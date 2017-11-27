DHA İSTANBUL- GAZETECİYİ ŞEHİT EDEN DARBECİLERE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi\'nde, Çengelköy Polis Merkezi\'ni işgal etmeye çalışırken aralarında gazeteci Mustafa Cambaz\'ın da bulunduğu 8 kişiyi şehit eden darbecilerin soruşturması tamamlandı. 76\'sı tutuklu 103 şüphelinin yer aldığı iddianamede, tüm şüpheliler hakkında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan bin 318 sayfalık iddianamede Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy Polis Merkezi\'nin işgal girişiminde bulunulması ile Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy ve Beykoz\'da yaşanan olaylara yer verildi. İddianamede, eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar\'ın da aralarında bulunduğu 76\'sı tutuklu 103 şüpheli yer aldı. İddianamede darbecilerin söz konusu yerlerde kendilerine direnen gazeteci Mustafa Cambaz ile Burak Cantürk, Fatih Dalgıç, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Kader Sivri, Murat Akdemir ve Osman Yılmaz\'ı şehit ettikleri kaydedildi. İddianamede; 16 kişi mağdur, 195 kişi de müşteki olarak belirtildi. Aralarında 39\'u rütbeli, 76\'sı tutuklu 103 kişi de şüpheli sıfatıyla iddianamede yer aldı. Tüm şüpheliler için, \"Anaysayı ihlal\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ile \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edildiği, aralarında vatandaş ve kolluk görevlilerinin de bulunduğu 135 kişinin, \"kasten öldürmeye teşebbüs\" suçuna maruz kaldığı, bunlardan 62\'sinin silahla vurularak yaralandıkları kaydedildi. İddianamede, çıkan olaylarda 33 vatandaşın hürriyetinin kısıtlandığı, 11 müştekinin \"kasten yaralamaya\" maruz kaldığı, 46 kişinin aracına ve iş yerine hasar verildiği belirtilerek, aralarında Çengelköy Polis Merkezi\'nin de bulunduğu 5 kamu binasına da hasar verildiği anlatıldı.

İddianamede, bazı şüpheliler hakkında da ayrıca \"kasten öldürme\", \"kasten öldürmeye teşebbüs\", \"kasten yaralama\", \"kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"mala zarar verme\", \"iş yeri dokunulmazlığı ihlali\" gibi suçlardan da çeşitli oranlarda hapis cezası talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Olayla ilgili geçilen görüntüler