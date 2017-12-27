DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

-CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, Tuzla\'da meydana gelen koku olayıyla ilgili basın açıklaması yapacak ,ardından CHP Tuzla İlçe Başkanlığı Devir Teslim Töreni\'ne katılacak.

15.00

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısına katılacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- KARAKÖY\'DE PATLAMA SONRASI YANGIN

- İş hanının 5 katındaki işyeri alev alev yandı.

Haber - Kamera: Ersan SAN - Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Karaköy\'de bir binada patlama sonucu yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Karaköy Bankalar Caddesi\'nde 7 katlı Seven Han\'ın 5\'inci katında dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangının çıktığı işyerinin LED ışık pilleri imalathanesi olduğu, adı bilinmeyen işyeri sahibinin kimsenin olmadığı sırada kapıyı açıp içeri girdiği, ardından bir anda patlama olduğu ve patlamanın ardından yangın çıktığı öğrenildi. İşyeri sahibinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı da öğrenildi. Patlamaya, neyin sebep olduğuyla ilgili itfaiye ve polisin incelemeleri sürüyor.

İBB: PATLAMANIN DOĞALGAZ KAYNAKLI OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR

Patlamaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'den açıklama yapıldı. Açıklamada, patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığının tespit edildiği belirtildi. Patlamaya ilişkin İBB\'den yapılan açıklama şöyle:

Bugün akşam saatlerinde Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Caddesi 28 numarada bulunan binanın 5. katında meydana gelen patlamanın, doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Patlama nedeni araştırılıyor.

İGDAŞ: BEYOĞLU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN PATLAMANIN DOĞALGAZLA İLGİSİ YOK

İGDAŞ\'tan yapılan açıklamada da, \"Bugün akşam saatlerinde Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Caddesi 28 numarada bulunan binanın 5. katında meydana gelen patlamanın, doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Bununla birlikte, İGDAŞ Doğalgaz Acil Ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, patlamanın olduğu işyeri, bina ve çevresinde yapılan ölçümlerde herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlanmamıştır. Olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır. \"denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından alevli görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Bankalar caddesi

26.12.2017 - 20.43 Haber Kodu : 171226197

26.12.2017 - 19.38 Haber Kodu : 171226192

26.12.2017 - 18.25 Haber Kodu : 171226175

26.12.2017 - 18.18 Haber Kodu : 171226171

26.12.2017 - 18.12 Haber Kodu : 171226168

26.12.2017 - 17.52 Haber Kodu : 171226167

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2- BEYOĞLU\'NDA 3 KATLI BİNADA YANGIN



Haber -Kamera :Ozan URAL - Akın ÇELİKTAŞ /İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bulunan 3 katlı metruk bir bina alev alev yandı.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak\'ta gece saat 01.20 sıralarında metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde bütün binayı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.Yangın yan binaya da sıçradı. Bu binada yaşayanlar çevredeki vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. Müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı. Bazı vatandaşlar da itfaiye erlerine hortumları taşımalarında yardım etti. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespit çalışmaları sürüyor.



Görüntü dökümü:

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-Yanan bina

-İtfaiye ekipleri

-Polis ekipleri

-Yangın söndürme çalışmaları

-Mahalle sakinleri

-Vatandaşların itfaiye ekiplerine yardım etmesi

-Genel ve detaylar

27.12.2017 - 01.47 Haber Kodu : 171227002

27.12.2017 - 02.45 Haber Kodu : 171227005

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3- ŞÜPHELİ VALİZ FÜNYE İLE PATLATILDI

- Çevredeki meraklılar olan biteni cep telefonuyla kaydetti

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA)

Üsküdar\'da, cadde ortasına bırakılan valiz paniğe neden oldu.

İddialara göre, Halk Caddesi Ahmediye Meydanı\'nda, kaldırım kenarına konulan valiz, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cadde ortasına bırakıldı. Bir süre sonra valizi fark eden çevre esnafı, durumu polise bildirdi.

Valizde bomba olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları meydandan uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı polis tarafından fünyeyle patlatılan valizin içinden kağıt ve çöp çıktı.

Güvenlik çemberi dışında bekleyen vatandaşların, polisin çalışmasını izlerken bir yandan da cep telefonu kameralarıyla anbean kayıt yapmaları dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

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-Alınan çevre güvenliği

-Yerdeki çanta

-Bomba imha uzmanının hazırlanması

-Toplanan vatandaşlar

-Çantanin patlatılması

-Vatandaşların telefonla görüntü çekmesi

-Çantanın içinden çıkanlar

-Yolun açılması

-Genel ve detaylar

27.12.2017 - 00.34 Haber Kodu : 171227001

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4 - KUZEY KORELİ SANATÇILARIN ESERLERİNDEN OLUŞAN \"BARIŞ VE TANIŞMA SERGİSİ\" İSTANBUL\'DA AÇILDI

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin Türkiye\'ye akredite Başkonsolosu Jang Jong Su\'nun katılımıyla İstanbul\'da \"Barış ve tanışma sergisi\" açıldı. Kuzey Koreli sanatçıların yaptığı 60 eserin yer aldığı sergi ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin tanıtımı amaçlanıyor.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Sofya Büyükelçiliği\'nin desteğiyle düzenlenen \"Barış ve tanışma sergisi\" geçtiğimiz Perşembe günü Şişli\'de açıldı. Açılışa Kuzey Kore\'nin Türkiye\'ye akredite Başkonsolos Jang Jong Su\'da katılırken, sergi ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin tanıtımı amaçlanıyor. Sergide Koreli sanatçıların farklı tekniklerle yapmış olduğu 60 eser yer alıyor.

Serginin açılmasına öncülük eden, Dünya Değişmeden Seyahat Acentesinin sahibi Tulga Ozan serginin amacının Kuzey Kore\'nin tanıtımı olduğunu belirterek, \"Bu sergi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin ülkemizde yaptığı ilk sergi oldu. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti bizimle bir temsilcilik ilişkisine girmek istediler. Geçtiğimiz seneden beri biz Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin Türkiye ve Avrupa\'daki temsilci acentesi haline dönüştük. Bu sene yeni mekanımızın açılışı esnasında konsolosluk bize bir sergi desteği sağladı. Bulgaristan\'daki Türkiye\'ye akredite konsolosları gelip bizi ziyaret etti. Görmüş olduğunuz serginin açılışına katkı sağladı\" dedi.

Kuzey Kore hakkında bilgiler de veren Ozan şöyle devam etti:

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hakkında ön yargılara sahiptik. Ama seyahat ettikçe, insani ilişkiler oluşturdukça esasında onların da güler yüzlü, misafirperver, yardımsever insanlar olduğunu görme fırsatım oldu. Bizi ziyaret eden konsolosları da toplumlar arasında yanlış algı oluşmaması için insanların bir yerlere seyahat etmesi gerektiğini, Kore\'ye de seyahat etmeleri gerektiğini söyledi. Ve seyahat ettikleri zaman görecekleri ile kendi yargılarını kendilerinin oluşturmalarını rica etti.

İlk etapta dört gün süreceği açıklanan sergi, gördüğü ilgi üzerine 15 Ocak\'a kadar uzatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sergide yer alan eserler

-Tulga Ozan ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

26.12.2017 - 21.00 Haber Kodu : 171226199

