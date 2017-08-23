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DHA ISTANBUL- ÇAMLICA GİŞELERİNDE SERBEST GEÇİŞ BAŞLADI

  Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA İstanbul Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulanmaya girdi

23 Ağustos 2017 23:16

 

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA
İstanbul Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulanmaya girdi. TEM Otoyolu\'nda saat 19.00 itibariyle çift yönlü olarak Serbest Geçiş Sistemi\'nde geçişler sağlanmaya başlandı. Bu uygulamayla gişeler devre dışı kaldı. Sürücüler ise gişelerin kaldırılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün ardından Çamlıca gişelerde de Serbest Geçiş Sistemine geçilmiş olundu.

Görüntü Dökümü:
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-Gişeler
-Serbest geçiş sistemi
-Araçların geçişlerinin sağlanması
-Yolun trafiğe açılması
-Yeni sistemde ilk geçen araçlar
-Sürücüler ile röportajlar
-Polisin anonsu
-Görevliler
-Genel ve detay
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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