Burçak Çöllü Sherlock-Hamid (Bakırköy Belediye Tiyatroları),

Yılın Koreografi ödülü: Senem Oluz Çingeneler Gökyüzünde Yaşar (İBB Şehir Tiyatroları),

Yılın Genç Yetenekleri: Atakan Yılmaz Angina Pektoris (Küçük Salon), Meriç Rakalar Filifu\'nun İntikamı (Altıdan Sonra Tiyatro), Emir Özden Otomatik Portakal (Küçük Salon), Öyküsu Özyürek Özgürlüğün Bedeli (Sahne 3)

Görüntü Dökümü:

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-Açılış konuşmaları

-Ödül töreninden detaylar

-Ödül alanların sahnede toplu fotoğraf çekilmeleri

-Genel ve detaylar



29.05.2018 - 01.10 Haber Kodu : 180529007