DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, \"Kadın Girişimciler ile BüyüyenTürkiye; Yeni İmkanlar, Yeni Ufuklar Konferansı\"na katılacak.

10.15

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yeni Havalimanı inşaatında incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 /////////////////

1- KADIKÖY\'DE ÜST YOLDAN ÇEVREYOLUNA UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

- Kazaya, yol seviyesinden yüksekte bulunan rögar kapağının neden olduğu ileri sürüldü.



Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de, Fikirtepe Mevkii\'nde 15 Temmuz Köprüsü istikametinde üst yoldan aşağı çevreyoluna uçan otomobil, beton dökme aracına çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle, 15 Temmuz Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, 19.30 sıralarında Kadıköy Fikirtepe\'de meydana geldi. Selim Kürşat Erdoğan yönetimindeki 34 PG 74 82 plakalı araç Fikirtepe yıldırım sokak üzerinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metre yükseklikten aşağı çevreyoluna seyir halinde bulunan beton dökme aracına çarparak yere düştü. Kazada araç sürücüsü Selim Kürşat Erdoğan (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Erdoğan\'ın öldüğünü belirledi. Ardından sürücünün cesedi araçtan çıkarılarak ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

YERDEN YÜKSEK RÖGAR KAPAĞI İDDİASI

Görgü tanıkları, Fikirtepe Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili yolda altyapı çalışmaları olduğu, ortada bulunan rögar kapağının yol seviyesinden oldukça yüksekte bulunduğu ve sürücünün rögar kapağına çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığını ileri sürdüler. Kaza nedeniyle, çeveyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Sürücünün çıkartılması

-Cesedin ambulansa taşınması

-Görgü tanıkları ile röp

-Aracın kaldırılması

-Aracın uçtuğu yer

-Rögar kapağı

-Polisin olay yeri incelemesi

-Genel ve Detay

16.11.2017 - 20.58 Haber Kodu : 171116245

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2- EDİRNEKAPI METROBÜS DURAĞI YANINDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Eyüp\'te, D-100 Karayolu\'nda seyir halindeki cip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'ne ait bariyer onarım çalışması yapan kamyonete arkadan çarptı ve zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Edirnekapı Metrobüs durağı yanında, Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 HR 3604 plakalı cipin sürücüsü Ahmet Yeşilyurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'ne ait bariyer onarım çalışması yapan bir kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı istikamette ilerleyen 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Öte yandan, yayaların kazayı izlemesi nedeniyle Edirnekapı üst geçitte yaya yoğunluğu meydana geldi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra trafik normale döndü.



Görüntü Dökümü:

----------

-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçlar

-Kamyonetin arkasındaki yön levhasının olay yerinden kaldırılması

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Oluşan trafik

-Üst geçitte yaya yoğunluğu

-Muhabir anonsları

-Kazaya karışan cipin olay yerinden kaldırılması

-Belediye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

16.11.2017 - 20.14 Haber Kodu : 171116239

16.11.2017 - 19.09 Haber Kodu : 171116231

16.11.2017 - 18.42 Haber Kodu : 171116220

16.11.2017 - 18.33 Haber Kodu : 171116216

16.11.2017 - 18.28 Haber Kodu : 171116215

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(ÖZEL)

3- CİP SİTENİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

* Ters dönen aracın sürücüsü kazanın hemen ardından taksiye binip olay yerinden ayrıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bir sitenin bahçesine düştü.

Kaza, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 VL 9149 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce sitenin otoparkındaki tel örgüye daha sonra bir sitenin bahçesine düştü. Aracının düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik polisleri sitenin bahçesinde ve caddede incelemede bulunurken otomobilin içerinde kimse olmadığını fark edildi.

Kaza sırasında sitede bulunan Yaşar Çoşkun, \"Biz kazayı arkadaki güvenlik arkadaşın bize bilgi vermesiyle olay yerine geldik. Olay yerine geldiğimde aracın aşağıda olduğunu gördüm. Bir arkadaş da yolda telefonuyla konuşuyordu. Biz aracının yanına koştuk herhangi birisi var mı yok mu diye? \" dedi. İki çekicinin iki saat çalışmasının ardından bahçeye düşen araç halat yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kzanın ardından taksiye binip olay yerinden ayrıldığı belirtilen sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İtafiye ve sağlık ekipleri

-Trafik polisin aracı incelemesi

-Bahçeye düşen araçtan detaylar

-Çekici yardımıyla aracın çıkartılması

-Yaşar Çoşkun ile röp.

-Aracın düştüğünü gören vatandaşların izlemesi

-Otomobilin kaldırılması ardından bahçeden görüntü

-Genel ve detaylar

17.11.2017 - 04.34 Haber Kodu : 171117009

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4- CİPİYLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK DURDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta gece saatlerinde D-100 Karayolu\'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip park halindeki iki servis minibüsüne çarparak durdu. Kaza sonrası ölen yada yaralanan olmazken, lüks cipte ve servis minibüslerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza Esenyurt, D-100 Karayolu Edirne istikameti Ambarlı yan yol ayrımında gece saat 04:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 DS 4028 plakalı cipin sürücüsü beraberindeki bir arkadaşı ile birlikte Avcılar\'dan Beylikdüzü yönüne giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip savrularak yolun sağında kaldırımda park halinde duran 2 servis minibüsüne çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrası sürücü ile arkadaşının yardımına koşarken, durumu da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada sürücü ve arkadaşı kazadan yara almadan kurtularak araçtan indi. Aracın kaza sonrası kopan parçaları ve lastiğinin etrafa saçıldığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı araçta inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek önlem aldı. Kaza esnasında gece olması nedeniyle kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza sonrası sürücü ve arkadaşının yanına yakınları geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan cip ve servis minibüsleri

- İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü

- Araçtan kopan parçalar

- Genel ve detaylar

17.11.2017 - 07.16 Haber Kodu : 171117013

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5- ALKOLLÜ SÜRÜCÜYÜ AYDINLATMA DİREĞİ DURDURDU

Haber-Kamera: Ozan URAL - Hakan KAYA -Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da alkollü olarak direksiyon başına geçen Davut Gündüz, hem kaza yaptı hem de 10 gün önce aldığı ekmek teknesinden oldu. Olay saat 05:30 sıralarında Vatan Caddesi\'nde meydana geldi. Taksim\'de aracıyla seyyar kokoreççilik yapan Davut Gündüz, alkollü olarak direksiyona geçerek evine gitmek üzere Taksim\'den hareket etti. Vatan Caddesi\'ne geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken araçta maddi hasar meydana geldi.

GÖRENLER ARACIN YANDIĞINI ZANNETTİ

Kazanın ardından olay yerine gelenler aracın yandığını düşündü ancak işin aslı aracın arka apısı açılınca ortaya çıktı. Çıkan dumanların aracın arkasına konulan kokoreç ocağından çıktığı anlaşıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Davut Gündüz yaşadığı şokun ardından aracın içinde bulunan malzemeleri toparladı.

1.39 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Davut Gündüz\'e alkol testi yaptı. Yapılan teste Gündüz\'ün 1.39 promil alkollü olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Sürücüye alkol testi uygulanması

-Çıkan sonucun görüntüsü

-Aracın içindeki duman tüten kokoreç arabası

-Genel ve detaylar

17.11.2017 - 07.18 Haber Kodu : 171117014

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6- ŞİŞLİ\'DE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI

* Büyükdere Caddesi Taksim istikametine trafiğe kapandı. Bomba imha polisinin çanta üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

Şişli\'de sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Büyükdere Caddesi Taksim istikametine trafiğe kapandı. Bomba imha polisinin çanta üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Büyükdere Caddesinde Fransız Lape Hastanesi karşısında bir iş merkezinin önünde saat 18.00 sıralarında sahipsiz çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın çevresinde güvenlik şeridi çekti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şapkalı bir kişinin gelip çantayı bırakıp kaçtığını gördü. Bunun üzerine polis ekipleri durumu bomba imha polisine bildirdi. Daha sonra polis ekipleri, Büyükdere Caddesini Taksim istikametine trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen bomba imha polisi, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantanın yanına gitti. Çantayı kontrol eden bomba imha polisi herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadı. Çanta daha sonra detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürdü. Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı olan yol tekrar açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çantadan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinin çanta çevresinde güvenlik önlemi alması

-Trafiğin Taksim istikametine kapatılması

-Bomba imha polisinden detay görüntü

-Bomba imha polisinin Çantayı incelemesi

- Bomba imha polisinin çantayı alıp gitmesi

-Caddenin trafiğe açılması



16.11.2017 - 18.59 Haber Kodu : 171116229

16.11.2017 - 20.15 Haber Kodu : 171116240



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7- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-Alper KORKMAZ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah ssaatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi.

Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve polis helikopteri de destek verdi. Vatan Caddesi\'ndeki Emniyet Müdürlüğü\'nde toplanan ekipler sabah saat 06.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Avcılar Gümüşpala Mahallesi, Atelye Sokak\'ta bir apartman dairesine özel harekat desteğiyle operasyon düzenlendi. Adreste arama yapılırken özel harekat polislerinin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin konvoy halinde gidisleri

-Özel harekat polislerinin binaya girişi

-Helikopterden görüntü

-Diger detaylar

17.11.2017 - 07.37 Haber Kodu : 171117016

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(ÖZEL)

8- AVCILAR\'DA UYUŞTURUCU BASKINI: 2 KİŞİ 1 KİLO EROİNLE YAKALANDI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Avcılar\'da, bir reklam ajansına yapılan uyuşturucu baskınında 2 kişi gözaltına alınırken 1 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucunda Firuzköy Mahallesi\'nde bulunan iş yerinde satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

Ardından akşam saatlerinde adrese baskın yapıldı. Baskında, Eyüp D. ile Mansur Ö. yakalanarak gözaltına alındı. işyerinde yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş 1 kilo 50 gram toplam ağırlığı olan, fişek diye tabir edilen 3 bin paket eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete getirilerek sorguya alınan iki şüpheliden Mansur Ö.\'nün başka bir suç nedeniyle polis tarafından arandığı belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polis operasyonu

-Ekiplerin adreste arama yapması

-Uyuşturucunun bulunması

-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

16.11.2017 - 23.02 Haber Kodu : 171116253

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(ÖZEL)

9- SULTANGAZİ\'DEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERADA...

* \"Maskeli 5\"ler işbaşında

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de dün gece yüzleri maskeli 5 kişi, önce bir markete daha sonra da bir kasap dükkanına girerek soygun yaptı. Marketten hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi F Caddesi üzerinde bulunan bir markete gelen yüzleri maskeli 5 kişi, marketi soymak için kepenkleri kesiyor. Yüzleri maskeli elinde silahlı bir kişi sürekli etrafı kontrol ediyor. Hırsızlardan biri iş yerinin duvarında asılı olan ve alan alarm kutusunu yerinden koparıp yere atarak parçalıyor.

MARKETTE YAŞANAN HIRSIZLIK 6 DAKİKA SÜRDÜ

Kepenkleri kesmeyi başaran hırsızlar marketin içine girerek sigara raflarına yöneliyor. Hırsızlar beraberinde getirdikleri boş koliye raflarda bulunan sigaraları doldurmaya başlıyor. Bu sırada hırsızlardan biri kasada bulunan paraları alırken, bir diğeri de güvenlik kameraların bağlı olduğu bilgisayar kasası ile televizyonu bulunduğu yerden sökerek yere atıyor. Hırsızlar marketten aldıklarını geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaşıyorlar. Markette yaşanan hırsızlık yaklaşık 6 dakika sürüyor.

Her iki soygun ile ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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(MARKETE AİT GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)

- Hırsızların markete araç ile gelmesi

- Kepenkleri kesilerek içeri girmeleri

- Hırsızlaran birinin alarm kutusunu yere atıp parçalaması

- Raflardaki sigaraları toplamaları

- Maketten çaldıklarını araca taşıyıp gitmeleri

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)

- Olayın meydana geldiği her iki iş yerinden görüntü

- İş yeri sahipleri ile röp.

- Şüphelilerin aracı ve bagajdaki çelik kasa

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Polisin çevrede arama yapmsı

- Genel ve detaylar

16.11.2017 - 07.56 Haber Kodu : 171116011

17.11.2017 - 00.47 Haber Kodu : 171117002

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10- KAĞITHANE\'DE MARKETTE SİLAHLI SOYGUN

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA)

Kağıthane\'de, bir markete giren, yüzü maskeli ve silahlı 3 kişi, market çalışanını etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar para ve sigarayı alarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 22.00 sıralarında, Talatpaşa Mahallesi Sazak Sokak\'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çalışan, marketin kapanmasının ardından bir süre daha içeride kaldı. Market çalışanı işini bitirdikten sonra dışarı çıktığı sırada, sokakta beklediği iddia edilen yüzü maskeli 3 kişi yanına geldi. Silah zoruyla içeri soktukları market çalışanını yere yatıran kişiler, kasada bulunan bir miktar para ile tezgahtaki sigaraları aldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen soyguncular, daha sonra, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Marketin 6 ay önce de soyulduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Soygun olan market

Polis ekipleri

Güvenlik kameralarının incelenmesi

Mahalle sakinleri

Soygun sırasında market de bulunan çalışan

Genel ve detaylar



16.11.2017 - 23.46 Haber Kodu : 171116259

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11- BAHÇELİEVLER\'DEKİ YANGIN APARTMAN SAKİNLERİNİ SOKAĞA DÖKTÜ

* Bahçelievler\'de bir apartmanın giriş katında yangın çıktı.

* İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, apartman sakinleri yangının dairede oturan kişi tarafından çıkarıldığını iddia edip yürüyerek kaymakamın evine şikayete gitti.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Olay Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi\'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmailpaşa Sokak\'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında Turgay S.\'nin oturduğu dairenin mutfağında yangın çıktı. Yangın kısa sürede apartman dairesinin yayıldı. Olayın meydana geldiği dairenin hemen karşısındaki binada bekçilik yapan bir kişi alevleri görünce önce komşuları tek tek uyandırdı, daha sonra da durumu polis, itfaiye ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfiaye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri olay yerinde beklerken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürerek daire de soğutma ve duman tahliye işlemi başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASINI BALKONDAN İZLEDİ

Bu sırada apartmanda oturan vatandaşlar sokakta olan biteni şaşkın gözlerle izlediği görüldü. Yangın çıkan dairede oturan Turgay S., itfaiye ekiplerinin çalışmasını balkondan izlediği görüldü. Bu anlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşlı adamın da balkonda olduğu görülüyor.

APARTMAN SAKİNLERİ KAYMAKAMIN EVİNE YÜRÜYEREK ŞİKAYETE GİTTİ

Olayın meydana geldiği apartmanda oturan Ömer Çelik isimli bir vatandaş, \"Binamızda Turgay Selim diye bir beyefendi var. Biz bunların dilekçesini, kaymakamlık olsun, belediye olsun, beyaz masa olsun, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı olsun hepsine tek tek dilekçe verdik. Apartmanda 15 daire sahibinin 14\'ü de imza attı. Dedikki biz bu ağabeyden rahatsısız. Bizim burada çoluk çocuğumuz var. Her daire 3\'er kişi olsa 45 kişi yapar. Herkese küfür ediyor. Gece başlıyor sabaha kadar küfür ediyor. Biz aile olarak üzülüyoruz bu adama. Biz bu adama para verdiğimiz zaman susuyor, yemek verdiğimiz zaman susuyor. Vermediğimiz zaman küfür ediyor. Bu gece de verdik, bizim binamızı yaktı. Çoluğumuz ve çocuğumuz ile herkes aşağıya indik. Kaymakam beyin evinin üst sokağındayız. Biz sadece kaymakam beyin de yanına geldik, kendimizi tarif etmek için. Bize içeriden şimdi çıkamayacağı için yarın gelmemiz söylendi. Yarın sabah 09.00 gibi geleceğiz\" dedi. Daire sahibi olay yerinde bekleyen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

- İtfiaye ekiplerinin çalışması

- Yanan dairenin görüntüsü

- Apartman sakinlerinin sokaktaki görüntüsü

- Genel ve detaylar

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

- Olayın meydana geldiği yer

- Ambulans içindeki daire sahibi

- Polis ekinin önlemi

- Kaymakamın evine giden vatandaşlar

- Vatandaşlar ile röp

- Genel ve detaylar

17.11.2017 - 05.55 Haber Kodu : 171117011

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(ÖZEL)

12- ASTIM KRİZİNE GİREN KADININ YARDIMINA ŞANTİYEDEKİ GÖREVLİLER KOŞTU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda arkadaşlarıyla birlikte yolda yürürken, astım krizine girerek baygınlık geçiren Ebru Cankır\'a o sırada şantiyede görevli 2 sağlık personeli müdahale etti. Sağlık personelleri tarafından oksijen verilerek kendine getirilen Cankır ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ebru Cankır, arkadaşlarıyla birlikte Piyalepaşa Bulvarı\'nda kaldırımda yürürken astım krizine girerek baygınlık geçirdi. Nefes almakta güçlük çeken Cankır\'ı kendine getirmeye çalışan arkadaşları çevreden yardım istedi.

YARDIMINA ŞANTİYEDEKİ GÖREVLİLER KOŞTU

Cankır\'ın yardımına yakında bulunan bir şantiyede görevli güvenlik personeli ve 2 sağlık çalışanı koştu. Şantiyedeki sağlık çalışanları yerde yarı baygın haldeki Cankır\'a oksijen vererek kendine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen Cankır, olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Yerdeki kadın

-Kadına müdahale edilmesi

-Toplanan çalışanlar

-Sağlık ekiplerinin gelmesi

-Hastaneye götürülmesi

-Genel ve detaylar

17.11.2017 - 04.54 Haber Kodu : 171117010

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13- KAĞITHANE\'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ozan URAL -Ertan KILIÇ /İSTANBUL,(DHA)

Levent Büyükdere Caddesi\'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önündeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet bariyerlere çarparak devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Kağıthane, Levent Büyükdere Caddesi\'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer istikametine seyir halinde olan Yiğit İncücük yönetimindeki 20 R 7569 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak seyir halindeki Hüseyin Güzeldağlar yönetimindeki 34 LR 2527 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yiğit İncücük yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN ANNESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Öte yandan kazayı haber alan yaralı sürücünün annesi kaza yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Sürücü İncücük ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya neden olan otomobilin içindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti. Kazaya karışan araçların çekiciyle götürülmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Görüntü dökümü:

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Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Ambulans içindeki yaralı

Yaralı kişinin annesinin feryatları

Röportajlar

Polis ekipleri

Otomobilin içindeki alkol şişeleri

Oluşan trafik

Araçların kaldırılması

Genel ve detaylar

17.11.2017 - 04.06 Haber Kodu : 171117007_

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14 - KIZKARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ERHAN TİMUROĞLU TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Ataşehir\'de, 28 Şubat 2017 tarihinde kız kardeşi Ceylan Timuroğlu\'nu öldürdüğü iddiası ile 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu, \"Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme\" ve hakkında ayrıca yürütülen, \"Silahla tehdit\", \"İzinsiz olarak silah ve mermileri ülkeye sokma\" suçlarından tutuklandı.

Erhan Timuroğlu ile birlikte gözaltına alınan şoförü C.F.A. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İki gün önce Sancaktepe\'de gizlendiği evde gözaltına alınan Erhan Timuroğlu ve şoförü C.A., emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Emniyette susma hakkını kullanan Erhan Timuroğlu ilk olarak kızkardeşi Ceylan Timuroğlu\'nun öldürülmesi ile ilgili savcı Zübeyir Tecelli Akbulut\'a ifade verdi. Savcı Akbulut, sorgusunu yaptığı Timuroğlu\'nu, \"Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. Mahkeme, Timuroğlu\'nun tutuklanmasına karar verdi.

İKİNCİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA DA TUTUKLANDI

Timuroğlu, hakkında ayrıca yürütülen, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma\", \"Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\", \"Birden fazla kişi ile birlikte silahlı tehdit\" ve \"İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma\" suçlarından savcı Hakan Günel\'e ifade verdi. Timuroğlu\'nun şoförü C.F.A. da \"Suçluyu kayırma\" suçundan savcı Günel tarafından sorgulandı.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Erhan Timuroğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'ndeki sorgusunun ardından, \"Birden fazla kişi ile birlikte silahlı tehdit\" ve \"İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma\" suçlarından tutuklandı.

ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Timuroğlu\'nun şoförü C.F.A. ise, mahkeme tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Timuroğlu\'nun adliyeye sevki

16.11.2017 - 13.04 Haber Kodu : 171116079

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15- KABUL EDİLDİ: İETT\'NİN 2018 BÜTÇESİ 2 MİLYAR 140 MİLYON TL

- METROBÜS SİLİVRİ\'YE KADAR UZATILACAK



Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nün 2018 bütçesi, \"2 milyar 140 milyon TL\" olarak onayladı. Bütçe görüşmelerinde konuşan İETT Genel Müdürü Arif Emecen, metrobüste 590 araçla hizmet verdiklerini belirterek, \"Planlanan Beylikdüzü-Silivri güzergahı ile İstanbul halkı hızlı ve konforlu ulaşım hizmetlerinden birine daha kavuşacaktır\" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi\'nin Kasım ayında düzenlenen bütçe görüşmelerinde bugün İETT yer aldı. İBB Meclis üyelerine seslenen İETT Genel Müdürü Arif Emecen, 2018 yılı İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nün bütçesini ve performans programını sundu. Arif Emecen, dünyanın en büyük ve kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul\'da günde ortalama 503 yeni aracın trafiğe çıktığını ve yaklaşık 2,5 milyon özel araç, 17 bin 395 taksi, 572 taksi-dolmuş, 6 bin 412 minibüs, 66 bin 269 servis-minibüs ve 6 bin 163 otobüs bulunduğunu söyledi.

METROBÜS SİLİVRİ\'YE KADAR UZATILACAK

İETT\'nin İstanbul\'un can damarı sayılan otobüslerle yılın 365 günü 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini ifade eden Arif Emecen, yaş ortalaması 5,15 olan, 3 bin 130 otobüsü ile İETT\'nin Avrupa\'nın en geç filosu olmaya devam ettiğini belirtti. Emecen, \"İETT, denetim ve yürütümünden sorumlu olduğu Özel Halk Otobüs ve Otobüs A.Ş. otobüsleri ile birlikte günde yaklaşık 50 bin sefer gerçekleştirerek, 4 milyon yolcu taşımaktadır. İstanbul\'da kıtalararası yolculuğu hızlandıran metrobüste ise 590 aracımızla hizmet veriyoruz. Yolculuklardaki konforu arttırmak ilk hedefimiz 52 km ve 45 istasyonumuzla birlikte iyileştirme projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Planlanan Beylikdüzü-Silivri güzergahı ile İstanbul halkı hızlı ve konforlu ulaşım hizmetlerinden birine daha kavuşacaktır\" diye konuştu.

OTOBÜSLER EN YAKIN METRO VE METROBÜS İLE ENTEGRE EDİLİYOR

Sokak ve caddelerde otobüslerin park etmesini engellenmesi için, atıl olarak duran peron alanları İstanbul\'a hizmet veren tüm otobüslerin düzenli park etmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını da aktaran Emecen, bu projeyle Özel Halk Otobüsleri ve Otobüs A.Ş.\'nin otobüslerinin cadde ve sokaklara park ederek trafiği yoğunlaştırmasının önüne geçileceğini söyledi.

\"SEFER SIKLIĞI YÜZDE 50 ARTIRILMASI HEDEFLENMEKTEDİR\"

Arif Emecen, İstanbul\'da hizmet veren tüm otobüs hatlarını ana-besleme hat modeli olarak yeniden düzenlediklerini belirterek, \"Her mahalleden merkeze olan hat yapısını her mahalleden en yakın metro veya metrobüs istasyonuna entegre olacak şekilde düzenleyerek hatlardaki sefer sıklığının artması sağlanıp seyahat süresi kısaltılmaktadır. Mevcutta 725 olan hat sayısı ana-besleme hat modeline göre yeniden planlandığında toplam hat sayısı 429\'a düşerek ortalama hat uzunluğunun da 18 kilometreden 13 kilometreye düşürülmesi ile sefer sıklığının yüzde 50 arttırılması hedeflenmektedir\" ifadelerini kullandı.

DURAKLAR AKILLANIYOR

\"Geçtiğimiz yıl 12 bin 389 olan durak sayısını, 850 tanesi akıllı olmak üzere toplam 12 bin 700\'e çıkardık\" diyen Emecen, şunları söyledi: \"2018\'de de 1000 adet yeni kapalı durak ekleme çalışmamız devam ediyor. Duraklarımıza erişim mesafemiz ortalama 500 metre. Bu mesafede duraklara erişim sağlayan nüfus oranı ise yüzde 98. Kasım sonunda tamamlayacağımız çalışmanın birinci etabı ile 3 bin durağımıza led aydınlatma sistemi kurulmaktadır. Bu duraklarımızdaki aydınlatma sistemlerinin enerji ihtiyacının bir kısmı da güneş panelleri ile sağlanacaktır\"

\"KARA KUTU KAZALARI AZALTTI YAKIT VE EMSİYON TASARRUFU SAĞLADI\"

Hizmet kalitesini arttırmak ve problemleri çözmek için yenilikçi ve teknolojik çözümler üretmeye özen gösterdiklerinin altını çizen Emecen, geçen sene uygulanmaya başlanan Kara Kutu projesi sayesinde şoför performansları takip edilerek proaktif eğitimler tasarlandığını, alarm ve uyarı sistemleri üzerinde geliştirmeler yapıldığını dile getirdi. Emecen, \"Projenin sonucunda kaza sayıları yüzde 21 oranında azalmıştır. Yüzde 7 oranında yakıt tasarrufu ve yüzde 6 oranında emisyonlarda azalma sağlanmıştır. Şoförlerin sürüş tekniğindeki iyileşme sayesinde bakım giderleri düşürülmüştür\" dedi.

Emecen, İETT\'nin 2 milyar 140 milyon TL\'lik 2018 Yılı Bütçesi\'nin İstanbullulara daha güzel hizmet vermek için kullanılacağını belirtti.

CHP\'DEN 2018 BÜTÇESİ\'NE İTİRAZ

CHP grubu adına konuşan Meclis Üyesi Mesut Kösedağ ise 2018 bütçesinin 2017\'deki bütçe ile hemen hemen aynı olduğunu ve bütçenin kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlandığını savundu.

\"GÜNDE YAKLAŞIK 800 BİN KİŞİYİ TAŞIYAN TEKERLEKLİ BİR HAT OLAMAZ\"

İstanbul\'un trafik sorunun çözümü için acilen raylı ulaşıma geçilmesi gerektiğini vurgulayan Kösedağ, \"Günde yaklaşık 800 bin kişiyi taşıyan tekerlekli bir hat olamaz. Başladığında güzel bir uygulamaydı ama artık yerini \"raylı ulaşıma \" acilen bırakmasının zamanı geldi. İstanbul halkı olarak metrobüste güvenli yolculuk yapmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere son 7 yılda metrobüs hattında meydana gelen 32 kazada 9 kişi oldu 68 kişi de yaralandı. Yeni kazaların önüne geçmek için hangi çalışmalar yapılıyor bunu performans bütçesinde göremedik\" diye konuştu.

143\'E KABUL 69 RET

Mesut Kösedağ, İETT\'nin 2018 bütçesinin İstanbul halkının sorunlarına çözüm üretemeyeceğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından oylanan İETT\'nin 2018 bütçesi 143 kabul, 69 ret oyu ile kabul edildi.

Görüntü Dökümü

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-Meclis oturumu

-Konuşmalar

-Genel Müdür Arif Emecen\'in konuşması

-CHP\'li Kösedağ\'ın açıklamaları

-Oylama

-Genel ve detay

16.11.2017 - 18.25 Haber Kodu : 171116213

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16- İİT ULUSLARARASI STAJ PROGRAMI\'NIN TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

* Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,

\"İnanıyoruz ki; Türkiye başta olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri yarını inşallah kendi coğrafyasındaki insanlara huzur, refah ve barış sağlamak için ortak işbirliğinde bulunacaklardır. Tek başına bir ulusun, ülkenin ve halkın bir şeyi başarabilmesi mümkün değildir. İşbirliği şarttır\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Uluslararası Staj Programı\'nın tanıtım toplantısı Ataşehir\'de düzenlendi. Programa Başbakan yardımcı Hakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile Türkiye\'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ensar Vakfı\'nın ortaklaşa girişimi ile uluslararası staj değişim programı olan \'İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı\'nı hayata geçirdi. Program için bu akşam Ataşehir\'de bulunan bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi.

\"TAM BAĞIMSIZ OLMAK İÇİN NİTELİKLİ BİLGİYE SAHİP OLMAK LAZIM\"

Programda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir konuşma yaptı. Bakan Yılmaz konuşmasında, \"Bu programda bilgi değişimi, tecrübe paylaşımı var. Bir insana yapılabilecek en büyük katkı, onun eğitimine katkıda bulunmaktır. Eğitmek, insan yetiştirmek peygamber mesleğidir. Okulda, ailede, iş yerinde eğitim olur. Yeryüzü bir okuldur. Staj eğitimin ayrılmaz bir parçası ve bir başka safhasıdır. Staj verenler onlara bir şeyler öğretirken, onlardan da bir şeyler alacaktır. Eğitim tek taraflı değildir. Şunu tecrübe ettik ki, eğer nitelikli bilgiye sahip değilseniz, tam bağımsız değilsinizdir. Tam bağımsız olmak için nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Nitelikli bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim adamlarına da sahip olmak gerekir. Bizler ortak bir medeniyetin temsilcileri olarak, birbirimizi ne kadar iyi tanırsak, ne kadar fazla işbirliği içinde olursak o derece bizden beklenenleri yerine getirebiliriz. Birlik ve beraberliğimizden doğacak gücün her birimizin ayrı ayrı gücünden kat be kat fazla olacaktır.\" dedi.

\"İİT ÜYELERİ İNSANLARA HUZUR, REFAH VE BARIŞ SAĞLAMAK İÇİN ORTAK İŞBİRLİĞİNDE BULUNACAKLARDIR\"

Bakan Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti: Muhakkak ki eğitim her çağda çok önemlidir. Ancak bilimin ve teknolojinin durmadan değiştiği bir çağda eğitim çok daha önemli hale gelmektedir. İnanıyoruz ki; Türkiye başta olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri yarını inşallah kendi coğrafyasındaki insanlara huzur, refah ve barış sağlamak için ortak işbirliğinde bulunacaklardır. Tek başına bir ulusun, ülkenin ve halkın bir şeyi başarabilmesi mümkün değildir. İşbirliği şarttır. Terörü yenmek, refahı getirebilmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için işbirliği şarttır. İnanıyoruz ki aynı değerleri paylaşan İslam Ülkeleri İşbirliği içerisindeki öğrencilerimize staj imkanı sağlanacaktır. İlk aşama olarak Türkiye\'de başlatıldı. İnanıyoruz ki diğer ülkelerde de yaygınlaştırılacaktır.

\"NİTELİKLİ EĞİTİM İÇİN ÇABALAYAN GENÇLERİMİZE SUNDUĞUMUZ İMKANLARI ARTTIRMAYI ÖNEMSİYORUZ\"

Bakan Yılmaz\'ın ardın kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye\'de bulunan mültecilerin eğitimi önesediklerini belirterek, \"İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumayı, üye devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan İslam İşbirliği Teşkilatı İslam ülkeleri arasındaki ekonomik, ticari, sosyal, kültürel ve insani işbirliğinin geliştirilmesi konusunda geniş bir platformdur. Türkiye kurucu üye olarak, ev sahipliği yaptığı bu platformda şu an dönem başkanı sıfatıyla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşkilatın amaçlarına hizmet edecek önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere üye ülkeler arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla mal ve hizmetlerin mobilizasyonunun yanı sıra insan kaynaklarının mobilizasyonu çok önemli bir faktördür. Bu bağlamda özellikle daha nitelikli eğitim için çabalayan gençlerimize sunduğumuz imkanları arttırmayı önemsiyoruz. Devletimiz, milletimizin misafirperverliği ve hayırseverliğine yakışır şekilde hemen yanı başımızda yaşanan savaştan kaçan milyonlarca Suriyeliye yepyeni bir hayat sunmuştur. Kardeşlerimizi 10 ayrı ilimizde toplam 23 adet geçici barınma merkezinde her türlü yaşamsal hizmetle buluşturduk. Türkiye misafir ettiği Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen 4 milyona yakın kişinin eğitimi başta olmak üzere birçok alanda insani ihtiyacı karşılarken özellikle çalışma yaşındaki kişilere çalışma hakkı tanıyan düzenlemeler yaparak, iş gücü piyasasında haksız rekabeti önleyecek ve bu kardeşlerinin emeklerinin sömürülmesini önleyecek tedbirleri almaktadır\" diye konuştu.

\"STAJ PROJESİ ÖĞRENCİLERİMİZİ İYİ BİR MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLAYACAK İÇERİĞE SAHİPTİR\"

Çavuşoğlu konuşmasının devamında staj programının amaçları ve hedeflerine değinerek şöyle konuştu: Türkiye\'nin uluslararası öğrenciler için bir eğitim merkezi olması, nitelikli öğrenciler için çekim merkezi haline gelmesi ve bu öğrencilerin ülkeleri ve Türkiye arasında köprü olmaları amacıyla oluşturulan Türkiye bursları kapsamında ülkemizde 150\'ye yakın ülkeden 16 binin üzerinde öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görmektedir. Gençlerin Türkçe yeterliliklerinin arttırılması amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız tarafından Türkiye stajları düzenlenmiş olup, bu yıl ki programa 12 ülkeden gencimiz katılım sağlamıştır. Bugün buradaki staj projesi de şüphesiz öğrencilerimizi aynı zamanda iyi bir mesleki yaşama hazırlayacak içeriğe sahiptir. Böyle bir staj programıyla misafir öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesi, onların iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak, uzun vadede üye ülkelerdeki işgücü kalitesinin artması ve ekonomik rekabeti teşvik etmek gibi önemli çıktılar beklenmektedir. Ayrıca program orta ve uzun vadede işletmelerin dış piyasaları daha yakından tanımalarını sağlayacak, uluslararası alana açılmalarına imkan hazırlayacaktır. Ekonomik ve mesleki kazanımlarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkileri de göz önüne alındığında programın üye ülkeler arasında oluşan uluslararası iş kültürüne ciddi katkılar sağlanması beklenmektedir. Bu programın daha sıkı işbirliği ve ortaklıklarla son derece önemli getirileri olacaktır.

STAJ PROGRAMI HAKKINDA

İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası staj programı, SESRİC, YTB, TOBB ve Ensar Vakfı işbirliği ile yürütülen uluslararası bir staj programıdır. Programın ilk aşaması Türkiye\'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile başlayacağı, sonraki aşamalarda İslam İşbirliği Teşkilatı\'na üye ülkelerdeki gençlerin girişimcilik ve liderlik becerilerinin yanı sıra istihdam edilebilirliklerini arttıracak eğitimleri de kapsayanbir program olması öngörülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Bakan Yılmaz\'ın konuşması

-Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu\'nun açıklamaları

-Öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi

16.11.2017 - 23.31 Haber Kodu : 171116258