DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00
-Başbakan Binali Yıldırım, WOW Hotel Kongre Merkezi\'nde \"21. Avrasya Ekonomi Zirvesi\"ne katılacak.
09.00
-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, \"Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı\"nda konuşacak.
10.00
-Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü\'nde gerçekleştirilecek \"İşletme Fakültesi\'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü\" etkinliğine katılacak.
10.00/19.30
-Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Tekfen Tower\'da \"TÜSİAD İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü\" paneline ve Raffles Hotel\'de \"Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Ödül Töreni\"ne katılacak.
///////////////////////////////////////////////////////////