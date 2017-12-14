DHA İSTANBUL -(Ek görüntülerle) ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GELEN PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ (3)

- Çağrılan bomba imha uzmanları, şüpheli pakete fünye ile kontollü patlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin paketten çıkanlarla ilgili incelenmesini sürdürüyor.

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Gümüşsuyu\'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu\'na kurye ile gelen bir paket şüpheli bulundu. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Başkonsolosluğun bulunduğu İnönü Caddesi güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Başkonsolosluğun güvenlikçilerine ait K9 köpeğinin tepki vermesi üzerine paketten şüphelenildiği öğrenildi.

Başkonsolosluk girişindeki kaldırım üzerindeki şüpheli paketi, çağrılan bomba imha uzmanları yanlarında getirdikleri dedektör köpekle kontrol etti. Köpek tepki verince bomba uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek pakete fünye yerleştirdi. Ardından kontrollü patlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, paketten çıkanların incelenmesini sürdürüyor. Polisin caddedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

14.12.2017 - 14.33 - Haber Kodu : 171214099

14.12.2017 - 14.53 Haber Kodu : 171214106