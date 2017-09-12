DHA İSTANBUL- (geniş haber) ONUR ÖZBİZERDİK'E ATEŞ AÇMA DAVASINDA 2 YIL 6 AY HAPİS 

* Onur Özbizerdik savunmasında, \"Hollanda ve Türkiye arasında gerginlik vardı. Bunlara üzüldüm. Sinirlendim. Hollanda Konsolosluğu\'na gitmek istedim. Bana mani oldular. Sırf tepkimi göstermek için ruhsatsız silahımla havaya ve duvara ateş ettim\" demişti.



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç\'ın torunu Onur Özbizerdik\'e, Ulus\'ta lüks bir mekanda havaya ateş açtığı iddiasıyla yargılandığı davada, \"Ruhsatsız silah taşımak\" ve \"Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak\" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 500 lira adli para cezası verildi. Mahkeme, Özbizerdik\'in hapis cezasını ileride suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından ertelemedi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen ikinci celseye, tutuksuz yargılanan sanık Onur Özbizerdik katılmadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen gece klubünün mesul müdürü Necdet Yıldırım, ateş eden kişiyi görmediğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme Özbizerdik hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme, Onur Özbizerdik\'e \"Ruhsatsız silah taşımak\" suçundan 6136 sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verdi. Özbizerdik\'e \"Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek\" suçundan ise TCK\'nin 17/1-c maddesi uyarına 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın ileride suç işlemeyeceği yolunda olumlu kanaat oluşmadığından hapis cezasını ertelemedi.

\"TEPKİMİ GÖSTERMEK İÇİN HAVAYA ATEŞ ETTİM\" DEMİŞTİ

3 Mayıs\'ta görülen celsede tahliyesine karar verilen Onur Özbizerdik savunmasında, \"Hollanda ve Türkiye arasında gerginlik vardı. Bunlara üzüldüm. Sinirlendim. Özellikle bayan bakanın etrafının çevrilmesi olayı beni daha fazlasıyla üzdü. Biraz da ilaç aldım. Ülkemizde çoğu zaman maç sonrasında ve düğünlerde sevinçten ateş edilir. O gün ben üzüntüden ateş etmek istedim. Biraz daha kendimi gaza getirdim. Hollanda Konsolosluğu\'na gitmek istedim. Bana mani oldular. Sırf tepkimi göstermek için ruhsatsız silahımla havaya ve duvara ateş ettim\" demişti.

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-Özbizerdik\'in arşiv görüntüleri

