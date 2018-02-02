DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık tarafından ülke genelinde çocuklar için düzenlenen \"Münazara Yarışması\'nın Finali\"ne katılacak.

10.00

-Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 11\'i tutuklu, 10\'u firari 85 sanığın yargılanması sürecek.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ÜSKÜDAR\'DAKİ KAZA ANINDA SÜRÜCÜ KABİNİNİ GÖREN GÜVENLİK KAMERASININ GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Özgür DENİZ KAYA/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar\'da 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı özel halk otobüsü kazası sırasında şoför kabininde yaşananlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza sırasında şoför yaşadıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından şoför kabininde yaşananlar

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2- 3 KAZA, 3 BENZERLİK... UZMANINDAN \"DENETİM\" UYARISI...

\"Bir belediye otobüsü ve şoförü bir kez denetleniyorsa, halk otobüsü 10 ya da 20 kez denetlenmeli\"

Haber: Özgür Deniz KAYA Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

Üsküdar\'da 3 kişinin ölümüyle, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan özel halk otobüsü kazasıyla ilgili teknik arıza iddialarına değerlendiren TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Motorlu Araç Komisyonu Başkanı Makina Yüksek Mühendisi Alpay Lök, \"Bugünkü kaza, öncekilerle benzerlik taşıyor. Halk otobüslerini ve hafriyat kamyonlarını mercek altına almamız lazım. Daha çok denetlenmeliler\" dedi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DAHA ÇOK DENETLENMELİ

Alpay Lök, \"Nihai kararın verilmesi için raporların yayınlanması gerekiyor. Hemen teşhis koyulması isteniyor; ama ne yazık ki biraz zaman alacak. Halk otobüslerini ve hafriyat kamyonlarını mercek altına almamız lazım. Kazaya etken olabilecek çalışma koşullarını incelemek gerekiyor\" dedi.

Lök, \"Kazalarda belediye otobüslerinin oranları düşük. Daha çok halk otobüslerinde böyle ölümcül kazalar oluyor. Bir belediye otobüsü ve şoförü bir kez denetleniyorsa, halk otobüsü 10 ya da 20 kez denetlenmeli\" dedi.

Kazaya karışan aracın yeni olduğunu belirten Lök, \"Türkiye, Avrupa\'nın otobüs üretim merkezi. Türkiye\'de üretilen otobüsler Avrupa\'da da kullanılıyor. Otobüslerimiz sağladıkları mevzuatlar nedeniyle güvenli. Geçmiş yıllardaki otobüs kazalarını düşünelim. Bu kaza 1 Ağustos 2014\'te Kabataş otobüs durağında ikisi ağır 13 kişinin yaralandığı ve 23 Şubat 2015\'te Sarıyer\'de iki kişinin yaşamını yitirdiği kazalarla benzerlik gösteriyor. Her üç kazaya karışan araçlar halk otobüsü\" diye konuştu.

\"Benzer soru işaretleri hafriyat kamyonları için de var\" diyen Lök, \"Şehir içinde dolaşan hafriyat kamyonları özellikle yaşlı kadınları eziyor. MMO olarak, \'filo mühendisliği\' gibi yeni kurulacak bir kurum altında, deneyimli meslektaşlarımızın araçları ve sürücüleri takip edeceği bir yapı oluşturulsun\" dedi.

ŞOFÖRLERE GEREKLİ EĞİTİMİN VERİLİP VERİLMEDİĞİ SORGULANMALI

Öte yandan TMMOB MMO tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"Kazaya sebep olan otobüsün kullanımına uygun bir şekilde piyasaya sürüldüğüne dair kaza sonrası ayrıntılı inceleme yapılmalıdır. Ayrıca halkın hizmetine sunulmuş \'yeni nesil\' diye tabir edilen halk otobüsünün kullanımına dair şoförlere gerekli eğitimimin verilip verilmediği de sorgulanmalıdır. Tıpkı \'Kentsel Dönüşüm\' gerekçesiyle şehir merkezlerine sokulan, yaptığı sefer sayısına göre sürücüleri ücretlendirilen ve onlarca yayanın ölümüne yol açan devasa hafriyat kamyonları gibi, otobüs sahiplerinin kar hırsı sebebiyle Halk Otobüsü sürücüleri de zaman baskısı altında çalıştırılmaktadır. Gerekli şekilde dinlenmeden veya çalıştığı hattı belirlenen süre içerisinde bitirme baskısı sebebiyle büyük riskler oluşturuyor. Özetlemek gerekirse Halk Otobüsleri \"Kap Kaçö minibüsler gibi birbiriyle yarışıyor. Bu gidişata \"dur\' demek zorundayız. İnşaat firmaları ve Halk Otobüsü şirketleri daha çok para kazansınlar diye halkımızın yollarda yaşamlarını yitirmelerine razı değiliz. Halkın can güvenliğini doğrudan tehlikeye atan bu alanlarda araçların teknik bakımına dair düzenlenmeler madde madde ayrıntılı bir şekilde tariflenmelidir. Bu araçları kullanan kişilerin eğitimleri ve denetlemeleri günün koşullarına uygun şekilde eksiksiz şekilde yapılmalıdır. İBB, UKOME ve İETT yetkililerini kamu hizmeti veren otobüs ve şantiye araçlarını sürdürülebilir yola elverişliliğini sağlamak amacıyla acilen tedbir almaya davet ediyoruz\"

Görüntü Dökümü:

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-TMMOB MMO Motorlu Araç Komisyonu Başkanı Makina Yüksek Mühendisi Alpay Lök ile röportajü

-Üsküdar, Kabataş ve Sarıyer\'deki kazalardan arşiv

01.02.2018 - 18.13 Haber Kodu : 180201177



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3 - FATİH\'TE 1 BUÇUK MİLYON LİRALIK KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Fatih\'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu tahmin edilen, 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Süleymaniye\'de bulunan 6 katlı bir iş hanına operasyon düzenledi. İş hanının çatı katında aramalar yapan polis, bazı bölmelerde paketlenmiş halde sigara buldu. Operasyona polis köpeği \'Melo\' da katıldı. Polis köpeğinin uzun süre duvarları koklaması üzerine harekete geçen ekipler, balyoz yardımı ile duvarları kırdı. Duvarların içinden paketler halinde sigaralar çıktı.

Terör örgütü PKK\'nın kaçak yollarla ülkeye soktuğu değerlendirilen 200 bini aşkın sigaraya paketine el koyan polis, daha önce bu suçtan kaydı bulunan 3 kişiyle birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen kaçak sigaraların imha edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis köpeği \'Melo\'

-Ele geçirilen kaçak sigaralar

-Köpeğin duvarları koklaması

-Duvarların balyozla kırılması

-Duvarın içinden çıkan sigaralar

-Genel ve detaylar



01.02.2018 - 18.39 Haber Kodu : 180201183

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4- KADIKÖY\'DE GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA...



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Kadıköy\'de 21 Ocak\'ta Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto edenlere tepki gösteren kişilere saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) olarak bilinen terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla şüpheliler Ali Emre Ecer, Ulaş Bedri Çelik, Alptuğ Soysaltürk, Ali Tolunay Tokat, Birhat Avcı, Mehmet Yozcu ve Yasin Yıldız savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

\"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA\" SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüpheli Ali Emre Ecer\'in toplumu TSK\'nin Afrin operasyonunu protesto etmeye çağırdığı, şüpheli Ulaş Bedri Çelik\'in sosyal medya hesabından terör örgütünün fotoğraflarını paylaştığı ve örgüte katılmayı teşvik eden yorumlar yazdığı belirtilirken; diğer şüphelilerin 21 Ocak\'ta örgütün düzenlediği TSK\'nin Afrin operasyonunun protesto eylemine tepki gösteren mağdurları darp ettikleri ifade edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan 7 şüpheli, \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan tutuklandı