DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

19.30

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi\'nde 10 Muharrem İftarı\'na iştirak

edecek.

10.00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi\'nde \"Evrensel Aşura Matem Merasimi\"ne katılacak.

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN YAPILAN LİSESİNİN AÇILIŞINA KATILDI



*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



*\"Cahil cühelaların arasından çıkıp buralara geldik. Bir sor bak İmam hatiplerin müfredatı nedir? Hiç haberleri yok. Fakat gün ola harman ola, devran değişti. Ve değiştiği gibi de buralardan işte hamdolsun bizler yetiştik\"



*\"Buradan ilim adamları da yetişti, nice akademisyenler, profesörler yetişti. Yok yok hepsi oldu. Ama baktılar ki bunlar farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. \'Kapatalım\' dediler ve kapattılar\"



*\"Hiçbir zafer, mücadele edilmeden, bedel ödenmeden kazanılmaz. Bu mücadeleyi verdik vermeye devam edeceğiz. Yeni nesillerin de işte böyle bir mücadele şuuru ile hareket etmelerini bekliyoruz\"



*\"İmam hatipler açıldığı günden beri yaşanan kadim bir tartışma var. Bu okullar sadece din eğitimi veren kurumlar mı olmalıdır?\"



*\"Milletimiz halka rağmen halkçılık yapanlar tarafından unutturulmak bozulmak, yok edilmek istenen değerlerini ihya ve inşa edebileceği bu okullara sahip çıkarak aslında kendini yönetenlere, ne istediğini, neyi talep ettiğini de göstermiştir\"



Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Hakime TORUN - Güven USTA - İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih\'te Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılışında konuştu. Okul yıllarında yaşadıklarına değinen Erdoğan, \"Heyecanlı olduğum kadar mutluyum. Okuluma Fener\'den buraya doğru tırmandığım günleri hatırlıyorum. Evim Kasımpaşa\'daydı. Kasımpaşa\'dan bazen sandala bazen motora binip Haliç\'in ortasında da hazledilmiş gemilerin olduğu dönemdi. Buraya geldiğim günleri hatırlıyorum. Ne meşakkatli günlerdi. Şu anda Mesut bey ve bazı arkadaşların destekleri ile mimarı ve bütün hassasiyetleri ile imam hatipler içerisinde öyle zannediyorum ki taçlandırılmış bir eser ortaya çıktı. Bu yeni binanın yapımında emeği geçen yine bu okulun bir evladı olan Mesut Toprak kardeşim başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. İlk müdürümüz Celalettin Ökten hocamızdan bugüne kadar okulumuz çatısı altında görev yapmış olan tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



\"TOPLAMDA 60 MİLYON LİRALIK YATIRIM İLE EĞİTİM HİZMETİNE SUNULMUŞTUR\"

Okulun maliyetine de değinen Erdoğan, \"Bugün açılışını yaptığımız Anadolu İmam Hatip Lisemiz 45 milyon liralık, Anadolu lisesi de 15 milyon liralık toplamda 60 milyon liralık yatırım ile eğitim hizmetine sunulmuştur\" dedi.



\"BAZI ÖĞRETMENLERİMİZ DE BİZE ŞUNU SÖYLERLERDİ; \'ÖLÜ YIKAYICISI MI OLACAKSINIZ?\'\"

Erdoğan, \"İstanbul İmam Hatip Okulu, şu anki adı ile İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, başlı başına bir ekoldür. Biz burada öğrenciyken İstanbul\'da başka İmam hatip yoktu. Söylemek istemezdim ama bazı öğretmenlerimiz de bize şunu söylerlerdi; \'Ölü yıkayıcısı mı olacaksınız? Niye buralara geldiniz?\' Ölü yıkamayı dahi aşağılayanlar olmuştu. Halbuki ilk adım atıldığı zaman ölüleri yıkayacak gassal denilen bunu yetiştirmek üzere bu okulların kurulması var idi\" ifadelerini kullandı.



\"FAKAT GÜN OLA HARMAN OLA, DEVRAN DEĞİŞTİ BURALARDAN BİZLER YETİŞTİK\"

Erdoğan, \"Cahil cühelaların arasından çıkıp buralara geldik. Bir sor bak İmam hatiplerin müfredatı nedir? Hiç haberleri yok. Fakat gün ola harman ola, devran değişti. Ve değiştiği gibi de buralardan işte hamdolsun bizler yetiştik. Buradan ilim adamları da yetişti, nice akademisyenler, profesörler yetişti. Yok yok hepsi oldu. Ama baktılar ki bunlar farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. \'Kapatalım\' dediler ve kapattılar. Türkiye genelindeki öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine düşürdüler. Neyle? O meşhur 28 Şubat\'la. Ama şimdi hamdolsun ortası lisesiyle 1 milyon 300 bin öğrencisi var\" diye konuştu.



\"MİLLETİMİZ HALKA RAĞMEN HALKÇILIK YAPANLAR TARAFINDAN UNUTTURULMAK BOZULMAK ...\"

Erdoğan, \"Milletimiz halka rağmen halkçılık yapanlar tarafından unutturulmak bozulmak, yok edilmek istenen değerlerini ihya ve inşa edebileceği bu okullara sahip çıkarak aslında kendini yönetenlere, ne istediğini, neyi talep ettiğini de göstermiştir. Milleti kendilerine hasım olarak görenlerin ise esameleri dahi okunmuyor\" dedi.



\"İMAM HATİPLER AÇILDIĞI GÜNDEN BERİ YAŞANAN KADİM BİR TARTIŞMA VAR\"

Erdoğan, \"İmam hatipler açıldığı günden beri yaşanan kadim bir tartışma var. Bu okullar sadece din eğitimi veren kurumlar mı olmalıdır? Biz burada okuduğumuz dersler ile üniversiteye giremediğimiz için lise fark imtihanları adı altında gittik bir de liselerden burada okuduğumuz derslerin imtihanına girdik. Önünüz kapalı. Biz bunları okuduk. Milletvekilleri, bakanların bir çoğu, buralarda hangi derslerin okutulduğunu dahi bilmiyor. Fizik, kimya, matematik bunların okutulduğundan haberi yok. Bu cahil cühelaların arasından çıkıp buralara geldik. Bir sor bak imam hatip okullarının müfredatı nedir? Hiç haberleri yok\" ifadelerini kullandı.



\"TEK PARTİ CHP\'SİNİN DERDİ BİZİM ANLADIĞMIZ VE HEDEFLEDİĞİMİZ ANLAMDA İMAM HATİPLERİN AÇILMASI DEĞİLDİ\"

Erdoğan, \"İmam hatip okulları ile ilgili ilk adımlar tek parti döneminde atılmıştır. Tek parti CHP\'sinin derdi bizim anladığmız ve hedeflediğimiz anlamda imam hatiplerin açılması değildi. Kendi ifadeleri ile demin söylediğim \'cenaze namazı kıldırmayı bilecek kadar dini bilgilere sahip kişilerin yetiştirilmesiydi\' Cenaze yıkacak insan yoktu. Türkiye o hale gelmişti. Cenazelerimiz ortada kalıyordu. Onun ,için \'Cenaze yıkayıcısı yetiştirilsin\' diye böyle bir adım atıldı. Köklü dini kurumların kapısına kilit vuruldu. Milletimiz bırakın Kuran-ı Kerim eğitimini cenazesinin ortada kalacağından korkmaya başlamıştı. Bu millet kendi küllerinden doğmak suretiyle ayağa kalkmıştır\" diye konuştu.



\"FETÖ OKULLARIYLA BİR NESLİ MAHVETMEYE, GAYRET EDENLERE KARŞI DİMDİK DURACAKSINIZ\"

Erdoğan, \"Kemiyet değildir asıl olan, keyfiyettir asıl olan. Şimdi siz keyfiyete talim olacaksınız. Buradan ilmiyle, irfanıyla bu ülkenin geleceğine gerçekten hakim olacak bilgi donanımıyla yetişmenizi bekliyoruz. FETÖ okullarıyla bir nesli mahvetmeye, ümmeti parçalamaya, bölmeye gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız. Gençler, ilimde, irfanda süratle iyi yetişmelisiniz. Şu anda kaçacak delik arayan ihanet şebekelerine karşı siz bizim ümidimizsiniz. Her alanda iyi yetişeceksiniz\" dedi.



\"HİÇBİR ZAFER, MÜCADELE EDİLMEDEN, BEDEL ÖDENMEDEN KAZANILMAZ\"

Erdoğan, \"Hiçbir zafer, mücadele edilmeden, bedel ödenmeden kazanılmaz. Bu mücadeleyi verdik vermeye devam edeceğiz. Yeni nesillerin de işte böyle bir mücadele şuuru ile hareket etmelerini bekliyoruz\" dedi.



\"BU OKUL, BİR CUMHURBAŞKANI, BİR BAŞBAKAN, BİR ÇOK BAKAN, İŞ ADAMLARI YETİŞTİRDİ\"

Okulun yenilenmesini üstlenen iş adamı Mesut Toprak da açılışta yaptığı konuşmada, \"Bugün aranızda bulunan bazı dostlarımız ile beraber okuduk, öğrendik, top oynadık, geleceğimiz ile ilgili hayaller kurduk. Bu okul, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir çok bakan, milletvekilleri, iş adamları yetiştirdi. Bu hayırı yapmama vesile olan sayın cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum\" dedi.



2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ\'NİN KURDELE KESİM TÖRENİNE KATILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samiha Ayverdi Anadolu Lisesinin kurdele kesim törenine katıldı. Zeytinburnu ilçesinde bulunan Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi\'nin tadilata uğradıktan sonraki açılış törenine katıldı. Özel bir firma tarafından yenilenen okulun açılışı için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Ünsal katıldı. Erdoğan\'ı okul girişinde öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan daha sonra burada bulunanlara hitap etti. Sözlerine \"2017 - 2018 eğitim, öğretim yılı içerisinde sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerindeyiz. Yeni eğitim, öğretim yılının başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum\" diyerek başlayan Erdoğan şöyle devam etti, \" Samiha Ayverdi hanımefendi bizim edebiyat dünyamızın en önemli isimlerinden biriydi. Onun isminin yaşanır hale getirildiği bu güzel okulun eski hali bir harabeydi. Ama şimdi mimarisi ile her şeyi ile çok daha farklı güzel bir okul oldu. Buradan özellikle ilim, irfan sahibi yavrularımızın yetişmesi geleceğimizin teminatı olacaktır. Bu mutluluğu gözlerinizde görüyorum.\"

Erdoğan daha sonra okulun açılış kurdelesini kesti. Daha sonra yanındakilerle okulun içerisine giren Erdoğan bir müddet incelemelerde bulundu. Okul çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile küçük bir kız çocuğu ile yakından ilgilenirken, çevreden gelen fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmedi. Erdoğan daha sonra okuldan ayrıldı.



3- EMİNE ERDOĞAN: ÇOCUKLARIMIZI ERKEN YAŞTA SANATA VE SPORA YÖNLENDİRMELİYİZ

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul/DHA

Yeşilay\'dan aldıkları ücretsiz destekle alkol ve uyuşturucu gibi madde bağımlılıklarından kurtulan gençler ve aileleri, \'YEDAM\'la Hayata Devam\' adlı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Yeşilay\'a bağlı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)\'nin \'YEDAM\'la Hayata Devam\' adlı programına katıldı. Yeşilay\'ın Sarayburnu\'ndaki Genel Merkezi\'nde, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk\'ün ev sahipliğinde düzenenen etkinlikte Emine Erdoğan, YEDAM\'dan ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği alarak alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulan gençler ve onların aileleriyle bir araya geldi. Programa, Emine Erdoğan\'ın yanı sıra kızı Esra Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in eşi Şeyma Şahin de katıldı.

Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, azim ve kararlılıklarıyla bağımlılıktan kurtulanlar ve aileleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buluşmayı, \"Hayatın renkleri ile yeniden tanışma ve buluşması olarak gördüğünü belirten Erdoğan,

\"Yeni bir yaşama adım atan evlatlarımızın sevincine hep birlikte ortak oluyor, bağımlılıklara karşı güçlü bir irade ortaya koyarak, temiz geçirdikleri bir yıla yakın süreyi,bugün taçlandırıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK BAYRAM SEVİNCİDİR\"

Emine Erdoğan, \"Bağımlılıklardan kurtulmak, sadece sizin için değil, sizi çok seven aileleriniz, içinde yaşadığınız toplum için de bir bayram sevincidir. Gençlerimizin sağlıklı, dinamik, özgüvenli, geleceğe yön veren bireyler olmalarını isteriz. Sizleri kazanmak, bizim için mutluluk sebebidir\" dedi.

\"HAYAT ŞARTLARININ DEĞİŞMESİ BİZİ YENİ BAĞIMLILIK TÜRLERİ İLE TANIŞTIRIYOR\"

Yeşilay\'ın bağımlılıklarla mücadelede büyük bir başarı elde ettiğinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

\"Yeşilay, ülkemize bu alanda ortaya koyduğu karneye önemli bir katkı sağladı. Türkiye genelinde 110 şubesiyle, bilimsel metodlarla faaliyet gösteriyor.Ama daha önemlisi, bağımlılıklarla mücadelede global bir model kuran Yeşilay\'ın açtığı uluslararası şemsiyedir.

Ne yazıkki, hayat şartlarının değişmesi bizi yeni bağımlılık türleri ile tanıştırıyor. Alkol, uyuşturucu, sigara gibi bağımlılıklara artık internet, teknoloji, alışveriş gibi bağımlılıklar eklendi. Biliyoruz ki, bir bağımlılık diğerini tetikliyor. İçinde bulunduğumuz zorluklardan uzaklaştığımızı düşünerek bağlandığımız şeyler, ne yazık ki bir süre sonra kendisi bir soruna dönüşüyor. O nedenle, bağımlılığa bir eğilimimiz varsa, bunu farketmeli ve gerekli tedbirleri almalıyız.\"

BAĞIMLILIKLARA KARŞI SPOR VE SANAT

\"Bağımlılıkları önlemenin en güzel yolu insan ruhunu beslemektir\" diyen Emine Erdoğan, \"Sanatla zenginleştirilmiş bir ruh, her türlü rüzgara karşı dayanıklı olur. Aynı şekilde sporla kazanılmış beden sağlığı zorluklara karşı direncimizi artırır. Toplum olarak bu konuda bir özeleştiri yapmalı, çocuklarımızı erken yaşta sanata ve spora yönlendirmeliyiz\" ifadelerini kullandı.

BAKAN KAYA: PİLOT UYGULAMALARA BAŞLADIK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da bakanlık olarak Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı\' kapsamında araştırma, sosyal ürün ve talep azaltımlarında önemli sorumluluklar üstlendiklerini vurgulayarak bu alandaki çalışmaları anlattı. Bağımlılıkla mücadelede tedavi kadar tedavi sonrası kişinin sosyal hayata uyumunun sağlanmasının önemine de değinen Bakan Kaya, \"Bu konuda önemli bir sorumluluk üstlendik. Bakanlık olarak \'Sosyal Uyum Birimi\'nin yapılandırmasını gerçekleştirdik, pilot uygulamalara başladık\" şeklinde konuştu.

EMİNE ERDOĞAN\'A EBRU TABLOSU

Konuşmaların ardından Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, YEDAM\'da tedavi gören bir gencin, hobi atölyelerinde hazırladığı ebru tablosunu Emine Erdoğan\'a takdim etti. Ayrıca bağımlılıktan kurtulan bir gence teslim edilmesi üzerine törene katılan annesine de Emine Erdoğan bisiklet hediye etti.

4- KUZEY IRAK\'TAN KALKAN SON UÇAK TÜRKİYE\'YE GELDİ

*Erbil ve Süleymaniye\'de uçuşların yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları\'nın (THY) Erbil-İstanbul seferini yapan uçak 279 yolcusuyla İstanbul\'a geldi.

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

IRAK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nün aldığı karar doğrultusunda Irak\'ın kuzeyinde bulunan Erbil ve Süleymaniye\'ye kentinden Türkiye\'ye yapılan tüm uçuşlar saat 18.00 itibariyle sonlandırıldı. Bu durum üzerine THY kapasite artırımına giderek Erbil\'de bulunan yolcular için ülkeye Boenig 777 tipi geniş gövdeli bir uçak gönderdi. Erbil\'den saat 16.00\'da 279 yolcusuyla havalanan uçak, saat 19.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı\'na iniş yaptı.

\"ERBİL\'DEN SON UÇAKLA GELDİK. İŞLERİMİZ YARIM KALDI\"

Erbil\'den İstanbul\'a gelen yolculardan Seyit Subaşı,\" Erbil\'den son uçakla geldik. İşlerimiz yarım kaldı. Gönül isterdi ki böyle bir şey olmasın ama böyle bir şey oldu. Koyulan bir ek sefer vardı. Son anda ona bir bilet alabildik. Ülkemize geri gelme şansımız oldu. Makina tamiri için gitmiştim. Yetiştirilmek üzere tamir için ama yarım kaldı\" dedi.

\"BURAYA SON SEFER OLDUĞU İÇİN GELMEK ZORUNDA KALDIK\"

Erbil\'de yaşananlar hakkında bilgi veren Emir Yüksel şunları söyledi; \" Son uçakla geldim. Erbil\'de aslında bir sıkıntı yok. Basında belirtildiği gibi kaçma durumu da yok. Olağanüstü bir hal olarak gelmedik. İş icabı çağrıldık geldik. Vatandaşlarımızın tehlikede olduğu gibi bir durum yok. İnsanların bize karşı davranışları çok pozitif kimse bize tepki göstermiş değil. Erbil\'de normal bir hayatta da bir değişiklik olmadı. Sadece bol bol kutlama yapıyorlar. Bu referandumun neler getireceğini neler götüreceğini onlarda daha bilmiyorlar. İşimizi daha öne çektik. Buraya son sefer olduğu için gelmek zorunda kaldık. Yoksa daha kalırdık\"

\"KONSOLOSLUĞUN AÇIKLAMASI ÜZERİNE UÇUŞUMU ERKENE ALDIM\"

Son uçuş olduğu için dönen Eyüp Bozkurt ise ,\"Ben Erbil\'e bir aylığına gitmiştim normal dönüşüm 12 Ekim\'di. Konsolosluğun açıklaması üzerine uçuşumu erkene aldım. Bugün son olan saat 15.30 uçağı vardı. Son uçağa yetişerek geldim. Ama sınır açık isteyen otobüsle de gidip gelebilir.\"şeklinde konuştu.

5- BAHÇELİEVLER\'DE SİLAHLI SALDIRI, 1 ÖLÜ 2 YARALI

*Bahçelievler\'de akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi, daha önce husumet yaşadığı iddia edilen bir kişinin kardeşine mescit çıkışında ateş açtı. Silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, yaya olarak kaçan kişiyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL - Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi\'nde akşam saat 22:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Martı 1 Sokak üzerine yaya olarak gelen kimliği belirsiz bir kişi, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişinin kardeşine, mescit çıkışında ateş açtı. Saldırı sonrası şüpheli yaya olarak kaçarken, Barış Korkmaz ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alınırken, Barış Korkmaz\'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırı sonrası polis ekipleri sokağı her iki taraftan şerit çekerek kapattı ve olay yeri incelemesi yaptı. Ayrıca polis ekipleri, çevredeki işyerlerinde güvenlik kamerası olup olmadığı yönünde de araştırma yaptı. Olay yeri çalışmasının ardından sokak tekrar yaya geçişine açıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili de soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

6- İSTANBUL\'DAKİ ANA DARBE TEŞEBBÜSÜ DAVASI\'NDA BİR TAHLİYE KARARI...

*Dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk\'ün tahliyesine karar verildi.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davanın 13. duruşması sona erdi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusunun karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada bütün gün tanıklar dinlendi. Duruşmada dinlenen 5 tanık da sanık Erdal Öztürk\'ün darbe teşebbüsüne bir iştirakının olmadığını belirtti. Tanıkların dinlenmesinin ardından sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı. Mahkeme heyeti dava sonunda davanın tutuklu sanıklarından Erdal Öztürk\'ün tahliyesine hükmetti. Diğer 14 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

7- DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: \"BUGÜN, HALEP\'TEN, YEMEN\'E, GAZZE\'DEN ARAKAN\'A HER BİRİSİ KERBALA OLMUŞTUR\"



Haber-Kamera: İstanbul DHA

Eyüp Bahariye Mevlevihanesi\'nde Muharrem İftarı ve Kerbala Şehitlerini Anma programı düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş de katıldı. Erbaş, Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu programda bir konuşma yaptı. Erbaş, \"Peygamber Efendimiz Muharrem ayının haram aylardan olduğunu bildirmiş ve Allah\'ın ayı olarak nitelemiştir. Hz. Muhammet Medine\'ye geldiğinde Muharrem ayının 10. gününde bir öncesinde ve sonrasında oruç tutmuştur. Bu akşam hepimiz bir oruç açma veya iftar programı vesilesi ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Cenab-ı Hak tutulan oruçlarla beraber bütün ibadetlerimizi kabul eylesin\" dedi.



\"BUGÜN, HALEP\'TEN, YEMEN\'E, GAZZE\'DEN ARAKAN\'A HER BİRİSİ KERBALA OLMUŞTUR\"

Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü; \"Kerbala\'nın bize en büyük mesajı birlik, beraberlik, vahdet ve kardeşliktir. Eğer bu mesajı hayata dönüştürmez isek İslam coğrafyasında hüznün ve matemin en acılı hikayeleri yaşanmaya devam edecektir. Maalesef bugün Halep\'ten Yemen\'e, Gazze\'den Arakan \'a İslam ülkeleri ve beldeleri adeta her biri birer Kerbala olmuştur. Kerbala\'yı anlamak Hz. Hüseyin\'i anlamaktır. Elbette Hz. Hüseyin\'in yolu Hz. Muhammet yoludur. Bugün İslam coğrafyasını Kerbala\'ya dönüştürenler etnik mezhep, meşrep kavgaları ile Müslümanların arasına tefrika sokarak bunu yapıyorlar. Bunun için ne adına olursa olsun Müslümanlığın ortak vasfı olan ehli kıbleye karşı nefrete sebep olan suçlayıcı ötekileştiren cümleler kurmanın iyiliğimiz açısından hiçbir faydasının olmadığını bilelim. Müslümanlığı birlik ve beraberliğini zedeleyecek her türlü olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınalım\" diye konuştu.

\"Okyanusa gömülen hayatlar, ortak acılarımızdır\"

\"SAHİLE VURAN BEBEKLER, YURT ARAYIŞI UMUDUYLA OKYANUSLARA GÖMÜLEN HAYATLAR, ORTAK ACILARIMIZDIR.

Konuşmasında birlik beraberlik mesajları da veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, \"Sahile vuran bebekler, yurt arayışı umuduyla okyanuslara gömülen hayatlar, ortak acılarımızdır. Bütün insanlığın huzuru ortak hedefimiz ve duamızdır. Bizim ortak düşmanımız cehalettir, nefret dilidir, şiddettir, farklılıkları kavga sebebi sayan cahilliktir, kardeşi kardeşe düşman yapan fitnedir. Muharrem\'de ortak geleneklerimizden birinin aşure ya da aşure aşı olarak isimlendirdiğimiz geleneğimiz olduğu hepimizin malumudur. Muharrem ayında yaşattığımız bu aşure geleneğimiz birlik ve beraberliğin paylaşma ve dayanışmanın bir simgesidir\" şeklinde konuştu.

8- BAKAN FAKIBABA: \"TÜRKİYE 106 BİN TONLUK BAL ÜRETİMİYLE DÜNYADA ÇİN\'DEN SONRA İKİNCİ\"

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

45.\'inci Apimondia Uluslararası Arıcılık Konrgesi\'ne katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'nin 106 Bin tonluk bal üretimiyle dünyada Çin\'den sonra ikinci sırada olduğunu söyledi.

Türkiye\'nin ev sahipliğinden bu yıl ilk defa düzenlenen 45.\'inci Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi İstanbul Kongre Merkezi\'nde başladı. Programa, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ile yerli ve yabancı çok sayıda firma yetkilisi katıldı.

\"ARICILIĞA BAKAN OLARAK ÇOK DESTEK VERECEĞİM\"

Programda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakan olma sürecini anlatarak, bakan olarak arıcılığa destek vereceğini söyledi. Arıcılığın önemine vurgu yapan Bakan Fakıbaba, \"Bir hekim olarak göreve başladım, sonra belediye başkanı oldum sonra milletvekili ve bir baktım ki Tarım Gıda ve Hayvancılık bakanı olmuşum. Sağlık sektörüyle uğraşırken, hasta ve hasta yakınları ailemdi, milletvekili olduğumda tabi bütün Türkiye ama en fazla Urfa beni enterese ediyordu ama şimdi Gıda Tarım ve Hayvancılık olunca benim şuanda 80 milyon ailem var. Bilindiği üzere bal arıları doğadaki en büyük tozlayıcı böcek grubunu oluşturuyor. Bu nedenle bilim adamı Albert Einstein \'Eğer arılar yer yüzünde kaybolursa İnsanlık sadece 4 yıl hayatını sürdürebilir\' diyerek arıların polinasyonundaki önemini vurgulamıştır. Onun için şimdi diyorum ki arıcılığa Tarım bakanı olarak çok destek vereceğim\" dedi.

\"TÜRKİYE DÜNYA BAL ÜRETİMİNDE ÇİN\'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA\"

Türkiye\'de 12 Bin tür bitki çeşitliliğinin olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, Türkiye\'nin bal üretimi olarak Dünyada Çin\'den sonra ikinci sırada olduğunu vurguladı. Bakan Fakıbaba, \"Ülkemiz üçte biri endemik olan yaklaşık 12 Bin tür bitki çeşitliliğine ev sahiliği yapmakta ve 106 bin tonluk bal üretimiyle dünyada Çin\'den sonra dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Maalesef ancak bundan 7 Bin tonunu ihraç edebiliyoruz. İnşallah bu 7 Bin tonu nasıl arttırırız sizlerle birlikte beraber düşüneceğiz ve önlemlerini alacağız\" ifadelerini kullandı.

\"ÇAM BALI ÜRETİMİNDE DÜNYADA ÖNEMLİ PAYA SAHİBİZ\"

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'nin dünyada çam balı üretiminde yüzde 90\'a varan oranla en büyük paya sahip olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti; \"Türkiye dünyada bilinen balı bitkiler florasının yüzde 75\'ine sahip ve dünya çam balı üretiminde ise yüzde 90\'a varan oranla en büyük paya sahiptir\"

\"TÜRKİYE BAL ARISI GEN ÇEŞİTLİLİĞİNDE DÜNYADA ÖNEMLİ BİR KONUMDA\"

Türkiye\'nin bal arısı gen çeşitliğinde dünyada önemli bir konumda olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, \"Ülkemiz sahip olduğu bal arısı gen çeşitliliğiyle de dünyada önemli ve büyük bir gen merkezi konumundadır. Arı gen varlığımız Anadolu, Kafkas, Muğla, Trakya ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere 5 değişik ırk ve ekotip bal arılarından oluşmaktadır. Bunlardan Kafkas arısı 2004 yılında tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Arı sağlıyla ilgili ülkesel projeleri destekliyoruz. Bal ve arı ürünleri üretiminin artışına katkı sağlayacak sağlıklı ve kaliteli ana arı kullanımını bu seneden itibaren desteklemeye başladık\" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin tarafından Bakan Fakıbaba\'ya plaket verildi.

TÜRKİYE\'DE İLK ULUSLARARASI ARICILIK KONGRESİ

Kongreye katılan ve 14 yıldır lavanta balı ürettiğini belirten Mehmet Karakoyun, kongrenin Türkiye\'deki arı yetiştiricileri için çok faydalı olduğunu belirterek, \"Burada dünyanın 160 ülkesinden gelen katılımcı var. Bunlarla arıcılığın geleceğini görüşüyoruz bekli de. Bu firmalarla dünyada son yenilikler neler olmuş onları görebilme şansımız oldu. Bu da ayağımıza geldi bunun için ayrıca sevinçliyiz. Bütün arıcıları bu kongreye davet ediyorum. Bu tür organizasyonlarda balımızın kalitemizin daha da arttırılması için hep çaba sarfediyoruz\" dedi. Bir firmanın dış işler sorumlusu olduğunu belirten Emre Yıldırım ise : \"Bu organizasyonun ülkemize en büyük getirisi ülkemiz arıcılığını dünya platformunda ülkemizde arıcılıkla uğraşan firmaların uluslararası platformda bizde varız diyebilmesi için önemli bir organizasyonö\"

45.\'inci Apimondia Uluslararası Arıcılık Konrgersi 4 Ekim\'e kadar İstanbul Kongre Merkezi\'nde ziyaretçilere açık olacak.

9- TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAZA, 2 YARALI

*Okmeydanı TEM bağlantı yolunda bir araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafında kurtarılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

Kaza, Okmeydanı-TEM bağlantı yolu Okmeydanı istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Taner Güngör yönetimindeki 34 DR 1969 Plakalı otomobil, Okmeydanı mevkisine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanı etkisi ile Güngör, otomobil içerisinde sıkıştı. Yanında bulunan diğer kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğum bakımda olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



10- İSTANBUL\'DA 31. \'YEDİTEPE HUZUR\' DENETİMİ YAPILIYOR



Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 31\'inci Yeditepe Huzur Denetimi kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı.



POLİS ARAMA YAPTI

39 ilçe, 200 noktada 5 Bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan kontrol etti. Saat 20.00\'da başlayan denetim 24.00\'da son bulacak.



11- ATAŞEHİR\'DE ASAYİŞ DENETİMİ

*Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde metruk evler ve şüpheli araçlar üzerinde asayiş denetimi yapıldı.



Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde metruk ev ve şüpheli araçlar üzerinde asayiş denetimi yapıldı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde narkotik köpekleri de kullanıldı. Ekipler çeşitli mahallelerde bulunan metruk evlere giderek arama yaptı. Aramaların ardından ana caddelerde şüpheli araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Şüpheli kişilere GBT sorgulaması yapıldı. Saat 17.00\'da başlayan asayiş denetimi 19.00\'da sona erdi.



