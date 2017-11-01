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DHA İSTANBUL -(Görüntlerle) İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA  OPERASYON 

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'da olduğu belirlenen Suriye uyruklu çift N

01 Kasım 2017 21:17

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İstanbul\'da olduğu belirlenen Suriye uyruklu çift N.K. ve H.H.\'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin cep telefonları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. 
 
YURTDIŞINDAKİ EYLEMLERİ ORGANİZE ETTİĞİ İDDİASI
Yapılan incelemede H.H.\'nin cep telefonunda 2016-2017 yıllarında Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın serbest bırakılması amacıyla  gerçekleştirilen protesto eylemlerinde çekilmiş fotoğrafları olduğu ileri sürülerek, eylemleri organize ettiği ve finansal kaynak olduğu iddia edildi.  
 
TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI İLE FOTOĞRAFI ÇIKTI
TEM ekipleri, N.K.\'nın telefonunda yaptığı incelemede Suriye\'de bulunan PYD/YPG terör örgütü üyeleriyle çekilmiş fotoğraflarını ve cebinde ise terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'la birlikte çekilmiş fotoğrafını buldu. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift bugün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin fotoğrafları

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