DHA İSTANBUL -(Ek görüntü ve bilgilerle) İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Nurcan KIRCALI - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

İstanbul\'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Yağmurla birlikte rüzgar da şiddetli esiyor. Taksim\'de yağmurdan korunmak için şemsiye taşıyanlar rüzgar nedeniyle zorluklar yaşadı. Şile\'de öğleden sonra başlayan yağmur zaman zaman etkisini gösterdi. Şile açıklarında avlanan balıkçılar, havanın bozmasıyla birlikte Şile Balıkçı barınağında yağmur ve fırtınanın durmasını beklemeye başladı.

Şile sahillerinde dalgalar yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul\'da sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artıracağını bildirilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Şile\'den yağmur görüntüsü

-Balıkçı barınağında bekleyen balıkçılar

-Sahilde dalgaların yükselmesi