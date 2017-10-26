DHA İSTANBUL -(Ek bilgilerle) BAŞBAKAN YILDIRIM ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA)

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara\'daki programlarını tamamlayarak saat 16:00 sularında İstanbul\'a geldi. Başbakan Binali Yıldırım Türkiye\'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Çırağan Sarayı\'nda bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım\'a Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş eşlik etti. Yıldırım ve Mirziyoyev kapıda basın mensuplarına poz verdi. İki ülke heyetleri basına kapalı olarak toplantıya geçti. Görüşme ve heyetler arasındaki toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Görüşme sonrası balkonda hatıra fotoğrafı çektirildi. Başbakan Yıldırım, konuk Cumhurbaşkanına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camii inşaatı, Bakanlığı döneminde yapılan Marmaray ve Avrasya Tüneli projeleri hakkında bilgi verdi

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Başbakanlık Basın Merkezi\'nden yapılan bilgilendirmede görüşmeye ilişkin şöyle denildi:

Sayın Başbakanımız bugün (26 Ekim) ülkemize resmi bir ziyaret geçekleştirmekte olan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile İstanbul’da görüşmüştür.

İki heyetten Bakanların da katıldıkları ve samimi bir ortamda geçen ikili görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında yeniden canlanan ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirilmiş, başta ekonomi olmak üzere tüm alanlarda ivme kazanan ikili işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik ortak irade bir kez daha teyit edilmiştir. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Topkapı Ziyareti sırasında Kutsal Emanetler bölümünün istisnai olarak açılmış olması sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini iletmiş, Sayın Başbakanımızı kısa sürede Özbekistan\'ı ziyarete davet etmiştir.

Daha sonra her iki ülkeden bir grup yatırımcı işadamının katıldıkları iş toplantısına geçilmiştir. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye\'den işadamlarını dinlemiş, Özbekistan\'a davet etmiş, ekonomik ilişkilerin süratle geliştirilmesi iradesini dile getirmiştir.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev\'in 20 yıl aradan sonra gerçekleşen ve sıcak bir atmosferde geçen ziyareti, Ankara ve İstanbul temasları ile birlikte değerlendirildiğinde, iki ülke ilşikilerinin canlandırılması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bakımından bir dönüm noktası teşkil etmiştir.

Görüşmede, FETÖ ile mücadeleye ilişkin konular da ele alınmıştır.



Görüntü Dökümü:

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- Başbakan Yıldırım ve beraberindekilerin gelişi

- Özbek Cumhurbaşkanı ve heyetinin gelişi

- İkilinin tokalaşması

-Başbakanın konuk cumhurbaşkanın balkondaki görüntleri

-Toplantıdan görüntler

- Detaylar

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26.10.2017 - 17.05 Haber Kodu : 171026184

26.10.2017 - 16.56 Haber Kodu : 171026183