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DHA İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü

28 Kasım 2018 21:02


Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında bugün gerçekleşen görüşmede ikili konuların yanı sıra, Karadeniz\'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires\'te yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldı.
 
 

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