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DHA İSTANBUL (GENİŞ HABER) - BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI; SALDIRI ANI KAMERADA 

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA Bahçelievler'de, yolda yürüyen ve akraba oldukları öğrenilen iki kişi, kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı

17 Kasım 2017 22:42

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA
Bahçelievler\'de, yolda yürüyen ve akraba oldukları öğrenilen iki kişi, kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Şirinevler\'deki Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırım kenarında yürüyen ve akraba oldukları öğrenilen iki kişiye, kimliği öğrenilemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından saldırganlar, kaçarak izini kaybettirdi. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, silah seslerini duyduklarını ve çevredekilerin panikle kaçıştığını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. 

SALDIRI SONRASI YAŞANAN PANİK KAMERADA
Öte yandan, silahlı saldırı sonrası yaşanan panik çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silah seslerinin ardından çevredekilerin etrafa kaçışması görülüyor. Daha sonra yaralananlardan birinin topallayarak yolun karşısına geçtiği görüntülere yansıyor.
 
Görüntü dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:
-Silah seslerinin ardından kaçışan insanlar
-Detaylar
-Saldırıya uğrayan kişilerden birinin topallayarak yürümesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Polisin olay yerindeki incelemesinden görüntü
-Güvenlik şeridiyle kapatılan olay yerinden görüntü
-Yerdeki boş kovanlardan görüntü
-Görgü tanıklarıyla röportajlar
-Çevredeki kalabalıktan görüntü
-Detaylar
 
 

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