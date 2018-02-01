DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30

-İstanbul Valisi Vasip Şahin Beyoğlu Belediyesi\'ni ziyaret ederek Beyoğlu\'nda hayata geçirilen projeleri yerinde inceleyecek.

11.00

-Milliyet\'in kurucu Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, 39\'uncu ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu\'daki kabri başında anılacak.

10.00

-Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarındabulunduğu 11\'i tutuklu, 10\'u firari 85 sanığın yargılanması sürecek.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1////////////

1 - 4 KİŞİNİN ÇALIŞTIKLARI FIRINDA CESETLERİ BULUNDU

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul,(DHA)

Başakşehir\'de, çalıştıkları fırında kalan 4 işçinin cesedi bulundu. Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından cesetler Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan fırının iki ortağı serbest bırakıldı.

ÇALIŞTIKLARI FIRINDA KALIYORLARDI

Olay, önceki gece saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir fırında meydana geldi. Fırında çalışan ikisi Türk, ikisi yabancı uyruklu olan 4 işçi aynı zamanda çalıştıkları fırında kalıyorlardı. Gece saatlerinde fırın sahibi ekmek üretimi için işyerine geldiğinde çalışanları uyandırmak amacıyla içeriye girdi.

İŞÇİLERİ UYANDIRAMAYINCA

Ancak işyeri sahibinin tüm çabalarına rağmen işçiler uyanmadı. Bunun üzerine işyeri sahibi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, 4 işçinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, fırında geniş çaplı inceleme yaptı. İnceleme çalışmalarının ardından ölen işçilerden 24 yaşındaki Adem Porsuk ve kardeşi 17 yaşındaki Oktay Porsuk, Suriye uyruklu Agıl Reşit ve Pakistan uyruklu Hikmet ismindeki soyadı tespit edilemeyen işçi otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.



FIRININ ORTAKLARI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan fırının sahipleri O.T.ve R.Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ölen Türk kardeş işçilerden Adem Porsuk ile Oktay Porsuk\'un çalışmak için bir süre önce memleketleri Bitlis\'ten geldikleri öğrenildi. Fırının camında \'Cenazeden dolayı Pazartesi\'ne kadar kapalıyız\' yazısı dikkat çekti.

KARBONMONOKSİTTEN ÖLDÜKLERİ ŞÜPHESİ

Öte yandan, çevredekilerin bir kısmı ölen işçilerin yedikleri tavuktan zehirlenerek ölmüş olabileceklerini söylediler. Polis ekipleri, işçilerin karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceklerinden şüpheleniyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği fırından detay görüntü

-Cama asılan yazıdan görüntü

-Çevredekilerle röportajlar

-Detay görüntüler

31.01.2018 - 21.48 Haber Kodu : 180131200

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2- SARIYER\'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/ İSTANBUL (DHA)

Sarıyer\'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak\'ta bulunan 3 katlı bir binada saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahele eden itfaiye ekipleri üçüncü katta oturan, isminin Semiha olduğu öğrenilen yaşlı kadını kurtardı. Duman\'dan etkilenen yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürüp soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, isimlerinin Nimet (90) ve Adnan(50) olduğu öğrenilen anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelmelerin ardından cesetler, Sarıyer Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı. Yangını gören Yunus Emre Demir, \"İtfaiyeleri gördük karakol sokağına girince bizde hemen geldik. Alevler üst kata kadar çıkmıştı. Müdahale ettiler. 1 kişiyi üst kattan çıkardılar. Ama ne yazık ki 2 kişiye yetişemediler. Bir yatalak hasta ve annesi vardı o katta. Üst kattaki kadın ise tek başına yaşıyordu\" dedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

-Toplanan mahalle sakinleri

-Polis ekipleri

-itfaiye ekipleri

-Cesetlerin çıkartılarak ambulansa bindirilmesi

-Röportaj

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve Detaylar



01.02.2018 - 05.59 Haber Kodu : 180201012

01.02.2018 - 04.36 Haber Kodu : 180201010

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3- İSTANBUL\'DAN \"SÜPER KANLI MAVİ AY\" MANZARALARI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İLKAY ÖZER-İbrahim AKTÜRK-Özgür EREN-Ersan SAN-Murat SOLAK - Ramazan EĞRİ - Zeki GÜNAL-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da \"Süper Kanlı Mavi Ay\" merakla izlendi. Havanın kararmasıyla birlikte \"Süper Kanlı Mavi Ay\" saat 18.34 sıralarında kendini gösterdi. İstanbullular kentin birçok yerinden meraklı gözlerle izlenen \"Süper Kanlı Mavi Ay\", tarihi yarımada üzerinde drone ile görüntülendi.

En son 31 Mart 1866 tarihinde gözlemlenen ve \"Süper Kanlı Mavi Ay\" olarak adlandırılan ay tutulması İstanbul\'da gerçekleşti. Akşam 18.34 sıralarında Kuleli sırtlarında doğan \"Süper Mavi Kanlı Ay\" İstanbul\'un birçok noktasından gözlemlendi. Dolunay\'ın, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünmesinin yanı sıra Dünya\'nın gölgesinde kaldığı için hafif kızıl bir renge bürünmesiyle oluşan doğa olayı dünyanın birçok noktasında da izlendi.



MERAKLILAR ORTAKÖY\'DE BULUŞTU

\"Süper Mavi Kanlı Ay\"ı görmek isteyenlerin buluşma noktalarından biri de Ortaköy sahili oldu. Kuleli sırtlarından doğan \"Süper Mavi Kanlı Ay\"ı ilgiyle izleyen bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri fotoğraf makineleri ile bu anı ölümsüzleştirirken, bazıları ise öz çekim yaptı.

\"Süper Mavi Kanlı Ay\"ı Galata Köprüsü üzerinden vatandaşlar ve turistler de bu eşsiz doğa olayını ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla bol bol çekim yaptı. Üsküdar sahilinde de birçok kişi, doyumsuz manzarayı izlerken, fotoğraflar çekti.

Bu arada, \"Süper Kanlı Mavi Ay\", tarihi yarımada üzerinde drone ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Galata ve Topkapı\'dan kanlı ayın görüntüleri

-İzleyenler

-Tarihi yarımada üzerinde kanlı ayın drone çekimi

31.01.2018 - 20.58 Haber Kodu : 180131196

31.01.2018 - 19.50 Haber Kodu : 180131189

31.01.2018 - 19.39 Haber Kodu : 180131187

31.01.2018 - 19.27 Haber Kodu : 180131184

31.01.2018 - 19.23 Haber Kodu : 180131183

31.01.2018 - 19.03 Haber Kodu : 180131182

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4- HIZLANDIRILMIŞ GÖRÜNTÜYLE KANLI AYIN TARİHİ YARIMADA ÜZERİNDE YÜKSELİŞİ...

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Süper Mavi Kanlı Ay tarihi yarımada üzerinde doyumsuz manzara oluşturdu. Havanın kararmasıyla birlikte Kanlı Ay saat 18.34 sıralarında kendini gösterdi. Tarihi yarımada üzerinde yükselen Süper Mavi Kanlı Ay\'ın hızlandırılmış görüntüsü ilgi çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Tarihi yarımada üzerinde kanlı ayın yükselişi (hızlandırılmış görüntü)

31.01.2018 - 19.39 Haber Kodu : 180131187

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5- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Küçükçekmece\'de daha önce belirlenen adreslere gece yarısı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Küçükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi Nergis sokakta bulunan 7 katlı bir apartmanda bulunan 2 farklı daireye özel harekat polisleri ile birlikte baskın düzenledi.

BİR MİKTAR PARA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon yapılan daireye giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin araması sırasında bir odada bulunan halıların altında satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca odanın içinde bulunan oyuncak bir ayının içine gizlenmiş uyuşturucu hapların da ele geçirildiği görüldü. Bu sırada operasyon yapılan dairedeki bir şüphelinin apartmanın bahçe katına içinde esrar paketlerinin bulunduğu poşeti attığını tespit eden polis ekipleri aşağı inerek bir süre arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda aşağı atılan uyuşturucu maddeler bulunduğu yerden alındı. Evde yapılan aramalarda hassas terazi, bir miktar para ve çok sayıda cep telefonunun olması dikkat çekti. Polis ekiplerinin ele geçirdiği cep telefonlarından birisinin sürekli çalması dikkat çekti. Baskın yapılan evde 2 otomobil anahtarı bulan polis ekipleri, sokak içresinde park halinde duran araçlarda detaylı arama yaptı. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan bina

- Özel harekat polislerinin içeri girmesi

- Evde yapılan aramalar

- Polis ekiplerinin uyuşturucu maddeleri bulması

- Satışa hazır haplar ve esrar paketleri

- Şüphelilerin araçlarının aranması

- Özel harekat polisinin önlemi

- Genel ve detaylar

01.02.2018 - 05.11 Haber Kodu : 180201011

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6- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI\'NDA POLİS DENETİMİ



Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHA

15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde; 2 aranan şüpheli, 2 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 2 kişinin üstünden uyuşturucu madde çıktı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda, asayiş denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında otogar ve metro istasyonuna gelen yolcular ve vatandaşlara GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulama işlemi yapıldı. Yolcuların çanta ve bavulları arandı. Denetimlerde, 2 aranan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolüne götürülürken yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi. Öte yandan, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Denetimlerin, bu ayki asker uğurlamalarının sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Polislerin kimlikleri kontrol etmesi

-Bavullara bakmaları

-Kadınların aranması

-Metro durağının girişindeki aramalar

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Yakınlarının tepkisi

-Genel ve detaylar

31.01.2018 - 17.43 Haber Kodu : 180131169

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7 - TEM\'DE KAZA TRAFİĞİ DURDURDU

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu\'na Celaliye Mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre durdu.

TEM Otoyolu Edirne İstikameti Celaliye mevkiinde bir kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik yeniden sağlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Yoldaki trafik

İBB kamerasından olay yeri ve trafik

31.01.2018 - 18.55 Haber Kodu : 180131180

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8- CHP\'Lİ KAFTANCIOĞLU KURULTAYDA KILIÇDAROĞLU\'NU DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

Haber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hafta sonu Ankara\'da gerçekleştirilecek CHP\'nin 36. Olağan Kurultayı öncesinde İstanbul kurultay delegeleriyle Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi\'nde bir araya geldi. Kaftancıoğlu, 172 imzayla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'na destek vereceklerini belirterek \"Kurultayımızda örgütümün iradesini teslim değil onurla temsil edeceğim\" dedi.

CHP\'li Kaftancıoğlu, \"Bizler yaptıklarımız ürettiklerimizle var olacağız, dedikodularla işimiz yok. İstanbul kurultay delegelerinden tek bir arkadaşımız dahi imza istemek için aranmadı. Bizler inandığımız mücadele adına böyle bir eylemi ayıp sayarız. Bugüne kadar da bu konuyla ilgili hiç açıklama yapmadım. Çünkü meselemiz imzalar değil inanç, mücadele, cesaret. Kurultay delegelerimiz partinin vicdanıdır, iradesidir, örgütümüzün sesidir. Onların iradesine hiçbir güç ipotek koyamaz. Ben bu örgütün başkanı olarak onların iradesini kimseye teslim etmem ancak o iradeyi sonuna kadar temsil etmenin mücadelesini veririm. Partimiz bu ülkede demokrasinin öncüsüdür. CHP\'de genel başkanlık yarışının varlığı da zaten olması gereken bir durumdur\" şeklinde konuştu.

CHP\'nin genel başkan adaylarıyla ilgili yapılan bir anket sonucunun yer aldığı bir belgeyi gösteren Kaftancıoğlu, \"Bunu yapanlara ve buna inananlara söylüyorum; CHP\'nin genel başkanı anketle seçilmez. Elime noter onaylı bir belge ulaştı. 400 vatandaşa 3 genel başkan adayımızın ismiyle CHP\'nin olağan kurultayında genel başkan olarak kimi görmek istiyorsunuz? Sorusu yöneltilerek anket yapılmış. Bunu yapanlara ve bunlara inananlara söylüyorum; CHP\'nin genel başkanı anketle seçilmez. O zaman örgütün, kurultay delegelerinin, parti içindeki diğer seçimlerin ne anlamı var? Ben bir anket yaptırıp \'10 bin kişi Kemal Kılıçdaroğlu\'nu istediğini ifade etti\' desem sizin iradenize ipotek koymuş olmaz mıyım? Umarım algı operasyonu yapmak amacıyla hazırlanan bu belge doğru değildir. Doğru olmadığına inanmak istiyorum. Doğru değilse bunu sizinle paylaştığım için de özür dileyeceğimi belirtmek isterim. Çünkü ben partimizde genel başkanlık yarışına girmiş hiç kimsenin bu tür algı operasyonları yapacağına inanmıyorum. Doğru olmamasına partim adına çok sevinirim.\" diye konuştu.

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9- VALE İŞLETMECİLERİNDEN \'VALE KRİTERİ\' TALEBİ

Haber-Kamera: Enver ALAS İSTANBUL DHA

Mesleki statüye kavuşan vale işletmecileri ve çalışanları, vale park hizmeti ile otopark hizmetinin birbirinden farklı meslekler olduğunu, \'vale\' olmak için bakanlıktan bazı kriterler getirilmesini talep etti.

Tüm Vale İşletmecileri ve Çalışanları Derneği(TOVDER) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu\'nun \'vale\' ve \'otopark\' işletmeleri ve çalışanlarına yönelik yayımladığı yönergeye ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Ümraniye\'de düzenlenen toplantıda konuşan TOVDER Başkanı Mustafa Nohut, Türkiye genelinde vale sektöründe çalışan 100 bin civarında personelin olduğunu söyledi. Bakanlığın yayınladığı yönergenin yürürlüğe girmesiyle valeliğin bir meslek olarak kabul edildiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren Nohut, Ancak buna rağmen yönergede bazı eksiklikler var diye konuştu.

HER EHLİYETİ OLAN \'BEN VALELİK YAPAYIM\' DİYEREK ÇALIŞTIRILMAMALI

Mustafa Nohut, Otopark ve vale işletmeciliği arasında farklar var. Bu yönergeye yönelik bizim asıl talebimiz vale ve otopark ayrımının yapılmasıdır. Bir kişinin vale olması için farklı, otoparkçı olması için de başka özellikleri olmalı. Öncelikle bir valenin iyi bir sürüş tekniğine, sahip olması gerekir. Diksiyon, beden dili gibi eğitimler almalı. Önüne gelen herkes vale olmamalı. Biz TOVDER olarak periyodik bir şekilde hem vale çalışanlarına, hem de işletmecilere eğitim veriyoruz. Ama biz bakanlıktan bu konuda bir kriter getirmesini istiyoruz. Her ehliyeti olan \'ben valelik yapayım\' diyerek çalıştırılmamalı dedi.

AVRUPA\'DA OLAN TİCARİ EHLİYET UYGULAMASI BİZDE DE OLMALI

TOVDER Üyesi Mesut Bulduk ise, yönergenin vale işletmecileri açısından memnuniyet verici olduğunu ancak bazı eksiklikler bulunduğunu ifade etti. Bulduk, Bu yönergede otopark işletmeciliğiyle vale hizmeti işletmeciliği arasındaki farkın ayırt edilmediğini söyleyebiliriz. Vale hizmetinde, diksiyon, öfke kontrolü beden dili ve ileri sürüş teknikleri eğitimi ile halkla ilişkiler eğitimlerinin alınması gerekiyor. Herkes vale olmamalı. Avrupa\'da olan ticari ehliyet uygulaması bizde de olmalı. Otopark görevlisinin ehliyetinin olmayabilir ancak vale bir aracın anahtarını teslim aldığı andan itibaren aracın sorumluluğunu da almış demektir. Otopark ile vale park ayrı şeyler. Dolayısıyla bu ayrım kesin olarak belirtilmelidir. Mevcut kurumsal vale firmaları şirket içinde verdiği bu eğitimi, ismi vale olarak anılan tüm kişilerin sertifika alabilmeleri için, alması gereken temel eğitimler arasında kesinlikle olmalıdır ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklamasına katılan vale çalışanları

-TOVDER Başkanı Mustafa Nohut ile röp.

-Mesut Bulduk ile röp.

-Valelerin verdiği hizmet

-Genel ve detay

31.01.2018 - 17.44 Haber Kodu : 180131170

