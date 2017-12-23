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DHA İSTANBUL- ÇİKOLATA PAKETLERİNDEN 'ECSTASY' HAP ÇIKTI

  Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  Atatürk Havalimanı'na Brüksel'den gelen L

23 Aralık 2017 16:29

 

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 
Atatürk Havalimanı\'na Brüksel\'den gelen L.L.\'nin valizinde 4 çikolata paketinin içerisine zulalanmış 1 kilo 833 gram ecstasy hap ele geçirdi. 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye\'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisleri Atatürk Havalimanı\'nda geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı operasyonda Brüksel\'den gelen Letonya uyruklu 24 yaşındaki kadın L.L.\'nin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri, L.L.\'yi pasaport kontuarından geçtikten sonra durdurarak üstünde ve valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 4 çikolata paketinin içerisine zulalanmış 1 kilo 833 gram ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan L.L. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Polis ekiplerinin Atatürk Havalimanında yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Havalimanı güvenlik kamera görüntülerinde şüpheli L.L.\'nin havalimanında uçaktan indikten sonra yürümesi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınması görüldü. Polis ekiplerinin L.L\'nin valizinde yaptığı arama ve uyuşturucu hapları ele geçirmesi polis kameralarınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Havalimanında yürüyen L.L\'nin görüntüsü
-L.L.\'nin gözaltına alınması
-L.L.\'nin valizinde yapılan arama
-Ele geçirilen uyuşturucu haplar
-Genel ve detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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