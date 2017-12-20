DHA  İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

-MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu\'nun yargılanmasına devam edilecek.

15.00

-Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu\'nun 15 Aralık 2017 Cuma günü istifa etmesi ardından boşalan Belediye Başkanlığı koltuğu için Belediye Meclisi tarafından yeni başkan seçimi yapılacak.

09.30

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"100. Yılında Uluslararası Bağdat ve Kutü\'l-Amare Sempozyumu\"na katılacak. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi



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DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

1- HÜSEYİN ÇAPKIN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

* İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın,



\" (Mehmet Ağar\'ın mahkemede ifade vermesi) Kefalet yok bu işte. Sağ olsun, herkes ne biliyorsa onu söylediler\"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ - Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

FETÖ\'nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada, aralarında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme ayrıca, Hüseyin Çapkın hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından; eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden saat 23.20 sıralarında salıverildi.

Eşi Nurten Çapkın, Hüseyin Çapkın\'ı, cezaevi önünde sarılarak karşıladı.

Basın mensuplarının soruları üzerine Hüseyin Çapkın, \"Uzun konuşmayacağım, Türk adaletine güvendik. Çok şükür tahliye olduk. Başka söyleyecek bir şeyim yok.\" dedi.

Bir gazetecinin \"Sayın Mehmet Ağar mahkemeye geldi\" demesi üzerine Çapkın \"Teşekkür ederim, o mahkemenin işi, teşekkür ederim\" şeklinde karşılık verdi. \"Mehmet Ağar mı kefil oldu?\" şeklindeki soruya ise Çapkın, \"Kefalet yok bu işte. Sağ olsun, herkes ne biliyorsa onu söylediler. Herkes, kim ne biliyorsa öyle söylediler. Teşekkür ederim\" şeklinde yanıt verdi.

\"Ev hapsi ile ilgili bir şey söyleyecek misini?\" sorusunu ise Çapkın \"Hayır, teşekkür ederim\" şeklinde cevapladı. Çapkın daha sonra kendisini bekleyen araca binerek oradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cezaevinden çıkışı

-Eşinin sarılarak karşılaması

-Basın mensuplarının sorularını yanıtlaması

-Aracına binmesi

-Aracın ayrılması

19.12.2017 - 23.37 Haber Kodu : 171219206

19.12.2017 - 23.34 Haber Kodu : 171219205

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2- VİRAJI DÖNEMEYİNCE 100 METRE AŞAĞI UÇTU: 2 YARALI

Haber- Kamera: Ozan URAL - Akın ÇELİKTAŞ /İstanbul DHA

Kağıthane\'de virajı alamayan bir otomobil, bariyerleri parçalayarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sadabad-2 Viyadüğü altındaki yolda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki otomobil, viyadük altında Edirne istikametinden Ankara istikametine döndüğü sırada virajı alamayarak bariyerleri parçaladı ve 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla sürücü ve yanındaki yaralı arkadaşı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Yaralıların ambulanstaki görüntüleri

-Kazanın olduğu viraj

-Genel ve detaylar

20.12.2017 - 04.10 Haber Kodu : 171220002

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3- KAĞITHANE\'DE LPG\'Lİ OTOMOBİL PATLAMALARLA YANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de park halindeki LPG\'li otomobil, bir anda yanmaya başladı. Patlama seslerinin duyulduğu otomobil yangını, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol atına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi\'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, LPG\'li olduğu öğrenilen park halindeki otomobilin motor kısmında bir anda yangın çıktı. İçerisinde kimsenin olmadığı otomobilde alevler yükselirken patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi, tazyikli su sıkarak yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Otomobil yangını, patlama sesleri ve itfaiye ekibinin müdahalesi çevredeki bir evin balkonundan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Otomobilden yükselen alevler

-Yangınla birlikte gelen patlama sesleri

-İtfaiye ekibinin müdahalesi

Detaylar



19.12.2017 - 21.38 Haber Kodu : 171219197

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4- NEVE ŞALOM SİNAGOGU\'NDA \"HANUKA\" BAYRAMI KUTLAMASI



Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: İdris TİFTİKÇİ İstanbul DHA

Yahudi toplumunun İstanbul\'daki en büyük ibadethanesi Neve Şalom Sinagogu\'nda Işıklar Bayramı (Hanuka) kutlandı. 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi tarafından düzlenen etkinliklerle kutlanan Hanuka bayramında davetliler program kapsamında müzeyi gezdi. Yapılan müzik dinletisinin ardından Hanuka bayramı hakkında bir anlatım yapıldı. Hanuka mumlarının yakılmasının ardından \"Sufganiyot\" adlı Hanuka\'ya özgü bir tatlı ikramı yapıldı.

HANUKA BAYRAMI

Kislev ayının 25. günü kutlanmaya başlanan Hanuka Bayramı, 8 gün sürüyor. Bu yıl 12 Aralık\'ta başlayan bayram, Yahudilerin Selefkilere karşı ayaklanmalarının anısına, sayısı her gün bir adet artırılarak yakılan mumlarla kutlanıyor. Bu niteliğiyle Hanuka, \"Hag Ameorot/Işıklar Bayramı\" adıyla da biliniyor.

Görüntü dökümün:

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-Sinagogdan görüntü

-Müzenin gezilmesi

-Müzik dinletisi

-Anlatım

-Mumların yakılması

-Alkışlar

-Tatlı ikram

-Genel ve detaylar

19.12.2017 - 19.57 Haber Kodu : 171219191_

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5 - BEYOĞLU EMNİYET MÜDÜRÜ: YILBAŞI TEDBİRLERİ GEÇEN YILLARA GÖRE ARTTIRILACAK

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ve halk arasındaki ilişkileri geliştirmek, vatandaşların sorunlarına kısa sürede çözüm bulabilmek amacıyla \"Huzur Toplantısı\" gerçekleştirildi. Toplantıya Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, emniyet mensupları, muhtarlar, okul müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, toplantıda yaptığı sunumun ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

TEDBİRLER GEÇEN YILLARA GÖRE ARTTIRILACAK

İsmail Kılıç, \"Bu yılın huzur toplantısını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yeni yıl öncesinde geçen yıla nazaran eksiklerimizi tamamladığımız konuları ve aynı zamanda yaptığımız bazı başarılı çalışmaları, vatandaşla karşılıklı olarak münazara ederek sunma şansını yakaladık. Gayette başarılı geçti. Geçen yıl bizim için her ne kadar yorucu olsa da getiri olarak diğer yıllara nazaran daha olumlu sonuçlar aldığımız bir yıldı. Önümüzdeki dönem içinde yılbaşı tedbirleriyle alakalı çalışmalarımız olacak. Geçen yıl aldığımız tedbirlerin bir basamak daha üstünü gerek ilçe gerekse il bazında alacağız. Kazasız belasız vatandaşlarımızın yeni yıl kutlamalarını icra edip 2018 yılına sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde girmeleri en büyük temennimiz.\" dedi.

\"GECE BEKÇİLERİ TUTTU\"

Gece bekçileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıç, \"Bekçiler sadece Beyoğlu değil İstanbul genelinde her yerde tuttu. Özellikle vatandaştan çok sağlıklı ve güzel geri dönüşümler var bekçilerle alakalı. İlk göreve başlayan arkadaşlara ayrıca bir daha mülakatları yapılmak suretiyle ikinci gruplar önümüzdeki 3-4 ay içerisinde tekrar göreve çıkacak. Geceleri sokakların daha güvenli, daha huzurlu ve daha sıkıntısız olacağına inanıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Saygı duruşu ve istiklal marşı

- Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç\'ın sunumu

-Katılımcılar ile soru cevap

- Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler



