DHA ISTANBUL- ÇAMLICA GİŞELERİNDE SERBEST GEÇİŞ BAŞLADI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA

İstanbul Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulanmaya girdi. TEM Otoyolu\'nda saat 19.00 itibariyle çift yönlü olarak Serbest Geçiş Sistemi\'nde geçişler sağlanmaya başlandı. Bu uygulamayla gişeler devre dışı kaldı. Sürücüler ise gişelerin kaldırılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün ardından Çamlıca gişelerde de Serbest Geçiş Sistemine geçilmiş olundu.

Görüntü Dökümü:

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-Gişeler

-Serbest geçiş sistemi

-Araçların geçişlerinin sağlanması

-Yolun trafiğe açılması

-Yeni sistemde ilk geçen araçlar

-Sürücüler ile röportajlar

-Polisin anonsu

-Görevliler

-Genel ve detay



