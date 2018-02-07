DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"ISK-SODEX İstanbul2018 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım ve ve Benzeri Sistemler Fuarı\"na katılacak.

09.30

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı\'nca düzenlenen \"Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı\"na katılacak.

10.00

-FETÖ\'nün \"futbol yapılanması\"na ilişkin, eski futbolcular İsmailDemiriz ve Uğur Tütüneker ile firari sanık Arif Erdem\'in \"terör örgütü üyeliği\"suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Çağlayan\'da devam edilecek.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU: 31 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İstanbul DHA

İstanbul\'da 20 ilçede terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK\'ya yönelik gece saatlerinde 20 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 43 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, çok sayıda basılı ve dijital örgütsel döküman ele geçirildi. Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan ve adresinde bulunmayan 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detaylar

07.02.2018 - 04.34 Haber Kodu : 180207013

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2- BEYOĞLU\'NDA 7 KATLI OTELDE YANGIN: 3\'Ü AĞIR, 6 YARALI

- ALEVLERİN ARASINA GİRİP KURTARDI

Haber-Kamera: Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda 7 katlı bir otelde çıkan yangında 3\'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Büyükbayram Sokak\'ta bulunan 7 katlı bir otelin 4. katında saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir

nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Beyoğlu,Fatih, Şişli, Beşiktaş itfaiye ekipleri ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otele köpükle müdahele etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan yaralıları merdivenli araçla kurtardı. Yangından 3\'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

\"HEMEN İÇERİYE DALDIM\"

Yangını görüp alevlerin arasına girerek bir kişiyi kurtardığını söyleyen Ümit Sönmez, \"Yangın çıktı 4. katta. Ben hemen içeriye daldım, birini kurtardım. Yabancıydı galiba. Elimden geleni yaptım, durumu çok kötüydü, ağırdı\" dedi. İtfaiye ekipleri ve olay yeri inceleme polislerinin yangınla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan otel

-Yaralıların kurtarılması

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yaralıların ambulanslara bindirilmesi

-Röportaj

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Vatandaşların yaralılara yardım etmesi

-Genel ve Detaylar



07.02.2018 - 04.09 Haber Kodu : 180207012

07.02.2018 - 03.34 Haber Kodu : 180207010

07.02.2018 - 02.56 Haber Kodu : 180207009

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3- MALTEPE\'DE KARŞI YÖNE GEÇEN ARAÇ, HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Maltepe\'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın karşı yöne geçerek seyir halindeki hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.

Kaza, Maltepe Zümrüt Evler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu üzerinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 VH 0658 plakalı hafif ticari araç, D-100 bağlantı yoluna çıkarken sürücünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak karşı yöne geçip, seyir halindeki Erdal Bekdemir\'in kullandığı 34 FF 245 plakalı hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Tamer Tavukçu hayatını kaybetti. Araçtaki Ahmet Salih Terzioğlu ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan bir kişi daha aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Ahmet Salih Terzioğlu ile yanındaki kişiyi, ağır yaralı olarak sıkıştıkları yerden çıkardı. İki yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hafriyat kamyonu sürücüsü Erdal Bekdemir ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu. Tamer Tavukçu\'nun cenazesi yine Kartal Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Yaralıların ambulasa konulması

-Yerdeki ceset

-Görgü tanıklarıyla röp

-Ölen kişinin fotoğrafı

-Kaza nendeiyle yoğunlaşan trafik

Detaylar

06.02.2018 - 22.37 Haber Kodu : 180206191

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4- FATİH\'TE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Fatih\'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih\'te uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlediği adreslere operasyon yaptı. Özel Harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyona ilişkin basın mensuplarına bilgi verilmedi.



Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin baskına gidişi

-Narkotik ekiplerinden görüntü

-Özel Harekat ekiplerinden görüntü

-Özel Harekat ekiplerinin bir dairenin kapısını kırması

-Polislerin evde arama yapması

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Genel ve detaylar

06.02.2018 - 18.25 Haber Kodu : 180206170

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5- TAKSİCİLER ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK İÇİN YÜZLERCE ARAÇLIK KONVOYLA KAN BAĞIŞINA GİTTİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyeleri, terör örgütlerine yönelik Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulunuldu. \"Vatan için canımızı asker için kanımızı veririz\" sloganıyla sabah 11:00 da başlatılan etkinlik 00:30 da taksi sürücülerinin Avrupa Yakasından yüzlerce araç konvoyu halinde Kadıköy İskelesi\'ne gelmeleriyle devam etti. Kadıköy İskelesi\'nde Kan bağışı TIR\'ında kan veren taksi sürücüleri Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı\'nı okuduktan sonra \"Vatan sana canımız feda\" sloganlarının ardından Kadıköy\'den ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Toplanan taksiciler

-Konvoy halinde köprüyü geçmeleri

-Kadıköy meydana gelmeleri

-Taksicilerin kan vermesi

-Basın açıklaması

-istiklal marşı okumaları

-Röportaj

-Genel ve detaylar

07.02.2018 - 02.03 Haber Kodu : 180207007

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6- İSTANBUL\'DA \'BİTCOİN\' DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da kripto para olarak bilinen \'Bitcoin\' ticareti yapan bir firmada çalışan ve farklı kişiler adına sahte hesaplar açarak çalıştığı firmayı dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Türkiye\'de kripto para olarak bilinen \'Bitcoin\' ticareti yapan 4 büyük firmadan birisi, para yatırmadığı halde, para yatırılmış gibi gösterilerek, açılan sahte hesaplar üzerinden dolandırıldığı yönünde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.



EVİNDEKİ BİLGİSAYARLARDAN İŞLEM YAPTI YAKALANDI

Polis ekipleri, yaptığı çalışma üzerine soruşturma başlatarak firma çalışanı Aykan D.\'nin, mesai arkadaşlarının sistem şifrelerini usulsüz olarak elde ettiğini, bu hesaplar üzerinden de tanıdığı 2 kişi adına, 1 milyon 500 bin lira teminat yatırmadan yatırmış gibi göstererek \'Bitcoin\' aldığını tespit etti. Ekipler, Aykan D.\'nin şirketteki işlemlerde dikkat çekmemek için evindeki bilgisayarlardan 15 gün boyunca giriş yaptığı ve iki hesap üzerinden kısa süreli alım satım yaparak 200 bin lira zarar ettiğini, hesaplarda kalan 1 milyon 300 bin lira olan \'Bitcoin\'i de nakde çevirerek adına hesap açtığı 2 kişinin banka hesaplarına yatırtarak çektirttiğini belirledi.

EVİNDE 680 BİN LİRA BULUNDU

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat\'ta düzenlediği operasyonda Aykan D. ve adına hesap açılan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Aykan D.\'nin evinde yapılan aramada, 680 bin lira ele geçirildi. Öte yandan Aykan D.\'nin, bir arkadaşının üzerine aldığı ve plakasını oğlunun adıyla çıkarttığı öğrenilen lüks cipe polis ekipleri el koydu. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen, Aykan D. tutuklanırken, adına hesap açılan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin operasyon düzenlemesi

-Evde yapılan aramalar

-Polis ekiplerinin paraları sayması

-El konulan lüks cip

-Genel ve detaylar



06.02.2018 - 20.06 Haber Kodu : 180206180

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7- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE İNTİHAR

Haber: Murat DELİKLİTAŞ Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden atlayarak intihar eden Düzgün Ulaş Keser (27)\'in cesedi denizden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir taksiyle Anadolu Yakası\'na giden Düzgün Ulaş Keser, köprüde trafik olmasından faydalanarak araçtan indikten sonra korkuluklara çıktı. Keser, çevredekilerin müdahale etmesine fırsat vermeden kendini aşağı bıraktı.

Bir kişinin denize atladığı ihbarını alan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, köprü altında ve çevrede arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren aramaların sonucunda, Düzgün Ulaş Keser\'in cesedi, bacakları dizinin altından kopmuş şekilde bulundu. Bacaklarının, Gemi ya da tekne pervanesi tarafından koparıldığı tahmin edilen Keser\'in cesedi, denizden çıkarıldıktan sonra Ortaköy İskelesi\'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Düzgün Ulaş Keser\'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sahil Güvenlik ve Deniz Polisinin boğazda arama yapması

-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden detay görüntü

-Boğazdan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Cesedin Ortaköy İskelesine çıkartılması

-Cesetten detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

06.02.2018 - 19.39 Haber Kodu : 180206179