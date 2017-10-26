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DHA İSTANBUL -(Ek görüntülerle) BAŞBAKAN YILDIRIM ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA) Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'daki programlarını tamamlayarak saat 16:00 sularında İstanbul'a geldi

26 Ekim 2017 21:36

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA)
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara\'daki programlarını tamamlayarak saat 16:00 sularında İstanbul\'a geldi. Başbakan Binali Yıldırım Türkiye\'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Çırağan Sarayı\'nda bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım\'a Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş eşlik etti. Yıldırım ve Mirziyoyev kapıda basın mensuplarına poz verdi. İki ülke heyetleri basına kapalı olarak toplantıya geçti. Görüşme ve heyetler arasındaki toplantı yaklaşık iki saat sürdü.
Görüşme sonrası balkonda hatıra fotoğrafı çektirildi. Başbakan Yıldırım, konuk Cumhurbaşkanına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camii inşaatı, Bakanlığı döneminde yapılan Marmaray ve Avrasya Tüneli projeleri hakkında bilgi verdi

Görüntü Dökümü:
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- Başbakan Yıldırım ve beraberindekilerin gelişi
- Özbek Cumhurbaşkanı ve heyetinin gelişi
- İkilinin tokalaşması
-Başbakanın konuk cumhurbaşkanın balkondaki görüntleri
-Toplantıdan görüntler
- Detaylar

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26.10.2017 - 17.05 Haber Kodu : 171026184
26.10.2017 - 16.56 Haber Kodu : 171026183

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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