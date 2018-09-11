DHA İSTANBUL BÜLTENİ 4

(aktüel görüntüler)

1- HADIMKÖY\'DE ARAÇLAR ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Hadımköy\'de su basan alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

istanbul\'da öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, Hadımköy\'de alt geçidin suyla dolmasına neden oldu. Su birikintisinde 3 araç mahsur kaldı. Sücüler, araçlarının üzerine çıkarak yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalanlar bot ile kurtarıldı. Araçlardan ikisi de halatla çekilerek sudan çıkarıldı. Suya tamamen gömülen bir araç için ise vinç çağrıldı. İtfaiyenin suyu tahliye çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Mahsur kalanlar

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Bot ile kurtarılan kişi

-Araçların çekilmesi

-Suya gömülen aracın görüntüsü

-Detaylar

11.09.2018 - 15.44 Haber Kodu : 180911122

11.09.2018 - 15.40 Haber Kodu : 180911119

11.09.2018 - 15.13 Haber Kodu : 180911106

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2- ATAKÖY\'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI; ARAÇLAR MAHSUR KALDI - 1

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

Bakırköy Ataköy\'de su basan alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarının içinde bekledi. Olay yerine gelen belediye ekipleri su tahliye çalışma başlattı. Çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Alt geçit

-Su baskını

-Tahliye çalışması

-Araçlarında mahsur kalanlar

-Detaylar

11.09.2018 - 16.03 Haber Kodu : 180911123_

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(havadan görüntülerle)

3- BOĞAZ\'A ÇAMUR AKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER - İSTANBUL-DHA

İstanbul Boğazı\'na sağanak yağmur sonrası çamur aktı.

İstanbul Boğazı, Üsküdar ve çevresinde etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı. Beylerbeyi\'nden yağmurla birlikte gelen çamur, Boğaz\'ı kahverengi yaptı. Çamura bulanan Boğaz havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü

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-Havadan görüntülerle çamura bulanan alan

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Boğazdan görüntü

-Çamurun boğaza akması

-Boğazın değişen rengi

-Genel ve detay görüntüler

11.09.2018 - 15,27 Haber Kodu : 180911112

11.09.2018 - 14.33 Haber Kodu : 180911090

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4- İSTANBUL\'DA DOLU YAĞDI

İSTANBUL DHA

İstanbul\'da öğlen saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları sırasında Yenibosna\'da dolu yağdı. Kısa süren dolu yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Dolu yağışı

11.09.2018 - 15.06 Haber Kodu : 180911102

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5- İSTANBUL SEMALARINDA PEŞPEŞE ŞİMŞEKLER

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

İstanbul semalarında şimşekler peşpeşe çakıyor. İstanbul\'da öğlen saatlerinde önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Şimşekler de peşpeşe çakmaya başladı. Zeytinburnu\'nda o anlar kameralara böyle yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Şimşekler

11.09.2018 - 14.56 Haber Kodu : 180911097

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6- BEYOĞLU\'NDA BİR OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda seyir halindeki bir otomobil yol ortasında yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü panikle kendini dışarı atttı ve yangın tüpüyle müdahale etti. İtfaiye ekibinin soğutma çalışmasına başlayacağı sırada bir anda bastıran sağanak yağmur, yanan aracın soğumasına etkili oldu. Otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.

Olay saat 12:30 sıralarında yaşandı. Şişhane\'den Taksim Meydanı istikametine ilerleyen otomobil Refik Saydam Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü yangını fark ederek kendini dışarı attı. Otomobilinde bulundurduğu yangın tüpünü alan sürücü alevlere müdahale etti. Giderek büyüyen yangını söndürmek mümkün olmadı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. İtfaiyenin müdahalesi sırasında yoldan geçen bir Yunus polisi ekibi trafiği durdurarak önlem aldı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ YAĞMUR SOĞUTTU

İtfaiye ekibinin soğutma çalışmasına başlayacağı sırada bir anda bastıran sağanak yağmur yanan aracın soğumasına etkili oldu. Ön kısmı hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılarak götürüldü.

Görüntü dökümü

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Alevli yanan otomobil

-Sürücünün yanan otomobil etrafında koşturması

-İtfaiyenin gelişi

-Yangına müdahalesi

-Araç trafiğinin durması

-Etrafı kaplayan dumanlar

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Sağanak yağmurun başlaması

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Otomobil sürücüsü (Beyaz tişort, kot pantolon, terlikli olan)

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

11.09.2018 - 15.35 Haber Kodu : 180911116