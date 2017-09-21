DHA İSTANBUL- (EK BİLGİLERLE)TUTUKLU CHP MİLLETVEKİLİ ENİS BERBEROĞLU TEDAVİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Maltepe Cezaevi\'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu bir sağlık problemi sebebiyle bugün hastaneye kaldırıldı.

Saat 14.30\'da Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesine götürülen Berberoğlu tedavisinin ardından 16.30 sıralarında tekrar cezaevine geri getirildi.

ENİS BERBEROĞLU\'NDA \'FITIK BAŞLANGICI\' TESPİT EDİLDİ

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Enis Berberoğlu\'nun sağlığına ilişkin açıklama yaptı. Yarkadaş, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

Milletvekilimiz, gazeteci ağabeyimiz sevgili Enis Berberoğlu bugün saat 14.30 sularında hastaneye götürüldü. Birkaç gün önce kasığında bir rahatsızlık olduğunu hisseden Berberoğlu, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaklaşık 1.5 saat süren bir tedaviden geçti. Doktorlar, Berberoğlu\'nda \"kasık fıtığı başlangıcı\" tespit etti. Ameliyat için karar alındı.

Berberoğlu, şu an cezaevinde... Sağlığı kasığındaki rahatsızlığın dışında gayet iyi... Avukatı Yiğit Acar az önce görüştü ve cezaevinden ayrıldı. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, soranlara selam yolladı ve hemen ardından kitap çalışmasına kaldığı yerden devam etmek için çalışmaya başladı.



