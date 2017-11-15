DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30

- Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016\'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 42\'si tutuklu 4\'ü firari 46 sanık hakkında açılan dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

11.00

- KKTC\'nin 34. kuruluş yıldönümü münasebetiyle taksim Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk konulacak

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ÖĞRENCİ YURDUNDA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ : 47 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

* Öğrenciler, \"Ciğerle makarnayı yiyen 5 dakika sonra kusmaya başladı\" dedi



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

Sancaktepe\'de üniversite öğrencilerinin kaldığı bir öğrenci yurdunda akşam verilen yemekten sonra rahatsızlanan 47 öğrenci zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay; Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi, Ravza Caddesi üzerinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu\'na bağlı Mahmut Celaleddin Ökten Erkek Öğrenci Yurdu\'nda akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam verilen bulgur pilavı, tavuk, makarna ve ciğerden oluşan yemeği yiyen öğrencilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.



47 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Mide bulantısı, ishal ve baş dönmesi yaşayan öğrenciler durumu yurt yetkililerine bildirdi. Olayın ardından yurt binası önüne çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 47 üniversite öğrencisi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından bazı öğrenciler yurt yönetimini bir süre protesto etti. Yurdun bahçesine çıkan öğrenciler bir süre \"Yönetim istifa\" şeklinde sloganlar attıktan sonra tekrar yurt binasına döndü. Öte yandan yurtta verilen yemeğin taşeron bir yemek şirket tarafından hazırlandığı öğrenildi.

\"ODAYA ÇIKTIK HERKES KUSMAYA BAŞLADI\"

Yurtta kalan öğrencilerden biri \"Arkadaşlarımızın hepsi zehirlendi. Yemekte ciğerle makarna vardı çorba vardı. Ciğerle makarnayı yiyen 5 dakika sonra kusmaya başladı. Bizde anlamadık zaten. Odaya çıktık herkes kusmaya başladı. Ambulans çağırdılar\" dedi.

\"YEMEZSEK AÇ KALACAKTIK\"

Başka bir öğrenci de \"Verdikleri makarna gerçekten berbat bir şeydi ama bizler de yemek zorunda kaldık. Yemezsek aç kalacaktık. Bize verdikleri, reva gördükleri yemek bu. 20-30 kişinin zehirlendiğini düşünüyorum. Genel olarak kötü yemekler var\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler

- Öğrencilerin gösterdiği tepki

- Ambulanslar

- Öğrencilerle röp.

- Ambulans içinde tedavi olan öğrenciler

- Genel ve detay



15.11.2017 - 01.51 Haber Kodu : 171115004

15.11.2017 - 02.05 Haber Kodu : 171115006

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2- FATİH\'TE SİLAHLI SALDIRI: 2 AĞIR YARALI

- SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Fatih\'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde yürüyen 2 kişiye silahla ateş açarak kayıplara karıştı. Saldırı sonrası biri İran uyruklu 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mesih Paşa Mahallesi\'nde akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesih Paşa Caddesi üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle, cadde üzerinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen biri İran asıllı 2 kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası İran asıllı olduğu öğrenilen kişi boynundan, Türk ve tercüman olduğu öğrenilen kişi de göğsünden aldığı kurşunlarla ağır yaralandı. Bu sırada olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada yaptığı yaralıları daha sonra ambulanslarla en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Polis ekipleri olay ile ilgili çevredeki vatandaşlardan da bilgi toplarken, iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırı anı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yerdeki boş kovan ve mermilerin numaralandırıldığı görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Ambulans içindeki yaralının görüntüsü

- Polisin olay yeri çalışması

- Yerdeki mermi çekirdekleri ve boş kovanlar

- Genel ve detaylar

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- Güvenlik kamera görüntüleri (2 açıdan)

15.11.2017 - 02.41 Haber Kodu : 171115009

15.11.2017 - 05.33 Haber Kodu : 171115010

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(ÖZEL)

3- SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Haber - Kamera : Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda bir kişi, sokak içerisinde hasımları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 araca ve evin duvarına kurşun isabet etti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kasımpaşa Küçük Piyale Mahallesi Yeni Yol Ara Sokak\'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismini vermek istemeyen bir kişiye sokakta yürürken, daha önceden husumetli olduğu 2 kişi, otomobil içinden tabancayla ateş açtı. Saldırıyı son andan fark eden kişi, kaçarak kurşunlara hedef olmaktan kurtuldu.



2 ARACA VE EVE KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırganlar olay yerinden kaçarken saldırıya uğrayan kişi, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, park halindeki iki araca ve eve kurşun isabet ettiğini belirledi. Sokak içerisinde 3 adet boş kovan ve olay yerinde bulunan araçlar ve evin ön tarafı güvenlik şeridi ile kapatıldı.



CAMA KURŞUN GELSE KOMŞUM CAMIN ÖNÜNDEYMİŞ\'

Aracına kurşun isabet eden Adnan Çimen \"Hasmı varmış. Ateş etmiş. Benim arabaya ve yanındaki arabaya kurşun isabet etmiş. Evin içerisine kurşun girmemiş. Kurşun cama gelse komşum camın önündeymiş. Yaralı falan yok, malda hasar oluştu. Kızım 10 dakika önce eve girmiş. 5 dakika sonra da ateş etmişler. Allah korumuş\' diye konuştu.

Saldırıya uğrayan kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kurşun isabet eden araçlardan detay görüntü

-Kurşun isabet eden evden görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Saldırıya uğrayan kişiden detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Boş kovandan detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Adnan Çimen ile röportaj

14.11.2017 - 19.07 Haber Kodu : 171114206

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(ÖZEL)

4- AÇILAN DAMPERİYLE IŞIKLI YÖN TABELASINA ÇARPAN HAFRİYAT KAMYONU YÜKÜNÜ DE OTOYOLA BOŞALTTI

* TEM Otoyolunda ilerleyen hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle aniden açıldı ve sürücüleri uyaran led ışıklı yön tabelasına çarptı.

* Yön tabelası hasar alırken, kaçan kamyondaki hafriyat yükü de otobana döküldü

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Olay; Tem Otoyolu, İkitelli istikameti, Arnavutköy ayrımını geçtikten hemen sonra gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tem Otoyolundan Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametine giden ve plakası alınamayan içi yüklü hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Damperi açılan kamyon, sürücüleri uyarmak için otoban üzerinde bulunan led ışıklı yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön tabelası zarar görürken, kamyonun damperinde bulunan yük de otobana döküldü.

İddiaya göre, hafriyat kamyonunun sürücüsü damperi tekrar kapatarak yoluna devam etti. Yoldan geçen sürücüler, yön tabelasının yıkılmak üzere olduğunu ve otobandaki hafriyat yükünü görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri otobanda önlem alırken, otoban görevlileri de olay yerine gelerek yolda herhangi bir kaza riskine karşı sürücüleri uyarmak için ışıklandırma ve duba koyarak yolu tek şeride düşürdü.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU YOL TEMİZLENDİ

Bu sırada itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek hasar gören ve tehlike arzeden yön tabelasını tamamen yerinden indirmek için çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri ve otoban görevlilerinin çalışması sonucu yön tabelası bulunduğu yerden kesilerek yol kenarına alındı. Daha sonra olay yerine gelen iş makineleri yola dökülen hafriyat yükünü temizlemek için çalışma başlattı. Otoban görevlilerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yoldaki hafriyat yükü tamamen temizlendi. Yolu yıkayan görevliler daha sonradan tek şeritten verdiği otobanı araç geçişine tamamen açtı. Polis ekiplerinin, yön tabelasına çarparak hasar veren ve yola hafriyat yükünü döken kamyonun plakasını belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği otoban

- İş makinasının yolu temizlemesi

- Zarar gören led ışıklı yön tabelasının görüntüsü

- Otobandaki ışıklandırma ve önlem

- Genel ve detaylar

15.11.2017 - 07.02 Haber Kodu : 171115011

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5- HARAMİDERE\'DE MİDİBÜS DEVRİLDİ; 6 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

D-100 karayolu Haramidere Mevkii yan yolda, bir midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, D - 100 Karayolu Haramidere Mevkii Yan Yol Ankara istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Gürpınar-Yenibosna hattındaki midibüsün sürücüsü bilenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada midibüsün içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk tedavilerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelerine götürdü. Kaza nedeniyle D-100 yanyol Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen kurtarıcı aracının kazaya karışan midibüsü kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen midibüs

-Ambulans

-Midibüsün çekiciyle kaldırılması

14.11.2017 - 21.02 Haber Kodu : 171114215

14.11.2017 - 20.01 Haber Kodu : 171114211

14.11.2017 - 20.38 Haber Kodu : 171114214

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(ÖZEL)

6 - ALEV ALEV YANAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ KENDİSİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI

Haber- Kamera : Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da kuru gıda halinde sürücüsünün içinde bulunduğu panelvan kamyonet sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, alev alev yanan araçtan son anda kendisini dışarı atarken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay; Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi\'nde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismini vermek istemeyen sürücü, aracına mal almak için sabaha karşı kuru gıda haline geldi. Aracını park etmeye çalışan sürücü, motor kısmından bir anda alevler yükseldiğini görünce kendisini dışarı attı. Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri bir yandan sürücünün yardımına koşarken, bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alev alev yanan araçtan kurtulan sürücü aracın içindeki mallarını güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmayla yanan aracı tamamen söndürerek soğutma çalışmasına geçti.

Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Alev alev yanan araç

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sürücünün çalışmayı izlemesi

- Araçtan indirilen malların görüntüsü

- Sürücü ile röp

- Genel ve detaylar

15.11.2017 - 07.56 Haber Kodu : 171115013_

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(ÖZEL)

7- SANCAKTEPE\'DE KADIN CİNAYETİ

* Gözyaşları içinde annesinin tabutuna dokunup defalarca öptü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Sancaktepe\'de boşanma davası devam eden bir çocuk annesi Selda Çelik başından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı firari koca, polis tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, jimnastik eğitimi veren 35 yaşındaki Selda Çelik şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıldır eşi Ali Çelik\'ten ayrı yaşıyordu. Çift boşanma davası açmıştı. Ali Çelik, dün öğle saatlerinde kızını görmek istediğini söyleyip Selda Çelik\'in evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kadın, kocası tarafından tabancayla başından vuruldu. Selda Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken Ali Çelik kayıplara karıştı.

SON KEZ EL SALLADI

Selda Çelik\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerin ardından bugün annesinin evine getirildi. Burada Çelik için dua edildi, helallik alındı. Helallik alındığı sırada Selda Çelik\'in 7 yaşındaki kızı Öykü, gözyaşları içinde annesinin tabutuna dokunup, defalarca öptü.

Küçük kız yakınları tarafından araçtan indirilerek sakinleştirildi. Cenaze aracının hareket etmesiyle Öykü, annesinin tabutunun arkasından son kez el salladı. Bu anlarda cenazeye katılanlar duygu dolu anlar yaşadı. Selda Çelik, Halilrahman Camii\'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Taziye çadırından görüntü

-Amca Zeki Çelik ile röp

-Yakını ile röp

-Cenazenin gelmesi

-Ağlayanlardan görüntü

-Dua ve helallik alınması

-Kızının tabutu sevmesi

-Öperek el sallaması

-Ağlayan küçük kızın yakınları sakinleştirmeye çalıması

-Cenaze namazı

-Fotoğraflar

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8 - SARIYER\'DE DERNEKTE ÇIKAN YANGIN MAHALLEYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

Sarıyer\'de bir derneğin depo kısmında yangın çıktı. Dumanlar tüm sokağı kaplarken yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dernekte maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Reşitpaşa Mahallesi Günebakan Çiçeği Sokakta 18.00 sıralarında meydana geldi. İnsan ve Medeniyet Hareketine bağlı Günışığı Derneği Reşitapaşa Şubesinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevler tüm depoyu sardı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar kısa sürede tüm sokağı kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın esnasında içeride öğrencilerin olmaması herhangi bir can kaybı ve yaralanmaya yol açmadı. Alevler sokak içerisindeki bir elektrik telini koparttı. Kopan elektrik direğinde şelaleler oluştu. Telin kopması nedeniyle sokak içerisinde bazı evlere elektrik verilemedi. Ayrıca yangının çıktığı yerde küçük çaplı patlamalar da meydana geldi.

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında derneğin depo kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakini Mehmet Cömert \"Yangının neden çıktığını kimse bilmiyor. Depoda, plastik masa, sandalyelerin olduğu yerde çıktı. Neden çıktığını kimse bilmiyor, şuan araştırıyorlar. Allaha şükür yaralı ve can kaybı yok. Mala geldi\" diye konuştu.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü deponun alevli görüntüsü

-Cep telefonu görüntüsü elektrik direklerinde şelalelerin oluşması

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Yangın çıkan dernekten detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

14.11.2017 - 20.29 Haber Kodu : 171114212

14.11.2017 - 20.31 Haber Kodu : 171114213

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9- ESENLER\'DE ASAYİŞ DENETİMİ

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Esenler\'de ilçe genelinde, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında olduğu 200 polisle asayiş denetimleri yapıldı. Şehit polis memuru Adem Oğuz adına düzenlenen ve \"Oğuz 1\" adı verilen denetimlerde, kapalı mekanlarda ve sokaklarda şüpheli görülen kişiler üzeri arandı. Ayrıca, Genel Bilgi Tarama(GBT) taramasından geçirildi. Denetimlerde, aranma kayırları bulunanlar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ayrıca şüpheli görülen araçlar durdurularak, arandı.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin kapalı mekanlara girmeleri

-Üst araması yapmaları

-Kimliklerin toplanarak, GBT taraması yapılması

-Sokaktakilerin üzerlerinin aranması

-Şüpheli bir kişinin polis aracına bindirilmesi

-Şüpheli araçların durdurularak aranması

-Genel ve detaylar

14.11.2017 - 22.25 Haber Kodu : 171114219

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(ÖZEL)

10- GALATA KÖPRÜSÜ\'NDE BALIK TUTANLAR HALİÇ\'TEKİ CESEDİ FARKETTİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Galata Köprüsü\'nde gece balık tutanlar, denizde hareketsiz duran bir kişiyi görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisinin kıyıya çıkardığı çıkardığı kişinin öldüğünü belirledi.

Olay; Fatih, Galata Köprüsü\'nün altında gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galata Köprüsü\'nde balık tutanlar, suda hareketsiz bir kişinin olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, deniz polisinden yardım istedi. Olay yerine botla gelen deniz polisi ekipleri, suda bulunan kişiyi alarak kıyıya çıkardı. Üstünden kimlik çıkmayan bir erkeğe ait ceset, Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin cesette yaptığı inceleme sonucu üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Deniz polisinin sudaki araması

- Kıyıya çıkarılan şahsın cesedi

- Sağlık görevlilerinin incelemesi

- Cesedin olay yerinden kaldırılması

- Adli tıp aracından görüntü

- Genel ve detaylar

15.11.2017 - 07.31 Haber Kodu : 171115012