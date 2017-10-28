DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

1- KADIKÖY\'DE OTOMOBİLDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir kadın otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlamyılmaz silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 kurşunla vurulduğu belirtilen kadın kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sağlamyılmaz\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırgan olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Polis kaçan saldırganı arıyor. Görgü şahitleri, \"İki el silah sesi duyduk\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanıklarının anlatımları

-Sağlık ekiplerinin incelemeleri

-Detaylar

28.10.2017 - 12.32 Haber Kodu : 171028054

28.10.2017 - 13.15 Haber Kodu : 171028066

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(alev alev yanan evin görüntüsüyle)

2- ARNAVUTKÖY VE ESENYURT\'TA ŞÜPHE UYANDIRAN PATLAMALAR

* Arnavutköy ve Esenyurt\'taki iki ayrı evde yarım saat arayla meydana gelen patlamalar, terör polisini harekete geçirdi.

* Ekipler, tüp ve benzin bidonları bulunan dairelerde saatlerce inceleme çalışması yaptı.

- ARNAVUTKÖY\'DE ALEV ALEV YANAN EV VE PATLAMALAR BÖYLE KAYDEDİLDİ.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Çağatay KENARLI - Ali Kerem BENGİ - Hakan KAYA - Sinan BİLGLİİ/ İstanbul DHA

Arnavutköy ve Esenyurt\'ta iki dairede yarım saat arayla patlama meydana geldi. Patlamalarda birlikte çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri her iki evde benzin bidonları ve tüpe rastladı. Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri dairelerde saatlerce inceleme yapıp delil topladı.

Arnavutköy\'de saat 19.30 sıralarında 4 katlı bir binanın en üst katında patlama oldu. Paniğe neden olan patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Çevre sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri kontrol altına alıp söndüren itfaiye, evde benzin bidonu ve tüpe rastladı.

ESENYURT\'TA PATLAMA YAŞANDI

Arnavuktöy\'deki olaydan yaklaşık yarım saat sonra Esenyurt\'ta da 4 katlı bir binanın giriş katında da patlama yaşandı. Burada da patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevlere müdahele eden itfaiye ekipleri evde tüp ile benzin bidonları buldu.

TERÖR VE BOMBA EKİBİNDEN İNCELEME

Ölen ya da yaralananın olmadığı benzer patlamaların ardından adreslere Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Her iki bina da tahliye edildi.

İNCELEME ÇALIŞMASI SAATLERCE SÜRDÜ

Polis, Esenyurt\'taki patlamanın yaşandığı dairenin bulunduğu sokağı inceleme boyunca yaya ve araç trafiğine kapattı. Uzman ekiplerin buradaki inceleme çalışmaları saat 03.30\'a kadar sürdü. İki daireden toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-EK GÖRÜNTÜ

-Arnavuktöy\'deki yangından alevli görüntüler



ARNAVUTKÖY

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-Amatör kamera tarafından kaydedilen amatör kamera kaydı

-Patlamanın yaşadığı daire

-Apartmandan detaylar

-Apartmanın önünde bekleyen polis ekibi

-Patlama sonrası dışarıya savrulan cam kırıkları

-Patlama sonrası dışarıya savrulan giysiler

ESENYURT

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-Olayın meydana geldiği yer

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Bomba uzmanı polislerin çalışması

-Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

-Vatandaş ile röp

-Olay yerinden çıkarılan deliller ve bidonlar

-Genel ve detaylar

28.10.2017 - 05.52 - Haber Kodu : 171028011

28.10.2017 - 12.53 Haber Kodu : 171028059_

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3- İSTANBUL\'DAKİ PKK OPERASYONU POLİS KAMERASINDA

- 12 ilçede terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Haber; Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK\'nın kırsal alan yapılanmasından İstanbul\'a geldiğini belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 ilçede operasyon düzenledi.

TEM ekipleri Esenyurt, Esenler, Eyüp, Güngören, Fatih, Kadıköy, Büyükçekmece, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli, Ümraniye ve Tuzla\'da belirlediği adreslere düzenlediği baskınlarda toplam 14 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Arama yapılan adreslerde yapılan aramalarda 1\'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve örgütsel dergi, kitap ve doküman ile dijital malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan 14 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüleri

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4- KADIKÖY\'DE \"TUTUKLU GAZETECİLERİ İÇİN ÖZGÜRLÜK\" YÜRÜYÜŞÜ

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA

Kadıköy\'de aralarında milletvekillerinin de bulunduğu grup, tutuklu gazeteciler için eylem yaptı.

Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı\'nda bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup, \'Gazetecilere Özgürlük\' pankartları açtı. Eyleme aralarında CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Ali Şeker, Onursal Adıgüzel, HDP Grupbaşkanvekili ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu\'nun yanı sıra gazeteciler tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi ile tutuklu gazetecilerin aileleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

\"AHMET ÇIKACAK YİNE YAZACAK\"

Grup, buradan el ele tutuşarak General Asım Gündüz Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca sık sık, \'Hemen şimdi adalet, hemen şimdi özgürlük\', \'Korkma haykır özgür basın haktır\', \'Ahmet çıkacak yine yazacak\' şeklinde sloganlar attı

BASIN AÇIKLAMASI

Yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından Boğa Heykeli Meydanı\'na gelen grup burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına Gülşah Karadağ okudu.

\"GAZETECİLERİN TUTSAK EDİLMESİ GERÇEĞİN GİZLENMESİ VE YALANLARIN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİNDİR\"

Tutuklu gazetecilere yönelik \'Özgürlük\' ve \'adalet\' için buluşulduğunun ve yüründüğünün vurgulandığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: \"İyi ki buradayız ve iyi ki yan yanayız. Eminiz attığımız her adım, düşüncelerinden ötürü tutsak edilen arkadaşlarımızın bedenlerine derman, sabırlarına destek, iradelerine perçin olacak. Onlarca gazeteci tutsak oldukça hiç birimiz özgür olamayacağız. Gazetecilerin tutsak edilmesi, gerçeğin gizlenmesi ve yalanların ortaya çıkmaması içindir. Hakkın, hukukun, adaletin ayaklar altına alınıp çiğnenmesi içindir\"

Basın açıklamasının ardından eylemciler, tutuklu gazetecilerler dayanışma adına birbirlerine sarılarak etkinliğe son erdirdi.

Görüntü Dökümü

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-Eylem için toplanan gazeteciler

-Grubun yürüyüşe geçmesi

-Açılan pankartlar

-Slogan atılması

-Milletvekilleri

-Yürüyüş korteji

-Grubun Boğa Heykeli Meydanı\'na gelişi

-Basın açıklaması

-Genel Detaylar

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5- ALMANYA\'DAKİ GURBETÇİ ÖĞRENCİLER TÜRKİYE\'Yİ MAKALELERİNDE ANLATTILAR



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve özel bir şirketin iş birliği ile Almanya\'da düzenlenen \'İlk Makalem\' adlı yarışmada Türkiye\'yi anlatan 15 gurbetçi öğrenci Frankfurt\'tan İstanbul\'a geldi.

GençDes kapsamında yüzlerce proje arasından seçilen ve bakanlıkça tescillenen \"İlk Makalem\" projesi Almanya\'da okuyan öğrencilerin Türkiye ile bağlarını güçlendirmeyi, yaşadıkları ülkeye aidiyet duygularını yüceltmeyi ve içlerindeki yazma yeteneğini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Projeye katılan öğrencilerden Türkiye hakkında bir makale yazmaları istendi. Projede dereceye giren 15 öğrenci, 28 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında İstanbul\'daki turistik ve tarihi yerleri gezecekler. Öğrenciler ayrıca Doğan Hızlan, Ömer Sevinçgül, Ali Ural, Feyza Hepçilingirler, Senai Demirci ve Adnan Özer gibi yazarlarla bir araya gelecek.

İSTANBUL\'DA YOĞUN PROGRAM

Yüzlerce genç arasından en güzel makale yazan İstanbul\'a gelmeyi hak kazanan 15 gurbetçi öğrenci Türk Hava Yolları\'na (THY) ait uçakla saat 11.30\'da Frankfurt\'tan İstanbul\'a geldi. Atatürk Havalimanı\'nda proje hakkında bilgi veren İmagentur Genel Müdürü Tarık Bayram Gölezlioğlu, \"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz bir proje var. Almanya\'da yaşayan Türk gençlerinin, özellikle yazma potansiyeli olan gençlerin ileride yazar olabilmeleri için bir makale yarışması yaptık. Bu yarışmanın sonucunda 15 gencimizi İstanbul\'a getirdik. İstanbul\'da ünlü edebiyatçılar, sanatçılar, yazarlarla bir şekilde bir araya gelecekler. Birbirleriyle iletişim kuracaklar. Aynı zamanda iki ayrı büyük yayınevini göreceğiz. Genç yazar arkadaşlarımız bir kitabın nasıl çıktığını başından sonuna kadar canlı olarak görmüş olacaklar\" diye konuştu.



TÜRKİYE\'NİN GÜZELLİKLERİNİ ALMANYA\'YA ANLATTI

Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Mikail Öztürk, \"Şuan Tıp okuyorum. Makale yarışmasına katıldım ve İstanbul\'da olduğumu için seviniyorum. Türk kültürünün güzelliklerini anlatmaya çalıştım. Türk kültürünü Türkler anlıyorlar zaten ama Türkler dışında Almanlar veya diğer ülkelerden gelen insanların anlayabilmesi için bu güzellikleri anlattım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Gurbetçi öğrencilerden görüntüler

-Proje Müdürü açıklamaları

-Öğrenci röportajları

-Detay görüntüler



