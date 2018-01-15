DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

- Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135\'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri\'de devam edilecek.

- Sözcü Gazetesi Haber Müdürü Baki Avcı, Ataşehir Mimar Sinan Camii\'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek



DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU\'NA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, Kaftancıoğlu\'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda terör propagandası yaptığı iddia edilerek ihbarda bulunuldu. Söz konusu paylaşımları incelemeye alan başsavcılık, paylaşılan tweetleri tutanak altına alarak Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı. CHP il Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, \"PKK ve DHKP-C propagandası\", \"Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak\", \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CANAN KAPTANCIOĞLU\'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın açtığı soruşmanın ardından Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kaftanoğlu açıklamasında, \"Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır. Gerek şahsım, gerek partimle ilgili karalama kampanyası yürüten herkesle yargı önünde hesaplaşacağım.\" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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-Kaftancıoğlu\'nun kongredeki konuşmaları

14.01.2018 - 21.28 Haber Kodu : 180114171

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2-AVCILAR\'DA YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILAN VİNÇ ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ

Haber - Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Avcılar\'da, yüksek gerilim hattı tellerine takılan vinç, elektrik direğini devirdi. Yola düşen elektrik telleri tehlike oluştururken BEDAŞ ekipleri elektrik akımını kestikten sonra onarım çalışmalarına başladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinden meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki üzerinde konteynır bulunan vinç, yüksek gerilim hattı tellerine takılıp elektrik direğini devirdi. Yola düşen elektrik telleri tehlike oluştururken, ihbar üzerine BEDAŞ ekipleri olay yerine gelerek mahallenin elektrik akımını kesti. BEDAŞ ekipleri, yerdeki kabloları keserek kaldırdı. Ekiplerin, onarım çalışmaları sürüyor.

Görgü tanıkları, üzerinde konteynır bulunan vincin altından geçerken elektrik tellerine takıldığını ve elektrik direğini devirdiğini, sürücüsünün bir süre bekledikten sonra yoluna devam ettiğini söylediler.

Görüntü Dökümü:

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- Yerdeki kabloların üzerinden geçenler

-Kabloların üzerinden geçen araçlar

-BEDAŞ ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.



14.01.2018 - 20.35 Haber Kodu : 180114162

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3 - İSTANBUL\'DA KAR HAZIRLIKLARI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Meteorolojiden gelen kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Kar küreme ve tuzlama araçları bazı noktalarda önlem amaçlı bekletilmeye başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden gelen uyarıların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar hazırlıklarına başladı. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, bazı noktalara kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirildi.

Görüntü Dökümü:

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-D-100 karayolunda bekleyen kar küreme aracı

-D-100 karayolunda bekleyen tuzlama aracı

-Greyder aracı

-Belediye ekiplerinin çalışması

-15 Temmuz şehitler köprüsü

-Genel ve detaylar



15.01.2018 - 01.30 Haber Kodu : 180115002

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4- PENDİK\'TE LÜKS OTOMOBİL YUVARLANMIŞ HALDE TARLADA BULUNDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Pendik\'te lüks bir otomobil yoldan çıkarak yuvarlanmış halde tarlada bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracı yuvarlandığı yerden çıkardı. Plakasız otomobilin Beykoz\'dan çalınmış olduğu anlaşıldı.

Saat 21.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Zambak Sokak\'taki virajdan tarlaya yuvarlanmış halde lüks bir otomobili görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, plakasız olduğu anlaşılan otomobilin, virajı alamayarak yuvarlandığı ve içerisindekilerin kendi imkanlarıyla çıkarak ortadan kayboldukları ihtimali üzerinde duruyor. Otomobil bir vinçle tarladan çıkarılıp çekiciye yüklenerek emniyete götürüldü. Ekipler, şase numarasından otomobilin, dün akşam Beykoz\'dan çalınmış olduğu tespitini yaptı. Ekipler, otomobilin sahibine ulaşmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilden görüntü

-Polis ekipleri

-Otomobilin vinçle kaldırılarak çekiciye konulması

Detaylar



14.01.2018 - 22.58 Haber Kodu : 180114177



