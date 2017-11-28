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DHA İSTANBUL- ESKİ FUTBOLCU ZAFER BİRYOL SERBEST BIRAKILDI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

28 Kasım 2017 22:37

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA
FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan Biryol, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Biryol 17 Kasım\'da gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski kaleci Ömer Çatkıç ise tutuklanmıştı
 

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