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DHA  İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12

02 Nisan 2018 12:19

12.00
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde, İstanbul\'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katılacak.

09.30
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başalamsıyla ilgili, Başakşehir Kaymakamlık binası içinde bulunan Başakşehir Nüfus Müdürlüğü\'nde incelemelerde bulunup basına bilgi verecek. 

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