DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00

- Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu ağaçlandırma törenine katılacak.



19.00

- Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş, UNESCO Uluslararası Hoşgörü Günü etkinlikleri kapsamında TİKAD (Türkiye İşkadınları Derneği) tarafından düzenlenen \"Tarihten Bize En Güzel Miras: Barış ve Hoşgörü\" başlıklı toplantıya katılacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- İSTANBUL\'DA FETÖ OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da gece saatlerinde birçok adrese eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul\'da gece saatlerinde, daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin sağlık kontrolü

- Genel ve detaylar

18.11.2017 - 06.19 Haber Kodu : 171118011

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(ÖZEL)

2- ŞÜPHELİ VALİZE KADIN BOMBA UZMANI MÜDAHALE ETTİ

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

*Fatih, Aksaray\'da çöp kutusunun yanına bırakılan terk edilmiş valize kadın bomba uzmanı polis müdahale etti. Fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Saat 17.00 sıralarında, Aksaray Metro Durağı B kapısının arkasında bulunan çöp kutusunun yanında terk edilmiş siyah renkteki valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli valizin çevresini güvenlik şeridiyle kapattı ve bu noktaya kimseyi yaklaştırmadı. Bomba uzmanı ekipler, olay yerine gelerek ilk önce çevrede inceleme yaptı.

KADIN BOMBA UZMANI POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ardından, kadın bomba uzmanı polis, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valize fünye yerleştirdi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevredeki vatandaşları \'kontrollü patlama\' şeklinde anons yaparak uyardı. Valiz, daha sonra fünye ile patlatıldı. Büyük bir gürültüyle patlatılan valizi, kadın bomba uzmanı inceledi. Valizin içinden kıyafet çıktı. Bu arada, valizin patlatılma anını çevredeki meraklılar cep telefonlarıyla kaydederek görüntüledi. Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından, güvenlik amacıyla kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Şüpheli çantandan detay görüntü

-Polisin, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatması

-Polis ekiplerinin güvenlik önleminden görüntü

-Olay yerine gelen bomba uzmanı ekiplerden görüntü

-Kadın bomba uzmanı polisin özel kıyafeti giymesi

-Valize doğru yönelmesi

-Valize fünye yerleştirmesi

-Polisin uyarı anonsu

-Valizin büyük gürültüyle patlatılması

-Kadın bomba uzmanının valizi incelemesi

-Çevredekilerin olayı cep telefonuyla görüntülemesi

-Detaylar

17.11.2017 - 19.23 Haber Kodu : 171117209

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3- BEYOĞLU\'NDA BİR HAMAMA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU BASKINI

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Beyoğlu Cihangir\'de polis daha önceden belirlediği adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskın yapılan yerler arasında bulunan bir hamamda bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Cihangir\'de daha önceden belirlediği adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat ekipleri destek verirken hassas burunlu narkotik köpeği aramalarda bulundu. Bazı binaların kapıları koçbaşı ile kırıldı. Bir hamama da giren polis, müşterilerileri üst araması ve kimlik kontrolünün ardından bırakırken, çalışanlar ve şüpheli kişiler gözaltına alındı. Hamamda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirildi. Diğer adreslerde de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Uyuşturucu operasyonu

-Kapının koçbaşı ile kırılması

-Özel harekat ekipleri

- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri

-Baskın yapılan hamam

-Üst araması yapılan müşterilerin dışarı çıkartılması, yüzünü kapatanlar

-Hamamda gözaltına alınanlar

-Üst aramaları

-Hassas burunlu narkotik köpeğinin aramaları

-Ele geçirilen tabanca ve uyuşturucular

-Diğer adreslerde gözaltına alınanların polis otosuna alınması

-Genel ve detay görüntüler

17.11.2017 - 17.49 Haber Kodu : 171117186

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4- BAHÇELİEVLER\'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI; SALDIRI ANI KAMERADA

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de, yolda yürüyen ve akraba oldukları öğrenilen iki kişi, kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şirinevler\'deki Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırım kenarında yürüyen ve akraba oldukları öğrenilen iki kişiye, kimliği öğrenilemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından saldırganlar, kaçarak izini kaybettirdi. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, silah seslerini duyduklarını ve çevredekilerin panikle kaçıştığını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

SALDIRI SONRASI YAŞANAN PANİK KAMERADA

Öte yandan, silahlı saldırı sonrası yaşanan panik çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silah seslerinin ardından çevredekilerin etrafa kaçışması görülüyor. Daha sonra yaralananlardan birinin topallayarak yolun karşısına geçtiği görüntülere yansıyor.



Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:

-Silah seslerinin ardından kaçışan insanlar

-Detaylar

-Saldırıya uğrayan kişilerden birinin topallayarak yürümesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Polisin olay yerindeki incelemesinden görüntü

-Güvenlik şeridiyle kapatılan olay yerinden görüntü

-Yerdeki boş kovanlardan görüntü

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Çevredeki kalabalıktan görüntü

-Detaylar



17.11.2017 - 16.19 Haber Kodu : 171117150

17.11.2017 - 16.51 Haber Kodu : 171117165

17.11.2017 - 19.48 Haber Kodu : 171117213

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(ÖZEL)

5 - ŞİŞLİ\'DE POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİL KAZA YAPARAK DURABİLDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

Şişli\'de polislerin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucunda otomobil taksiye çarparak durabildi. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Şişli Feriköy Mahallesi, Bozkurt Caddesi üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rumeli Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Abdullah Furkan Kartal yönetimindeki otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi.

\'DUR\' İHTARINA UYMAYARAK KAÇMAYA BAŞLADI

İçinde 2\'si kadın 3 kişinin bulunduğu otomobil polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca yaşandı.

TAKSİYE ÇARPARAK DURABİLDİ

Yaklaşık yarım saat süre kovalamacanın ardından otomobil Bozkurt Caddesi\'nde bir taksiye çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 2 kadın araçtan inerek yaya olarak kaçtı. Sürücü Kartal, polis ekipleri tarafından göz altına alınarak Feriköy Polis Merkezi Amirliği\'ne götürüldü. Otomobilde yapılan incelemelerde aracın arka koltuğunda mermi kovanı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Polis ekipleri aracı incelemesi

-Lüks otomobilin sürücüsü gözaltına alınması

-Kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırılan araçlar

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Sağlık ekipleri ve Trafik polisi

-Lüks otomobilin içerisinde boş kovan

-Görgü tanıyla röp.

-Genel ve detaylar

18.11.2017 - 07.18 Haber Kodu : 171118013



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(ÖZEL)

6- ESENYURT\'TA HAREKETLİ DAKİKALAR

* Esenyurt\'ta gece saatlerinde seyir halindeki bir sivil polis aracına çarpan otomobil sürücüsü, kendisine kimlik soran polislere silah çekerek ateş açtı.

* Polis ekibi de kendilerine ateş açan kişiye anında karşılık verdi. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Olay, Esenyurt, İstiklal Mahallesi\'nde gece saat 00:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir araçtaki sürücü, Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeyken, İnci Çiçeği Sokak kesişiminde henüz bilinmeyen bir nedenle önünde giden sivil polis aracına çarptı. Kaza sonrası ekip aracından inen 1\'i kadın 2 sivil polis, otomobil sürücüsüne kimlik sordu. Bu sırada ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü polis ekibine silah çekerek ateş açtı. Polis ekibi, kendilerine ateş açan kişiye karşılık verdi. Saldırgan, geldiği araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekibi, telsizden aracın kaçış istikametini anons ederek takviye istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Meslektaşlarından olayla ilgili bilgi alan polis ekipleri cadde ve sokaklarda kaçan aracı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Ayrıca herhangi bir olumsuzluğa karşı da olay yerine \'Akrep\' diye tabir edilen zırhlı polis araçları ile gelen özel harekat polisleri çevrede kuş uçurtmadı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelerken, olayın yaşandığı yeri de şerit ile kapatarak detaylı inceleme yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin aracı

- Polisin olay yeri çalışması

- Özel harekat polislerinden görüntü

- Genel ve detaylar

18.11.2017 - 05.54 Haber Kodu : 171118010

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(ÖZEL )

7- PARK HALİNDEKİ ARACI YAKMAYA ÇALIŞAN KİŞİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de gece saatlerinde park halindeki bir panelvan midibüsün altına bez koyarak yakmaya çalışan bir kişi polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak bölgede için araştırma başlattı.

Olay, Bahçelievler, Zafer Mahallesi\'nde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli bir kişi Çağatay Sokak üzerinde park halindeki panelvan bir midibüsün altına bez koyarak yakmaya çalıştı. Bu sırada apartmanlardan birinde oturan bir vatandaş çakmakla oynayan şüpheli bir kişiyi görünce bağırmaya başladı. Şüpheli kişi de olay yerinden hızla uzaklaştı. Mahalle sakini durumu önce komşularına sonra da polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uykusundan uyanan araç sahibi ise aşağı inerek midibüsünü kontrol etti. Ayrıca polis ekipleri olay yerini şerit ile kapatarak inceleme yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini belirlemek için vatandaşlardan bilgi alarak çevredeki devriye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede şüpheliyi yakalamak için arama çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Vatandaş ile röp.

- Devriye gezen polis ekipleri

- Genel ve detaylar

18.11.2017 - 06.20 Haber Kodu : 171118012

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8- BEŞİKTAŞ\'TA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beşiktaş Meclis-i Mebusan Caddesi\'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysu Gezgin yönetimindeki otomobil, Karaköy istikametinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobildeki Zeynep Arslaner ve Türkhan Aysu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri

-Yaralı kişilerden görüntü

-Çekici yardımıyla aracın kaldırılması

-Ambulansların gidişi

-Genel ve Detaylar

18.11.2017 - 05.53 Haber Kodu : 171118009

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9-SEDAT ŞAHİN YENİDEN TUTUKLANDI





Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

\"Sarallar\" ve \"Şahinler\" olarak bilinen iki grup arasında çıkan çatışmalara ilişkin tutuklu yargılandığı davada 3 Kasım\'da tahliye olan Sedat Şahin, cezaevi çıkışında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde 14 gün gözaltında tutulan ve emniyet sorgusu tamamlanan Şahin ve 5 adamı bugün, \"Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme\" suçundan, savcılığa sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahin ve 5 adamı buradaki sorgularının ardından, \"Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme\" suçundan tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Şahin ve adamlarının adliyeye sevk edilmesi

17.11.2017 - 10.39 Haber Kodu : 171117036

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10- OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN, AFRİKA\'DA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARLA SERGİ AÇTI

-VAHŞİ YAŞAM FOTOĞRAFLARINDAN OLUŞAN SERGİNİN GELİRİ İLE AFRİKA\'DA SU KUYUSU AÇILACAK

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat DELİKLİTAŞ / İstanbul DHA

Oyuncu Engin Altan Düzyatan\'ın bu yaz Afrika\'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan \"Sen De Tanık Ol\" adlı kişisel fotoğraf sergisi Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nde açıldı. Toplam 52 fotoğrafın bulunduğu sergiden elde edilecek gelir, Afrikalı çocuklara ve halka sürdürülebilir temiz su kaynakları sağlamak için kullanılacak.

Fotoğraf hobisi olan oyuncu Engin Altan Düzyatan, bu yaz Masai Mara (Kenya)\'da çekmiş olduğu vahşi hayvanların, yiyecek ve su bulmak için çıktıkları göç yolculuğu fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı.Toplam 52 fotoğraftan oluşan sergi için bu akşam Zorlu PSM\'de bir açılış düzenlendi. Açılışa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana ve eşi Nilüfer Şatana, Düzyatan\'ın eşi Neslişah Alkoçlar, Düzyatan\'ın annesi Gülşen, babası Mevlam, ablası Özlem, Hülya Koçyiğit, Selim Soydan ile aralarında Cemal Hünal, Yüksel Aksu, Abdullah Oğuz, Gülşah Alkoçlar gibi isimlerin de olduğu sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

\"BULUNDUĞUMUZ DURUMDA YAŞAMAYA DEVAM EDERSEK BİZİM ÇOCUKLARIMIZ DA SU SIKINTISI ÇEKECEKLER\"

Engin Altan Düzyatan, serginin açılışında basın mensuplarına fotoğraflar ve sergi hakkında açıklamalarda bulundu. Sergiyi açmaktaki amacının farkındalık yaratmak ve Afrikalı çocukların temiz suya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Düzyatan, şöyle konuştu: Ben daha önce turist olarak gitmiştim Afrika\'ya. Fotoğrafa karşı merakım var, fotoğraf çekmek için gitmiştim. Fakat öyle bir gerçekle karşılaştım ki, Afrika halkının yüzde 53\'ü temiz suya ulaşamıyor. Ve her 10 çocuktan 3\'ü temiz suya ulaşamadığı için, kirli su kaynaklı hastalıklardan dolayı yaşamlarını kaybediyorlar. İstatistiklere baktığınız zaman 2030\'da dünyada ciddi su sıkıntıları çekilecek. Türkiye\'nin de bu sıkıntı çeken ülkeler arasına gireceği söyleniyor. Biz hızla temiz su kaynaklarımızı tüketirken, Afrika hiç bir şekilde temiz suya ulaşamıyor. Bundan çok etkilendim ve bunun için ne yapabilirim? Orasının halkına nasıl dokunabiliriz diye bir proje geliştirmeye karar verdik. Proje dört yıl içinde kendini bu aşamaya kadar getirdi. Bu sezon tekrar Afrika\'da fotoğraf çektim ve bunun sergisini açıyoruz. Buradan elde ettiğimiz tüm gelirle Afrika\'da sürdürülebilir su kaynağı ile orasının halkına biraz olsun dokunabilmek amacımdı. Gerçekten biz kendi temiz su kaynaklarımızı korumayı bırakırsak, içinde bulunduğumuz durumda yaşamaya devam edersek bizim çocuklarımız da su sıkıntısı çekecekler. 2030 yılında Türkiye su sıkıntısı çeken ülkeler arasında olacak. Benim oğlum 2030\'da 14 yaşında olacak su sıkıntısı çekmeye başladığımızda. O yüzden belki bu bireysel uyanışlarla kaynaklarımızı daha temiz tutmayı, kendimize biraz daha doğa ile beraber yaşamayı öğretebiliriz.

\"ÇOCUKLARI KURTARABİLİRSEK NE MUTLU BİZE\"

Sergiden toplanan para ile kaç tane su kuyusu açılır? Sorusu üzerine Düzyatan; \"10 taneden aşağı açmayız diye düşünüyorum. Bir su kaynağına bin, bin 500 kişi ulaşabiliyor. Çocukları kurtarabilirsek ne mutlu bize. Sergiye 52 tane fotoğraf koyduk\" diye konuştu.

HÜLYA KOÇYİĞİT: GURUR DUYUYORUM, İFTİHAR EDİYORUM

Sergi açılışına Türk Sinemasının unutulmaz aktrislerinden Hülya Koçyiğit de geldi. Torunu ile evli olan Düzyatan\'ın çok yetenekli ve büyük bir aktör olduğunu vurgulayan Koçyiğit, sergi hakkında şu açıklamaları yaptı: Engin çok yetenekli ve büyük bir aktör. Hobileri var. Bu hobisine yeni şahit oluyorum ben. Çok güzel fotoğraf çekiyor. Bu vahşi doğadaki hayvanların fotoğrafını çekmekten çok keyif alıyor. Bu gecenin anlamı, amacı fotoğraf sergisinden çok, su kuyularının açılması. Afrika\'da büyük bir susuzluk var açlığın yanında. Susuzluk nedeniyle ölen çocuklar var. Onlara destek vermek, onları su kuyularına ulaştırmak için böyle bir sergi yapmayı düşündü. Gurur duyuyorum, iftihar ediyorum.

Görüntü Dökümü:

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-Sergide yer alan fotoğraflardan detaylar

-Düzyatan\'ın fotoğraflarını tanıtması

-Düzyatan\'ın açıklamaları

-Bakan Çavuşoğlu\'nun gelişi

-Hülya Koçyiğit\'in açıklamaları

-Sergiye katılanlardan detaylar

-Genel ve detay görüntüler

17.11.2017 - 23.06 Haber Kodu : 171117231

