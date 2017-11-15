DHA İSTANBUL -(GENİŞ HABER) POLİSLERİN YARGILANDIĞI BYLOCK DAVASI'NDA KARAR ÇIKTI…

*Mahkeme kararından;

*\"Sanık tahliye edildikten sonra telefonuna \'ByLock\' yükledİ\"

*\"Sanığa komiserlik sınavının sorularını örgüt verdi\"

*Karar oybirliğiyle alındı



Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün(FETÖ) şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla 56\'sı tutuklu 61 polisin yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar, 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. 2 sanığın da tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, 15 sayfalık kararında sanıklara verdiği cezaların gerekçelerine de yer verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların \'ByLock\' programını kullandıklarını belirterek, kararında ilginç ayrıntılara da yer verdi. Mahkeme heyeti, halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen FETÖ davasında yargılanan sanıklardan Ebubekir Gül\'ün o davadan tahliye edildikten sonra telefonuna \'ByLock\' yüklediğini ve örgüt içerisinde kalmaya devam ettiğinin altını çizdi. Kararda, sanıklardan Tecelli Üzüm\'ün de 2011 yılında komiserlik sınavında sorulan soruların örgüt tarafından kendisine verildiğinin anlaşıldığını belirtti. Mahkeme heyeti karar açıklandıktan sonra, heyete yönelik “Allah belanızı versin\" diyen sanık yakını Şenay Koza hakkında da Silivri Adliyesi\'ne suç duyurusunda bulundu.

56 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan binada görülen duruşmada 56 tutuklu ile 2 tutuksuz sanık katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti. Mahkeme başkanı davada kararı açıklayacaklarını belirterek, duruşmaya saat 15.00\'e kadar ara verdi.



29 SANIK 6 YIL 3\'ER AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

5 saatlik aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 29 polisi “Silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak\" suçundan suçun işlenişi şekli ve özelliği, sanıkların örgüt içerisindeki tespit edilebilen konumları, faaliyetlerini de dikkate alarak 5\'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezayı Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 5/1 maddesi gereğince 1-2 oranında artırarak 7 yıl 6\'şar ay hapis cezasına yükseltti. 29 sanığın yargılama aşamasındaki davranışlarını lehine takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların cezasını 6 yıl 3\'er aya düşürdü.

12 SANIK 7 YIL 6\'ŞAR AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, diğer 12 sanık polisi “Silahlı Terör Örgütü FETÖ üyesi olmak\" suçundan da 7 yıl 6\'şar ay hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme heyeti, sanıkların yargılama sürecinde olumlu bir davranışlarının tespit edilememiş olması ve örgüt tarafından tespit edilen strateji doğrultusunda savunma yapmaya devam ettiğini belirterek, 12 sanığa \'iyi hal indirimi\' uygulamadı.

“4 POLİSİN 2 HATTINDA DA BYLOCK TESPİT EDİLMİŞ\"

Mahkeme heyeti sanıklardan Erdinç Akgüneş, Musa Temel, Mustafa Karaman, Ömer Kar ve Yunus Bolat\'ın “Silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak\" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Erdinç Akgüneş\'in, Bankasya\'daki varlığını artıran kişilerden olduğunu ve sanık Yunus Bolat\'ın polis olmadan önce FETÖ ile ilişkili şirketlerde uzun süre çalıştığını kararında belirten mahkeme heyeti, sanıklar Musa Temel, Ömer Kar, Yunus Bolat ve Mustafa Karaman\'ın 2 hattında \'ByLock\' kullandığının tespit edilmesi nedeniyle kastının yoğunluğu ve örgüt içerisinde kalmaya devam ettiğinin anlaşıldığını belirtti. Terörle Mücadele Kanunu\'nun (TMK) 5/1 maddesi gereğince cezada 1-2 oranında artırım yaparak cezayı 9\'ar yıla çıkaran mahkeme heyeti, sanıkların yargılama aşamasındaki davranışlarını lehine indirim sebebi sayarak cezayı 7 yıl 6\'şar aya düşürdü.



“ÖNCE FETÖ\'NÜN ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞTI SONRA EMNİYETE SIZDI\"

Mahkeme heyeti sanıklardan Celal Kaya, Ebubekir Gül, Erhan Acar, Murat Dağdevir, Mustafa İncesu, Recep Yılmaz, Şenol Yağmur, Yılmaz Yıldırım ve Yusuf Ziya Akyel\'i “Silahlı Terör örgütü FETÖ üyesi olmak\" suçundan 6\'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar, Murat Dağdeviren ve Mustafa İncesu\'nun FETÖ liderinden talimat geldiği dönemde Bankasya\'daki hesap varlığı geliriyle mütenasip olmayacak şekilde artıran kişilerden olduğuna kararında dikkat çeken mahkeme heyeti, sanık Mustafa İncesu\'nun polis olmadan öncede uzun süre FETÖ\'ye ait şirketlerde çalıştıktan sonra emniyet teşkilatına sızmış olması nedeniyle örgüt içerisinde kaldığı süreye dikkat çekti.

\"TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA BYLOCK YÜKLEMİŞ\"

Sanık Ebubekir Gül\'ün halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen FETÖ\'nün işlediği iddia edilen suçlardan yargılandığını hatırlatan mahkeme heyeti, sanık Gül\'ün o davada tahliye edildikten sonra telefonuna \'ByLock\' yüklediği ve örgüt içerisinde kalmaya devam ettiğinin anlaşıldığını kararında belirtti. Sanıklardan Erhan Acar\'ın da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ\'nün işlediği iddia edilen usulsüz dinleme suçlarından yargılandığı dosyada sanık olduğu ifade edilerek, soruşturmaların başlamasından sonra Acar\'ın telefonuna ByLock yükleyip kullandığı, böylece örgüt içerisinde kalıp faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi. Sanık Recep Yılmaz\'ın birden fazla telefonuna ByLock yüklediği, Sivas\'ta çalıştığı dönemde örgüt adına bazı polis memurlarını karşılayıp ilgilendiği belirtildi. Mahkeme heyeti, 9 sanığı Terörle Mücadele Kanunu\'nun(TMK) gereğince cezalarında artırım yaparak cezayı 9\'ar yıla çıkardı. 9 sanığın yargılama sürecinde olumlu bir davranışlarının tespit edilememiş olması, pişmanlık olarak değerlendirilebilecek bir beyanlarının olmadığı, örgüt stratejisi doğrultusunda savunma yapmaya devam ettiğinin altını çizen mahkeme heyeti, cezada indirim de yapmadı.

\"KOMSERLİK SORULARI ÖRGÜT TARAFINDAN VERİLMİŞ\"

Mahkeme heyeti sanıklardan Tecelli Üzüm\'ün 2011 yılında komiserlik sınavında sorulan soruların örgüt tarafından kendisine verildiğinin anlaşıldığını ifade ederek, Sanık Üzüm\'ün o yıldan sonra örgütün aktif bir elemanı olarak emniyet içerisinde bulunduğunun tespit edildiğini kararında belirtti. Mahkeme heyeti sanık Tecelli Üzüm\'ü “Silahlı Terör örgütü FETÖ üyesi olmak\" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



MAHKEME, SANIĞIN SAVUNMASINDAKİ TUTARSIZLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Mahkeme heyeti kararında, 17/25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilmek istenen yargı eliyle hükümeti devirmeye teşebbüs eylemlerinden sonra emniyet içerisindeki bir kısım yer değişiklikleri ve FETÖ mensubu olduğundan şüphelenilen emniyet mensuplarının aktif görevlerden uzaklaştırılmaya çalışıldığı dönemde sanık Ercan Yaşar\'ında FETÖ örgütünün \'B\' ya da \'C\' kadrosundan emniyet tarafından daha önemli kabul edilen TEM Şubeye sızdığı belirtti. Ercan Yaşar\'ın bu şubede çalıştığı ve telefonuna ByLock yükleyerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiğinin anlaşıldığını ifade eden mahkeme heyeti, sanık Ercan Yaşar\'ın iki hattına da ByLock yüklediği ifade edildi. Mahkeme heyeti kararında, “…Sanık Ercan Yaşar savunmalarında kızının FETÖ\'ye ait bir okuldan yüzde yüz burs kazanması nedeniyle kızını bu okullara verdiğini söylese de, Bank Asya\'daki geliriyle mütenasip olmayacak şekilde 17.198,2 TL olarak gerçekleşen artışı çocuğunun okul taksidi olarak izah etmesi nedeniyle savunmasında tutarsızlık dikkate alınarak 7 yıl hapis cezasına çaptırılmasına karar verildi.\" ifadelerine yer verdi. Mahkeme heyeti, ardından sanık Yaşar\'ın yargılamadaki davranışlarını da lehine takdiri indirim sebebi sayarak cezayı 5 yıl 10 ay hapis cezasına düşürdü.

“SAMİMİ OLARAK ÖRGÜT İÇERİSİNDE BİLDİKLERİNİ ANLATTILAR\"

Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdurrahman Doğan, Ali Rıza Korkmaz, Mustafa Aygün ve Mustafa Karakaya\'nın örgüt içerisinde bildiklerini samimi olarak anlattıklarını belirten mahkeme heyeti, \"Silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak\" suçundan sanıkları 1 yıl 6 ay 22\'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların sabıkasız olması, kişilik özellikleri ve duruşmadaki tutum ve davranışları ve ileride yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda kanaat oluştuğunu belirten mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (Cezayı ertelemek) karar verdi.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Sanıklar Muammer Sedef ve Hüseyin Yalçın Öztürk\'ün tahliyelerine de karar veren mahkeme heyeti, 54 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar oybirliğiyle alındı.



MAHKEMEDEN SUÇ DUYURUSU

Karar açıklandıktan sonra izleyici bölümünde oturan sanık yakını Şenay Koza, mahkeme heyetine yönelik “Allah belanızı versin\" diyerek bağırdı. Mahkeme heyeti de Şenay Koza hakkında söz konusu sözleri için Silivri Adliyesi\'ne suç duyurusunda bulundu.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede 86 polisin \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsi talep ediliyordu. 22 Ağustos 2017 tarihinde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, sanıkların \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan cezalandırılmasını talep ederek, bazı tutuksuz sanıklar ve firari sanıklar yönünden de dosyanın ayrılmasını istemişti. Mahkeme heyeti de bazı tutuksuz ve firari sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vermişti. Davada sanık sayısı da 61\'e düşmüştü.



