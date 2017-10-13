DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.00

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 8. UluslararasıEnerji ve İklim Forumu\'na katılacak.

10.00

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin 135\'i tutuklu 143 sanıklı davanın 5. duruşması görülecek.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BEŞİKTAŞ\'TA BİR İŞYERİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ta bir işyerinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Beşiktaş Levent Mahallesi, Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin çatısında saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan çatı, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yanan çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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-Çatının yanması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekipleri

-Ambulansın hazır beklemesi

-İtfaiye araçlarının gelmesi

-Genele ve detaylar

13.10.2017 - 04.08 Haber Kodu : 171013007

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(ÖZEL)

2- KADIN KUAFÖRÜNE MASKELİ KİŞİDEN SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de kadın kuaförü işleten Mehmet Akar yüzü maskeli bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken Akar kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Cennet Mahallesi saat 21.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli bir kişi kadın kuaförüne gelerek dükkan sahibi Mehmet Akar\'ı(31) sordu. İşletme sahibi Akar\'ın kendini tanıtmasının ardından yüzü maskeli kişi ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinden sonra yüzü maskeli kişi silahını çıkarıp Akar\'a doğru iki el ateş etti. Akar bacağından yaralanırken saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşları sesleri duyması üzerine polis ekiplerine haber verdi. Akar vatandaşlar tarafından Küçükçekmece\'de özel bir hastanede tedavi altına alındı. Akar\'ın durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

\"İÇERİDE ÇALIŞAN KADIN ÇIĞLIK ATIYORDU\"

Olay yerine gelen polis ekipleri işyerinde çalışanların ifadesi alırken olayı gören vatandaşlardan bilgi alındı. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda ve çevrede delil araştırması yaptı. Öte yandan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın görgü tanıklarında Erdem Mil, \"Dükkanımda müşteriler varken silah seslerini duydum. Sonra dışarıya çıktım ve kuaföre doğru koştuğumda içeride çalışan kadın çığlık atıyordu. Çevredeki esnaflar yardımıyla birlikte hastaneye doğru götürüldüler\" diye konuştu.Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kadın kuaföründen görüntü

-İçeride bulunan müşteriler

-İş yerinde çalışanlar polis ekiplerine ifade vermesi

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Boş kovanlardan görüntü

-Çocuğunu kucağına alan müşteri

-Polis ekipleri çevrede delil araştırması

-Olayı anlatan Erdem Mil ile röportaj

-Genel ve detaylar



13.10.2017 - 02.00 Haber Kodu : 171013004

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3- NUMAN KURTULMUŞ: ARTIK ITRİ\'NİN MARŞIYLA ŞEHİTLERİMİZİ DEFNEDEBİLİYORUZ

* Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,

\"Daha birkaç hafta öncesine kadar şehitlerimizin cenazelerinde kimsenin anlamadığı ve bilmediği, on yıllardır çalınmasına rağmen kimsenin de anlam veremediği Chopin\'in \'Cenaze Marşı\' ile şehitlerimizi defnediyorduk. Çok şükür, artık Itri\'nin marşıyla herkesin \'Allahu Ekber\' diyerek katılabileceği marşlarla şehitlerimizi defnedebiliyoruz\"

Haber - Kamera : Enver ALAS İstanbul DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Yenikapı\'da bu yıl 7\'ncisi düzenlenen \'Ordu Tanıtım Günleri\'nin açılışına katıldı. Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda Ordu Valiliği ile Ordu Dernekler Federasyonu(ORDEF) işbirliğiyle gerçekleşen programın açılışında Bakan Kurtulmuş\'un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Vali Yardımcısı Bayram Gale ile Ordu Milletvekilleri, Ordu ilçelerinin belediye başkanları, Beşiktaş, Şile, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Fatih Belediye Başkanları ve Ordulular yer aldı.

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Ordu\'nun tanıtımı için düzenlenen etkinliğin önemine değinerek, bu tür programların kültürel değerleri, gelenek ve görenekleri daha fazla çoğaltmak ve sonraki nesillere aktarmak vazifesi taşıdığını söyledi.

KÜRESEL KÜLTÜR YEREL KÜLTÜRLERİ EZİP GEÇİYOR

Küresel kültürün bütün imkanlarıyla yerel kültürleri ezip geçtiği bir çağda bulunduklarının altını çizen Kurtulmuş, \"Bunun için bizim gibi iddia sahibi olan ülkelerin milli kültürel bağımsızlığına önem verme mecburiyeti vardır. Milli kültürel bağımsızlığını koruyamayan ülkelerin ekonomik ve teknolojik olarak bağımsız olmaları asla mümkün olmamıştır. Güçlü ve büyük bir Türkiye\'den bahsediyorsak Türkiye topraklarında var olan bu zengin, kültürel çeşitliliğimizi yaşatmamız, çoğaltmamız ve sonraki nesillere aktarmamız boynumuzun borcudur\" diye konuştu.

BATILI ANLAMDA DEĞİŞTİRMEYİ MARİFET ZANNETTİK

\"Bu topraklarda son iki asırdır bir büyük kültürel ve siyasal mücadele veriyoruz\" diyen Numan Kurtulmuş, \"Ne yazık ki bu ülkenin aydınları, siyasetçileri son iki asrı uzun bir süre aşağılık kompleksi içerisinde Batı medeniyetinin gölgesi altında geçirdiler. Batı\'da ne varsa biz onları alıp \'adam oluruz\' zannettiler. Müziğimizden, yemek kültürümüze, çarşı, pazardaki alışveriş alışkanlıklarımıza kadar birçok şeyi Batılı anlamda değiştirmeyi marifet zannettik\" ifadelerini kullandı.

CHOPİ\'İN CENAZE MARŞI YERİNE ITRİ\'NİN TEKBİR\'İ

Konuşmasında 1936-1938 yılları arasında Türk Sanat Müziği\'nin radyolarda çalınmasının yasak olduğunu hatırlatan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

\"Türk Sanat Musikisi geri bir kültürün müziğiydi. Bizim Batı müziğini dinlememiz gerekiyor, Batı müziğiyle bir şekilde halkımızı yoğurmamız gerekiyordu. Daha birkaç hafta öncesine kadar şehitlerimizin cenazelerinde kimsenin anlamadığı ve bilmediği, on yıllardır çalınmasına rağmen kimsenin de anlam veremediği Chopin\'in \'Cenaze Marşı\' ile şehitlerimizi defnediyorduk. Çok şükür, artık Itri\'nin marşıyla herkesin \'Allahu Ekber\' diyerek katılabileceği marşlarla şehitlerimizi defnedebiliyoruz. Maalesef, iddia sahibi ülkelerin iddialarını sürdürebilmesi için kendi kültürel kökleri üzerine yükselmesi şarttır. Son iki asrımız köklerimizden uzaklaşmayla geçti, ne kadar uzaklaşırsak adam olacağımızı zannettik, çok şükür artık derin uykulardan uyandık ve ayağa kalktık\"

Açılış programında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın yanı sıra protokoldeki konuklar da birer selamlama konuşması yaptı. ORDEF Başkanı Celalettin Dervişoğlu günün anısına Bakan Kurtulmuş\'a plaket takdim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardınan Numan Kurtulmuş, etkinlik alanındaki standları ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kurtulmuş\'un alana gelişi

-Numan Kurtulmuş ve protokolden görüntüler

-Mehter konseri

-Numan Kurtulmuş\'un konuşması

-Plaket takdimi ve Kurdele kesimi

-Standların gezilmesi

-Genel ve detaylar

12.10.2017 - 17.16 Haber Kodu : 171012191_

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4- BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ: KENTSEL DÖNÜŞÜM MESELESİNİ DEPREM RİSKİNİ AZALTMA MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İstanbul Afet Farkındalık ve Hazırlık Toplantısı\' yaptığı konuşmada, \"Kentsel dönüşüm meselesini ben de, Çevre Şehircilik Bakanımız da deprem riskini azaltma meselesi olarak görüyoruz. Önceliklerimiz deprem açısından riskli alanlar ya da deprem açısından riskli binalardır. Bunları dönüştürme hususunda daha hızlı davranacağız\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nde düzenlenen İstanbul Afet Farkındalık ve Hazırlık Toplantısı\'na katıldı. Akdağ, toplantının sonunda açıklamalarda bulundu. Toplantıda görüşülen konulara dair açıklama yapan Akdağ, \"Bütün yapılan güzel çalışmalara rağmen koordinasyonu daha da güçlendirmek gerekiyor. Oluşturulan stratejileri zaman çizelgeli performans göstergeleriyle geliştirmek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu gerçekleştirerek 2018\'e her kurumun sorumluluğunun net olarak belirlendiği bunun bir takvimle beraber yerli yerine oturtulduğu bir planı geliştireceğiz\" dedi.

\"İKİ ADET AFET EĞİTİM MERKEZİ PLANLIYORUZ\"

Recep Akdağ, İstanbul\'a içerisinde simulasyonların da olduğu iki adet afet eğitim merkezi kuracaklarını belirterek şöyle devam etti: Bir deprem ya da başka büyük bir afet sırasında iletişim çok önemli. İstanbul\'da uydu sistemlerinin ekipmanları alınmış durumda. Uzaya direkt bağlanmakla ilgili Türksat\'la görüşmeler yapacağız. En kısa zamanda bu bağlantıyı mevcut ekipmanla kuracağız. Şu an telsiz ile bir bağlantı kurulmuş ama uydu açısından gerçekleştirmemiz gerekiyor. İstanbul\'da okullar büyük ölçüde dönüştürülmüş durumda. Hastanelerde de çok büyük adımlar atıldı. Bir kaç büyük hastanenin inşaatı önümüzdeki sene bitecek. İki adet afet eğitim merkezi planlıyoruz. Bu merkezi İl Afet Müdürlüğümüzle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi birlikte gerçekleştirecek. Buralarda simulasyon yapılabilecek gelişmiş ekipmanlar olacak. Biri Anadolu diğeri Avrupa yakasında olacak. Yurt binaları çok önemli. Bir tek Abdi İpekçi Yurdu\'nun yapılması yolda. Diğer öğrenci yurtları ihtiyacı görecek şekilde İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) tarafından düzeltilmiş durumda.

\"ÖNCELİKLERİMİZ DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ ALANLAR, RİSKLİ BİNALARDIR\"

Akdağ İstanbul\'da yapılan kentsel dönüşüm hakkında ise şunları söyledi: 2001 öncesi yönetmelikten daha önce yapılan binalarda riskin daha fazla olduğunu biliyoruz. Çevre, Şehircilik Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle işbirliği halinde bugüne kadar riskli alanlar ve riskli binalarla ilgili olarak yapılmış çalışmaları bir araştırmayla pekiştirmeyi düşünüyoruz. Riskin tam büyüklüğünü görmek açısından. Çünkü bir şekilde hükümet olarak İstanbul\'da bugüne kadar depremsellik açısından yenilenmesi gereken binalara, bu süreci hızlandırarak bir dönüşüm aşamasındayız. Kentsel dönüşüm meselesini bende, Çevre Şehircilik Bakanımız da deprem riskini azaltma meselesi olarak görüyoruz. Önceliklerimiz deprem açısından riskli alanlar ya da deprem açısından riskli binalardır. Bunları dönüştürme hususunda daha hızlı davranacağız.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yardımcısı Akdağ\'ın açıklamaları

- Toplantı salonundan detaylar

12.10.2017 - 19.59 Haber Kodu : 171012222

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5- ESENLER\'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Esenler\'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Esenler Tem Bağlantı Yolu otogar istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Üner\'e (65) otogar istikametinde giden Osman Yeşiltaş\'ın kullandığı otomobil çarptı. Üner, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çarpan aracın sürücüsü Yeşiltaş ve yoldan geçenler, araçlarını durdurup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üner\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yeri ve çarpan otomobilde detaylı inceleme çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluk oluştu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Üner\'in cesedi, ambulansla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Çarpan araç, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, kazanın olduğu yerdeki aydınlatma direklerindeki ışıkların yanmadığı görüldü.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araç

- Yerdeki cesedin görüntüsü

- Kazaya karışan sürücü ile röp

- Polisin olay yeri çalışması

- Aracın çekilmesi

- Genel ve detaylar

13.10.2017 - 00.07 Haber Kodu : 171013001





