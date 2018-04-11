T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14

11 Nisan 2018 13:37

14.00
-Başbakan Binali Yıldırım, WOW Hotel Kongre Merkezi\'nde \"21. Avrasya Ekonomi Zirvesi\"ne katılacak.

09.00
-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, \"Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı\"nda konuşacak. 

10.00
-Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü\'nde gerçekleştirilecek \"İşletme Fakültesi\'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü\" etkinliğine katılacak. 

10.00/19.30
-Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Tekfen Tower\'da \"TÜSİAD İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü\" paneline ve Raffles Hotel\'de \"Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Ödül Töreni\"ne katılacak.

///////////////////////////////////////////////////////////
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Binali Yıldırım WOW Hotel Kongre MerkeziAvrasya Ekonomi Zirvesi"neBakanı Nihat ZeybekciYetkili Satıcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı"ndaTurizm Bakanı Numan KurtulmuşAvcılar KampüsüFakültesiKuruluş Yıl Dönümü"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24