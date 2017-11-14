DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12.00

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Küçükçekmece zeminaltı otopark ve meydan düzenleme projesini denetleyecek.

09.30

- Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016\'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 42\'si tutuklu 4\'ü firari 46 sanığın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA HAREKETLİ DAKİKALAR

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı Metro durağı girişinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirirken metro seferlerine kısa süreliğine ara verildi. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'nda hareketli anlar yaşandı. Metro girişinde bulunan sahipsiz bir çanta nedeniyle polis olay bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yolcuların metroya girişlerine izin verilmezken, olay yerine bomba imha uzmanı geldi. Polis şüpheli çantayı fünye ile patlatırken daha sonra metro seferleri normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Metro katında bekleyen yolculardan görüntü

-Polislerden görüntüsü

-Bomba uzmanından görüntü

-Kontrollü patlama görüntüsü

-Vatandaşların bekleyiş görüntüsü

-Vatandaşların yürüyüş görüntüsü

13.11.2017 - 19.02 Haber Kodu : 171113161

13.11.2017 - 19.42 Haber Kodu : 171113164

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2 - BEYOĞLU\'NDA OKULUN PENCERESİNDEN ATLADIĞI İDDİA EDİLEN KIZ ÖĞRENCİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bulunan bir lisenin penceresinden atladığı iddia edilen 14 yaşındaki kız öğrenci N.K. öldü.

Olay, Fındıklı\'da bulunan bir meslek lisesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki 9.sınıf öğrencisi N.K., arkadaşlarının gözü önünde okulun 3\'üncü katındaki pencereden atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi. Polis inceleme başlatırken öğrenciler okul dışına çıkarıldı. Okul tatil edildi. İçeriden çıkan öğrencilerin olayın şokuyla gözyaşı döktükleri görüldü. Cep telefonuna sarılan öğrencilerin olayı yakınlarına bildirdikleri kameralara yansıdı. Olay yeri inceleme ekipleri, okul ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemelerin sona ermesinin ardından genç kızın cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntüler

-Okul dışına çıkarılan öğrenciler

-Gözyaşı döken öğrenciler

-Cep telefonuyla yakınlarını arayan öğrenciler

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Ambulansın çıkışı

13.11.2017 - 18.12 Haber Kodu : 171113148

13.11.2017 - 16.53 Haber Kodu : 171113129

13.11.2017 - 16.23 Haber Kodu : 171113122

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3- AVUKAT SELÇUK KOZAĞAÇLI TUTUKLANDI...

Haber Özden ATİK / İstanbul, DHA

İstanbul\'da 8 Kasım\'da gözaltına alınan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği\'nce sorgulanan avukat Selçuk Kozağaçlı, \"Silahlı terör örgütü DHKP/C\'ye üye olmak\" suçundan tutuklandı. Hakimliğin gerekçesinde, selçuk Kozağaçlı\'nın DHKP/C\'nin yapılanması Halkın Hukuk Bürosu bünyesinde terör örgütüne organik bağlı olan çıkar ve amaçları doğrultusunda süreklilik, yoğunluk gösteren faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Şüpheli Kozağaçlı\'nın kuvvetli suç şüphesi, kaçma ve saklanma ihtimali gözönünde bulundurularak tutuklanmasına karar verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cep telefonundan bariyerlerin sürüklenmesi

-Sloganlar

13.11.2017 - 18.39 Haber Kodu : 171113156